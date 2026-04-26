Song Ji Ah chia sẻ loạt tips giữ cân nặng ở mức 42kg, không ai đồng tình

Nổi tiếng sau chương trình Single's Inferno, Song Ji Ah là một trong những hot girl đình đám Hàn Quốc hiện nay với hàng triệu người theo dõi. Mỹ nhân sinh năm 1997 gây ấn tượng với vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ và gout thời trang sang chảnh đậm chất "rich girl". Mới đây, Song Ji Ah tiếp tục trở thành tâm điểm khi chia sẻ bí quyết giữ cân nặng luôn ở mức 42kg. Tuy nhiên, thông tin này cũng vấp phải không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng với chiều cao khoảng 1m63, số cân nặng này của Song Ji Ah là đáng báo động, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tạo ra tiêu chuẩn hình thể thiếu thực tế cho giới trẻ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nếu ăn theo chế độ của Song Ji Ah, cơ thể sẽ thiếu năng lượng và dễ suy kiệt.

Song Ji Ah luôn xuất hiện với vóc dáng mảnh mai. (Ảnh: Instagram)

Cận cảnh vóc dáng của hot girl xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)

Cụ thể, "yêu nữ hàng hiệu" chia sẻ cô hạn chế mặc đồ rộng thùng thình để luôn ý thức về vóc dáng, đồng thời duy trì các hoạt động nhẹ nhàng như giãn cơ, ballet và đi bộ. Khi ăn kiêng, người đẹp thường giãn thời gian giữa các bữa và ưu tiên 2 bữa/ngày; tuy nhiên nếu dậy sớm từ 3–4h, cô vẫn có thể ăn đủ 3 bữa, thậm chí đôi khi chọn bữa sáng tại McDonald's. Thực đơn Song Ji Ah được vạch địch rõ ràng: buổi sáng là trứng, thịt gà, gạo lứt; buổi trưa thiên về cá và rau; buổi tối tiết chế tinh bột. Ngoài ra, người đẹp còn yêu thích Americano đá và trà xanh để giữ tỉnh táo. Khi ở một mình, Song Ji Ah cũng ưu tiên tự nấu ăn nhằm kiểm soát dinh dưỡng tốt hơn.

Khẩu phần ăn được Song Ji Ah chia sẻ trên MXH. (Ảnh: Instagram)

Bí quyết giữ dáng của Song Ji Ah vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Nếu thực đơn ăn kiêng của Song Ji Ah nhận nhiều phản đối thì có 1 tip giữ dáng của cô được lòng dân tình hơn: Đó chính là việc không mặc đồ thùng thình để dễ kiểm soát vóc dáng. Nhiều netizen cũng cho rằng việc diện trang phục ôm vừa vặn giúp mỗi người nhận thức rõ sự thay đổi của cơ thể, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý hơn. Trong khi đó, các thói quen khác như duy trì cân nặng ở mức thấp, giãn bữa hay ăn uống khắt khe lại bị đánh giá là khó áp dụng và tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe nếu không phù hợp thể trạng. Không ít ý kiến nhấn mạnh rằng việc giữ dáng nên đi kèm sự cân bằng dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, thay vì chạy theo những tiêu chuẩn quá khắt khe dễ gây áp lực tâm lý, đặc biệt với giới trẻ.

Mặc đồ bó là một trong những bí quyết giữ dáng của Song Ji Ah. (Ảnh: Instagram)



