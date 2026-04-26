IU ăn như chim ăn

Bộ phim truyền hình lãng mạn Perfect Crown (Phu nhân Đại Quân thế kỷ 21) đang trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ từ giữa tháng 4 năm 2026 nhờ cốt truyện hoàng gia giả tưởng đầy kịch tính. Bên cạnh sự lôi cuốn từ cuộc hôn nhân thoả thuận giữa nữ tài phiệt Sung Hee Joo và Đại quân Yi An, khán giả còn đặc biệt chú ý đến sự chênh lệch vóc dáng đầy thú vị giữa cặp đôi chính.

Đứng cạnh mỹ nam Byeon Woo Seok cao đến 1m90, thân hình nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 44kg của IU càng trở nên mong manh dễ vỡ, khiến người xem không khỏi tò mò về bí quyết giữ gìn hình thể của "em gái quốc dân" để luôn duy trì được vẻ ngoài thanh thoát suốt nhiều năm qua.

Thực tế, vóc dáng mình hạc xương mai của IU không chỉ đến từ yếu tố tự nhiên mà là kết quả của một chế độ ăn uống kỷ luật đến mức cực đoan. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất khiến bạn bè và đồng nghiệp thường xuyên trêu chọc chính là khẩu phần ăn ít ỏi đến mức được ví như "đồ ăn cho chim".

Nữ diễn viên từng chia sẻ trong những giai đoạn cao điểm cô gây sốc khi tiết lộ bữa trưa của mình đôi khi chỉ gồm một quả táo và vài quả việt quất. Lượng thức ăn nạp vào cơ thể mỗi ngày cực kỳ hạn chế này chính là yếu tố then chốt giúp cô kiểm soát cân nặng ở mức tối thiểu, phù hợp với hình ảnh những nhân vật đòi hỏi sự sang trọng nhưng vẫn có nét u uất, mong manh trên màn ảnh.

Không chỉ dừng lại ở việc ăn ít, IU còn sở hữu một bí quyết "no lâu" vô cùng đặc biệt mà ít người đủ kiên nhẫn để thực hiện, đó là kỹ thuật nhai cực kỹ. Cô từng chia sẻ mình có thể nhai một miếng thức ăn lên đến 150 lần trước khi nuốt. Thói quen này không chỉ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn gửi tín hiệu no đến não bộ nhanh hơn, giúp cô cảm thấy thỏa mãn dù lượng thực phẩm tiêu thụ rất khiêm tốn. Thậm chí, thói quen này còn dẫn đến một tình huống hài hước khi nha sĩ của cô phải lên tiếng khuyên nữ ca sĩ nên giảm bớt cường độ nhai để bảo vệ cơ hàm.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thực phẩm cũng được IU tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa lượng calo. Thay vì những món ăn nhiều dầu mỡ hay gia vị đậm đà, cô thường ưu tiên các món nhẹ nhàng như cháo hoặc đậu phụ. Trong một lần chia sẻ trên kênh YouTube của đầu bếp Ahn Sung Jae, IU từng giới thiệu công thức kết hợp giữa đậu phụ mềm và phô mai - một món ăn tự nấu đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng mà không gây nặng bụng.

Đặc biệt, để chuẩn bị cho những lịch trình dày đặc hay các buổi concert tiêu tốn nhiều năng lượng, cô luôn dự trữ sẵn cháo ăn liền tại nhà. Lựa chọn này giúp cô tránh được việc ăn đêm quá đà sau những giờ làm việc muộn, đồng thời giữ cho dạ dày luôn ở trạng thái ổn định và nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.

Tựu trung lại, công thức để có được một Sung Hee Joo hoàn hảo trên những khung hình mỹ miều chính là sự kết hợp giữa khẩu phần nhỏ, nhai chậm và ưu tiên thực phẩm lành mạnh. Dù phương pháp "ăn như chim" này đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật thép mà không phải ai cũng có thể áp dụng, nhưng rõ ràng nó đã phản ánh bản lĩnh của IU trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân.

