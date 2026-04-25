Giải áp trước, siết cơ sau: Nguyên tắc giúp bụng dưới săn chắc hơn

Thực tế, với những trường hợp bụng dưới phình ra kèm giãn cơ bụng, việc vội vàng lao vào các bài tập gập bụng hay siết cơ cường độ cao có thể khiến tình trạng tệ hơn. Nguyên nhân là bởi áp lực bên trong ổ bụng chưa được giải tỏa, khiến vùng bụng dưới luôn trong trạng thái căng phồng, khó kiểm soát.

Vì vậy, bước đầu tiên không phải là “đốt mỡ”, mà là đưa cơ thể trở về trạng thái cân bằng.

Một trong những cách đơn giản nhất là sử dụng bóng yoga. Bạn chỉ cần đặt bóng dưới vùng bụng, sau đó nhẹ nhàng lăn qua lại khoảng 50 lần. Động tác này giúp giải phóng áp lực tích tụ bên trong, đồng thời “đánh thức” vùng cơ lõi đang bị trì trệ.

Sau khi cơ thể đã được “giải áp”, bạn chuyển sang động tác thứ hai – cũng là phần quan trọng nhất để cải thiện bụng dưới. Bắt đầu với tư thế chống bốn chân, kẹp một quả bóng yoga giữa hai đùi, sau đó nâng nhẹ đầu gối lên khỏi mặt sàn. Khi thở ra, siết chặt cơ bụng đồng thời kẹp chặt bóng; khi hít vào, thả lỏng. Lặp lại động tác này khoảng 100 lần.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính sự phối hợp giữa nhịp thở, cơ bụng và cơ đùi trong động tác này sẽ kích hoạt sâu vào cơ lõi và cơ sàn chậu – những nhóm cơ quyết định độ săn chắc của vùng bụng dưới.

Khi kiên trì thực hiện mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi: vùng bụng dưới dần gọn lại, săn chắc hơn, không còn tình trạng “trễ xuống” như trước. Đồng thời, cơ sàn chậu khỏe lên cũng giúp cải thiện vóc dáng tổng thể và hỗ trợ tốt hơn cho sức khỏe lâu dài của phụ nữ.

Điểm đáng chú ý là phương pháp này không đòi hỏi tập nặng hay mất nhiều thời gian. Chỉ cần đúng kỹ thuật và duy trì đều đặn, bạn hoàn toàn có thể cải thiện phần bụng dưới ngay tại nhà.

Nếu bạn đã thử nhiều cách mà chưa thấy hiệu quả, có thể đã đến lúc thay đổi tư duy: đừng vội siết bụng, hãy bắt đầu từ việc giải phóng áp lực bên trong trước.