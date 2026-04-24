Thiều Bảo Trâm công khai bức hình ám ảnh

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ, Thiều Bảo Trâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi mái tóc bồng bềnh - một trong những yếu tố giúp nhan sắc cô thêm bùng nổ. Tóc của mỹ nhân sinh năm 1994 từng nhiều lần được netizen “xin vía” vì độ dày, bóng mượt và khả năng giữ nếp tự nhiên, không bết ngay cả khi để kiểu đơn giản. Bản thân nữ ca sĩ cũng không ít lần chia sẻ niềm yêu thích với việc chăm sóc tóc và da, duy trì thói quen dưỡng tóc kỹ lưỡng để giữ vẻ ngoài chỉn chu. Tuy nhiên, mới đây, Thiều Bảo Trâm lại khiến nhiều người bất ngờ khi công khai hình ảnh mái tóc hư tổn trong quá khứ. Khác hẳn với diện mạo chắc khỏe hiện tại, mái tóc của người đẹp từng có thời điểm khô xơ đến... "khó cứu". Chia sẻ này cũng phần nào cho thấy nỗ lực chăm sóc và phục hồi mái tóc đáng nể của Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm công khai mái tóc hư tổn, thừa nhận sợ hãi với độ phá tóc trong quá khứ. (Ảnh: Instagram)

Trong hình ảnh được chia sẻ, mái tóc của Thiều Bảo Trâm lộ rõ dấu hiệu hư tổn nặng sau nhiều lần sử dụng hóa chất. Phần chân tóc và ngọn tóc có sự chênh lệch màu sắc khá rõ, nguyên nhân đến từ việc nhuộm – tẩy nhiều lần nhưng chưa được phục hồi đồng đều. Sợi tóc trông khô, xơ, thiếu độ bóng, đặc biệt phần đuôi gần như bết lại và rối nhẹ khi còn đang ẩm, mất đi độ suôn mượt tự nhiên của mái tóc. Khi rẽ ngôi, có thể thấy tóc không hề có độ, tạo cảm giác trông yếu và thiếu sức sống. Thậm chí, nếu không phải chính chủ tự đăng, chắc hẳn không ai nghĩ đây là mái tóc của Thiều Bảo Trâm vì trông khác hẳn hình ảnh bồng bềnh, mượt mà hiện tại.

Cận cảnh mái tóc "xơ xác" đúng nghĩa của Thiều Bảo Trâm.

Ở thời điểm hiện tại, mái tóc của Thiều Bảo Trâm gần như đã trở thành một trong những “thương hiệu cá nhân” làm nên visual của nữ ca sĩ – một kiểu tóc dài, dày và bồng bềnh đúng chuẩn mà nhiều cô gái chỉ biết ước. Từng lọn tóc được chăm chút kỹ lưỡng, vào nếp mượt mà nhưng vẫn giữ được độ phồng tự nhiên, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa sang chảnh. Có lẽ cũng vì để phục hồi lại mái tóc nên nhiều năm gần đây, Thiều Bảo Trâm đều trung thành với những màu tóc tối, chỉ tạo kiểu khi đi event. Trước đó, từng có khoảng thời gian dài mỹ nhân sinh năm 1994 theo đuổi những màu tẩy sáng - nguyên nhân khiến mái tóc của cô gặp hư tổn nặng.

Nữ ca sĩ từng duy trì màu tóc tẩy trong cả một khoảng thời gian dài. (Ảnh: Instagram)