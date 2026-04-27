Con gái Beckham bị mẹ cấm tiệt động vào một thứ: "Con bé mới 14 tuổi thôi..."

Victoria Beckham mới đây đã khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ có một thiết kế biểu tượng từ thời Spice Girls mà cô tuyệt đối chưa cho con gái Harper đụng vào ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, khi xuất hiện tại Time100 Summit diễn ra ngày 22/4 tại New York, nhà thiết kế 51 tuổi đã chia sẻ nhiều về hành trình phát triển thương hiệu thời trang mang tên mình, cũng như câu chuyện gia đình phía sau ánh hào quang. Khi được hỏi liệu cô con gái 14 tuổi Harper có được thừa kế những bộ cánh đình đám thời Vic còn hoạt động âm nhạc hay không, cô thẳng thắn cho biết: "Con bé rất yêu thời trang, yêu làm đẹp và chắc chắn sẽ rất thích những bộ đồ của Spice Girls."

Tuy nhiên, có một món đồ mà bà mẹ nổi tiếng này vẫn kiên quyết nói không. Đó chính là bộ catsuit PVC màu đen huyền thoại mà Victoria từng diện trong MV Say You'll Be There phát hành năm 1996: "Chưa phải lúc đâu. Con bé mới 14 tuổi thôi, nên chúng ta sẽ phải chờ thêm" - cô nói một cách dứt khoát.

Thiết kế này từng trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Victoria Beckham trong thời kỳ hoàng kim từ MV đến những khi cô xuất hiện bên David Beckham như một cặp fashion icon. Thậm chí bộ đồ đen ôm sát này còn được bà Beck tái hiện lại vào năm 2018 trong bộ ảnh kỷ niệm cùng British Vogue. Chính vì vậy, việc Harper chưa được chạm tay vào món đồ này cũng phần nào cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng của Victoria trong việc định hướng hình ảnh cho con gái.

Không chỉ yêu thích thời trang, Harper còn sớm bộc lộ niềm đam mê với làm đẹp, đặc biệt là dòng mỹ phẩm Victoria Beckham Beauty do mẹ mình sáng lập năm 2019. Victoria tiết lộ con gái đã làm quen với thế giới mỹ phẩm từ khi còn rất nhỏ: "Con bé đã ngồi trong lòng tôi suốt các buổi họp phát triển sản phẩm từ khi còn là em bé. Nó yêu thích những sản phẩm này không kém gì tôi."

Thỉnh thoảng, Harper còn xuất hiện trên mạng xã hội của mẹ, chia sẻ những video hướng dẫn trang điểm ngắn hoặc giới thiệu sản phẩm một cách tự nhiên, đáng yêu.

Dù không còn hoạt động âm nhạc, Victoria Beckham cho rằng giữa quá khứ là một ngôi sao pop và hiện tại là một nhà thiết kế, doanh nhân vẫn có một điểm chung xuyên suốt chính là tạo ra khả năng: trao quyền cho phụ nữ. "Spice Girls nói về girl power, và với tôi, kim chỉ nam vẫn luôn là giúp phụ nữ cảm thấy mạnh mẽ" - Vic chia sẻ.

Từ âm nhạc đến thời trang và làm đẹp, Victoria vẫn theo đuổi một mục tiêu nhất quán là giúp phụ nữ trở thành phiên bản tự tin và rực rỡ nhất của chính mình. Và có lẽ, với Harper Beckham, hành trình ấy cũng đang được bắt đầu chỉ là chưa phải với bộ catsuit huyền thoại của mẹ.

Trong khi đó, slip dress - thiết kế biểu tượng trong thế giới thời trang của Victoria Beckham - đã được cô sớm giới thiệu cho con gái mình từ khi Harper mới ngưỡng vào ngưỡng tuổi teen. Bất chấp những tranh cãi trái chiều từng làm dậy sóng dư luận về việc trang phục quá gợi cảm so với độ tuổi của cô bé lúc bấy giờ.

