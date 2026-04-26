Lời khuyên cho người thường xuyên đổ mồ hôi vùng nách từ người Nhật

Vì sao nách dễ đổ mồ hôi hơn bình thường?

Thời tiết vừa chớm hè nhưng nhiều người đã rơi vào cảnh “ướt áo” vì mồ hôi vùng nách. Không chỉ để lại vết ố kém thẩm mỹ, tình trạng này còn khiến bạn mất tự tin khi giao tiếp, đặc biệt nếu đi kèm mùi cơ thể.

Thực tế, việc đổ mồ hôi nhiều không chỉ do nhiệt độ hay vận động, mà còn liên quan đến cơ địa – khi tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hoặc nhạy cảm hơn bình thường. Với một số trường hợp nặng, đây còn có thể là dấu hiệu của tình trạng tăng tiết mồ hôi vùng nách. Vì vậy, tìm được cách kiểm soát phù hợp là điều rất cần thiết.

Bí quyết 1: “Phương pháp geisha” tạo áp lực để giảm tiết mồ hôi

Tại Nhật Bản, một mẹo được truyền tai nhau nhiều năm nay là “phương pháp geisha”. Theo đó, các geisha truyền thống thường dùng dây buộc (gọi là takahimo) để tạo áp lực từ vùng ngực lên nách, nhằm hạn chế mồ hôi ở phần thân trên.

Nguyên lý của cách này không phải làm mồ hôi biến mất, mà là “chuyển hướng” tuyến mồ hôi sang khu vực khác thông qua áp lực vật lý. Nhờ đó, vùng nách và mặt có thể tạm thời khô ráo hơn.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi thử nghiệm cho biết hiệu quả chỉ mang tính ngắn hạn. Nếu buộc quá chặt hoặc dùng lâu, bạn có thể cảm thấy khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến tuần hoàn. Vì vậy, đây chỉ nên xem là mẹo tạm thời, không phải giải pháp lâu dài.

Bí quyết 2: Làm mát cơ thể đúng cách - phương pháp hiệu quả nhất

Nếu muốn giảm mồ hôi nhanh chóng, cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là hạ nhiệt cơ thể. Trong đó, vùng gáy (đặc biệt là sau cổ) được xem là “điểm tỏa nhiệt” quan trọng.

Chỉ cần làm mát khu vực này, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống, từ đó hạn chế việc tiết mồ hôi. Bạn có thể dùng miếng dán làm mát, khăn lạnh hoặc đơn giản là chai nước mát áp nhẹ vào sau cổ khi ra ngoài trời nóng.

Trong trường hợp không có dụng cụ hỗ trợ, khăn giấy ướt hoặc khăn lạnh lau nhẹ vùng nách, cổ và tay cũng giúp giảm cảm giác bí bách ngay lập tức. Đây cũng là mẹo được nhiều người đánh giá là dễ áp dụng và thấy hiệu quả rõ rệt nhất.

Bí quyết 3: Dùng lăn khử mùi đúng cách để tăng hiệu quả

Lăn khử mùi là giải pháp quen thuộc, nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng cách. Thành phần chính trong các sản phẩm này thường là muối nhôm, có tác dụng tạo lớp “nút chặn tạm thời” ở tuyến mồ hôi, giúp giảm tiết mồ hôi và hạn chế mùi.

Thời điểm sử dụng quan trọng nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ, khi vùng nách khô ráo. Lúc này, tuyến mồ hôi hoạt động ít hơn, giúp sản phẩm phát huy hiệu quả tốt hơn.

Bạn có thể dùng liên tục vài ngày đầu để đạt hiệu quả rõ rệt, sau đó duy trì khoảng 1-2 lần mỗi tuần. Cách này không chỉ giúp kiểm soát mồ hôi ổn định mà còn giảm nguy cơ kích ứng da.

Không thể hết hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát

Đổ mồ hôi vùng nách là hiện tượng tự nhiên và khó tránh hoàn toàn, đặc biệt vào mùa hè. Tuy nhiên, bằng cách điều chỉnh thói quen và áp dụng đúng phương pháp, bạn hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể tình trạng này.

Nếu mồ hôi ra quá nhiều, kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, việc tham khảo ý kiến bác sĩ cũng là bước cần thiết để tìm ra hướng xử lý phù hợp hơn.

Nguồn TVBS