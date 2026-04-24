Jennie và cơn bão thịnh nộ nhận về từ bộ đồ phá cách

Sự xuất hiện của Jennie tại TIME100 Gala mới đây từ một thời khắc hái trái ngọt trong hành trình sự nghiệp, bất ngờ chuyển hướng thành tâm điểm thảo luận gắt gao trên mạng xã hội toàn cầu. Trong một sự kiện mang tính tôn vinh, nơi chứng kiến dàn sao phương Tây ưu tiên lựa chọn hình ảnh thanh lịch, an toàn và dễ cảm, Jennie lại đi ngược dòng với một bộ cánh đầy thách thức đến từ nhà mốt Schiaparelli.

Chính quyết định này đã khiến làn sóng phản ứng chia làm hai cực rõ rệt: một bên cho rằng đây là lựa chọn "khó hiểu", trong khi phía còn lại xem đó là bước đi dũng cảm, mang đậm dấu ấn cá nhân giữa một rừng nhan sắc "rập khuôn".

Một thiết kế Ready-to-Wear khó thuần phục

Bộ trang phục khó nhằn mà Jennie lựa chọn không phải Haute Couture mà là dòng Ready-to-Wear nhưng với một cái tên như Schiaparelli, ranh giới giữa đồ ứng dụng và thời trang cao cấp vốn đã mờ nhạt. Thương hiệu này từ lâu đã nổi tiếng với ngôn ngữ thiết kế siêu thực, đậm tính điêu khắc và giàu tính biểu tượng.

Thiết kế thuộc BST The Sphynx Thu Đông 2026 mà Jennie lựa chọn ngập tràn tinh thần đặc trưng đó với phần top tạo hình 3D, kết hợp cùng chất liệu xuyên thấu và cấu trúc chia khối rõ rệt. Đặc biệt, chi tiết chân váy dropped waist (hạ eo) - một lựa chọn khá quen thuộc của Jennie lần này trở thành điểm nhấn gây tranh cãi, biến bộ đồ thành một "câu chuyện" không hề dễ hiểu đối với thị hiếu số đông.

Nếu đặt cạnh phiên bản trên sàn diễn, dễ dàng nhận thấy thiết kế này phát huy hiệu quả thị giác cực mạnh trên cơ thể người mẫu với tỷ lệ lý tưởng. Tuy nhiên, khi chuyển sang thảm đỏ - nơi ánh nhìn đa số đến từ ống kính tĩnh và những góc chụp thực tế, các yếu tố về tỷ lệ cơ thể và cách xử lý styling lại trở thành bài toán hóc búa.

Ở trường hợp của Jennie, vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng người châu Á đã khiến phần cạp váy hạ thấp và cấu trúc corset cứng cáp tạo ra một hiệu ứng thị giác đối lập. Nhiều ý kiến nhận định tổng thể trang phục khiến phần thân trên của cô bị kéo dài ra, đồng thời đôi chân bị "rút ngắn" một cách đáng tiếc. Đây không hẳn là những nhận xét vô căn cứ, mà thực tế là một vấn đề kinh điển trong thời trang khi xử lý các trang phục có cấu trúc mạnh trên những tỷ lệ cơ thể không thuộc chuẩn mẫu runway.

Lựa chọn thú vị của Jennie là điểm nhấn của thảm đỏ TIME 100 (Nguồn X).

Từ Việt Nam, Hàn Quốc đến các diễn đàn nói tiếng Anh, những ý kiến trái chiều xuất hiện dày đặc với cường độ mạnh. Một bộ phận lớn công chúng cho rằng outfit này hoàn toàn không phù hợp với một sự kiện mang tính trang trọng như TIME100. Họ chỉ ra hàng loạt điểm chưa ổn từ kiểu tóc cho đến cách chia tỷ lệ cơ thể thiếu sự cân bằng, làm mất đi vẻ thanh thoát thường thấy của nữ thần tượng. Thậm chí, không ít người đã quy trách nhiệm trực tiếp cho stylist, khẳng định đây là một lựa chọn "sai sân" khi đặt một thiết kế giàu tính trình diễn vào một bối cảnh cần sự tinh tế và dễ tiếp cận hơn.

Jennie và phần còn lại của thảm đỏ

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận công chúng yêu thích tinh thần mới mẻ, phá cách trong thời trang lại đánh giá cao lựa chọn này của Jennie. Với họ, cô không chỉ mặc một chiếc váy, mà đang mang cả tinh thần của Schiaparelli lên thảm đỏ. Điểm đắt giá nằm ở chính sự kiên định, không chạy theo tiêu chuẩn đẹp an toàn để tạo ra một dấu ấn mạnh mẽ.

Chính cấu trúc độc đáo và tinh thần thử nghiệm đã giúp Jennie nổi bật hoàn toàn giữa một "biển" trang phục dễ đoán của dàn sao Hollywood. Với nhóm khán giả này, thời trang thực thụ không chỉ dừng lại ở khái niệm đẹp mắt mà còn là cá tính, là tuyên ngôn, và là khả năng khiến công chúng phải dừng lại để suy ngẫm, thay vì chỉ lướt qua một cách nhạt nhòa.

Đẳng cấp của sự không chiều lòng số đông

Việc Jennie chọn một thiết kế RTW mang tinh thần Couture cho thấy đây hoàn toàn không phải là một quyết định thiếu cân nhắc. Dưới sự đồng hành của stylist Sam Woolf, nữ idol đã nhiều lần thử thách dư luận bằng những tạo hình từ bùng nổ tán dương đến gây bàn tán diện rộng, nhưng thường nói không với việc bị xem là nhạt nhòa.

Trong bối cảnh một gương mặt xuất phát điểm từ thị trường giải trí châu Á có khả năng đặt chân lên những thảm đỏ quốc tế tầm cỡ, dày đặc những visual phương Tây, một lựa chọn liều lĩnh như Jennie tại TIME100 có thể không mang lại sự đồng thuận tuyệt đối, nhưng lại đảm bảo được độ nhận diện và khả năng tạo thảo luận bùng nổ. Trong thời đại mà nền kinh tế chú ý đang thống trị, việc trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất dù là khen hay chê chính là một dạng thành công mà Jennie đã đạt được một cách triệt để.

Nhìn nhận một cách công bằng, tạo hình của Jennie không hoàn toàn chỉ có thất bại, mà là một cuộc đánh đổi có chủ đích. Cô chấp nhận đánh đổi sự đồng thuận của số đông để lấy về một dấu ấn cá nhân mạnh mẽ trên một thảm đỏ "để đời". Dù bạn thuộc phe ủng hộ hay phản đối, rõ ràng Jennie đã đạt được mục đích của mình khi khiến cả thế giới phải phân tích và bàn luận về diện mạo này một cách hăng say.

Ảnh Getty Images, X