Lời khuyên cho những người thấp bé nhưng cân nặng 6X muốn về 4X

Giảm cân không khó, khó là duy trì lâu dài

Điều khiến nhiều người nản lòng khi giảm cân không phải là không giảm được, mà là không thể duy trì đủ lâu. Bạn có thể đã từng thử nhịn ăn tối, tập luyện cường độ cao mỗi ngày, nhưng rồi cân nặng vẫn “dậm chân tại chỗ” hoặc thậm chí tăng trở lại. Thực tế, một phương pháp giảm cân đang được chia sẻ rộng rãi gần đây cho thấy: không cần ăn kiêng cực đoan, cũng không cần tập luyện đến kiệt sức, vẫn có thể giảm từ 65kg xuống 48kg một cách bền vững.

Điểm mấu chốt không nằm ở ý chí mạnh mẽ, mà là biến việc giảm mỡ thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn điều chỉnh lại cách ăn, uống và vận động, cơ thể sẽ tự động bước vào trạng thái đốt mỡ hiệu quả hơn.

Ăn đúng quan trọng hơn ăn ít

Nhiều người bắt đầu giảm cân bằng cách ăn thật ít, nhưng điều này lại khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, khiến việc giảm cân càng trở nên khó khăn. Thay vì cắt giảm đột ngột, bạn nên giảm khẩu phần một cách từ từ trong phạm vi có thể duy trì lâu dài, đồng thời cải thiện chất lượng bữa ăn.

Bữa sáng là bữa không nên bỏ, nên ưu tiên kết hợp tinh bột và protein để khởi động quá trình trao đổi chất và kiểm soát cơn đói trong ngày. Những thực phẩm nhiều năng lượng nên được ăn vào ban ngày để cơ thể có thời gian tiêu hao. Đặc biệt, bữa tối nên được kiểm soát chặt chẽ, chỉ khoảng một phần tư khẩu phần bữa trưa, giúp cơ thể dễ dàng giảm mỡ hơn.

Uống nước đúng cách giúp “mở khóa” trao đổi chất

Uống nước tưởng chừng đơn giản nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giảm cân. Việc bổ sung nước đúng thời điểm có thể giúp tăng hiệu quả trao đổi chất đáng kể.

Bạn nên chia nhỏ lượng nước uống trong ngày, vào các thời điểm như sau khi thức dậy, giữa buổi sáng, buổi chiều và trước – sau bữa tối. Uống từng ngụm nhỏ đều đặn sẽ hiệu quả hơn là uống nhiều một lúc. Đừng chờ đến khi khát mới uống, vì khi đó cơ thể đã thiếu nước.

Đối với đồ uống có đường, bạn cũng không cần cắt bỏ hoàn toàn, mà có thể giảm dần độ ngọt, từ ngọt nhiều xuống ít đường để cơ thể dễ thích nghi hơn.

Tránh “combo tăng cân” mà ai cũng dễ mắc phải

Không phải một món ăn riêng lẻ gây tăng cân nhanh, mà chính là sự kết hợp giữa đường, dầu và muối. Những món như trà sữa, bánh ngọt, gà rán hay khoai tây chiên không chỉ nhiều calo mà còn rất dễ khiến cơ thể tích trữ mỡ.

Bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn những món này, nhưng cần giảm tần suất và khẩu phần. Từ việc ăn mỗi ngày, hãy chuyển thành thỉnh thoảng mới thưởng thức. Giảm cân không phải là cuộc thi ai chịu đựng giỏi hơn, mà là ai duy trì được lâu hơn.

Không cần tập mỗi ngày, chỉ cần đúng tần suất

Bạn không nhất thiết phải tập luyện mỗi ngày mới có thể giảm cân. Với đa số người, duy trì 2–3 buổi tập mỗi tuần là đủ. Nếu quá bận rộn, bạn có thể bắt đầu từ những thói quen đơn giản như đứng tựa tường 15 phút sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế tích mỡ.

Khi quen dần, bạn có thể nâng cấp bằng các bài tập nhảy hoặc tập luyện cơ bản để tăng nhịp tim, thúc đẩy đốt mỡ. Tuy nhiên, cường độ tập luyện cần phù hợp với thể trạng. Nếu cơ thể dễ mệt hoặc thể lực yếu, nên ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng để cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp giảm cân bền vững hơn.

Giảm mỡ dựa trên lối sống là gì?

Khái niệm giảm cân dựa trên lối sống thực chất là biến việc giảm cân thành một thói quen lâu dài, thay vì một chiến dịch ngắn hạn. Khi bạn không còn phụ thuộc vào những phương pháp cực đoan, mà duy trì ổn định việc ăn uống, uống nước và vận động hợp lý, cơ thể sẽ dần tiến về trạng thái lý tưởng.

So với việc giảm cân nhanh chóng, điều quan trọng hơn là không tăng cân trở lại và cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Nếu bạn đang mắc kẹt ở giai đoạn chững cân, có lẽ đã đến lúc thử thay đổi nhịp sống của mình. Biết đâu, người tiếp theo giảm được một “vòng size” ấn tượng chính là bạn.

Nguồn TVBS, Ảnh Internet