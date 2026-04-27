Dương Mịch bỏng mắt vì dùng mặt nạ hot

Dương Mịch đang khiến cõi mạng xứ tỷ dân dậy sóng khi bất ngờ công khai tình trạng gương mặt bị phỏng sau khi sử dụng mặt nạ mắt xông hơi. Hình ảnh được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến lo ngại về độ an toàn của các sản phẩm làm đẹp tưởng chừng vô hại. Trước đó, truyền thông xứ Trung cũng đưa tin một người phụ nữ ở Phúc Kiến bị bỏng giác mạc khi sử dụng loại mặt nạ này trong giờ nghỉ trưa.

Mặt nạ mắt xông hơi được quảng bá như “phép màu” giúp thư giãn mắt, đặc biệt phổ biến trong giới nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, sau loạt sự cố liên tiếp, nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi về mức độ an toàn cũng như cách sử dụng đúng cách của sản phẩm này.

Hình ảnh Dương Mịch bị bỏng do sử dụng mặt nạ mắt xông hơi leo thẳng hot search. (Ảnh: Weibo)

Trong hình ảnh được chia sẻ, Dương Mịch để lộ rõ dấu vết tổn thương quanh vùng mắt khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khu vực dưới mắt và hai bên gò má xuất hiện những mảng đỏ sậm, loang nhẹ, có dấu hiệu kích ứng rõ rệt như bị bỏng nhiệt. Làn da vốn mịn màng của nữ diễn viên trở nên nhạy cảm hơn, bề mặt hơi ửng đỏ và thiếu đi độ đều màu thường thấy. Dù cố che một phần khuôn mặt bằng tay, những vết hằn vẫn đủ để nhận ra tình trạng da minh tinh Cbiz đang bị ảnh hưởng. Đặc biệt, vùng da quanh mắt – nơi vốn rất mỏng và dễ tổn thương lại là khu vực chịu tác động rõ nhất.

Netizen hoang mang về độ an toàn của mặt nạ xông hơi mắt.

Mặt nạ mắt xông hơi là sản phẩm chăm sóc vùng mắt hoạt động theo cơ chế tự làm ấm khi tiếp xúc với không khí, tạo ra hơi nhiệt nhẹ giúp thư giãn cơ mắt và cải thiện tuần hoàn máu. Nhờ đó, sản phẩm thường được quảng bá với công dụng giảm quầng thâm, bọng mắt, hỗ trợ giấc ngủ và giảm cảm giác mỏi mắt, phù hợp với dân văn phòng hoặc người dùng thiết bị điện tử nhiều.

Tuy nhiên, để tránh rủi ro như kích ứng hay bỏng nhẹ, người dùng cần chú ý cách sử dụng. Trước hết, chỉ nên đeo trong khoảng 15–20 phút theo hướng dẫn, không dùng khi da đang bị tổn thương hoặc quá nhạy cảm. Cần kiểm tra nhiệt độ trước khi đeo, nếu cảm thấy quá nóng nên tháo ra ngay. Ngoài ra, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh hàng trôi nổi và không sử dụng quá lâu để đảm bảo an toàn.