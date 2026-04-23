Chỉ cần biết đúng 4 cách mặc áo blouse, chị em sẽ trở thành ngôi sao thời trang công sở

Áo blouse từ lâu đã trở thành "bảo bối thời trang" không thể thiếu trong tủ đồ công sở của phái đẹp. Với thiết kế mềm mại, nữ tính nhưng vẫn đủ lịch sự, áo blouse dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch đến trẻ trung. Chỉ cần khéo léo phối đồ, bạn hoàn toàn có thể làm mới hình ảnh mỗi ngày mà không cần quá nhiều item cầu kỳ. Dưới đây là 4 cách mix áo blouse quen thuộc nhưng luôn hiệu quả.

Mix với chân váy

Đây có lẽ là công thức kinh điển và an toàn nhất cho môi trường công sở. Áo blouse khi kết hợp với chân váy mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không hề nhàm chán. Nếu bạn theo đuổi phong cách nữ tính, hãy chọn chân váy midi dáng xòe hoặc dáng chữ A. Những chiếc blouse tay bồng, cổ nơ hoặc có chi tiết bèo nhún sẽ giúp tổng thể trở nên mềm mại và duyên dáng hơn.

Ngược lại, với những nàng yêu thích sự tối giản và chuyên nghiệp, chân váy bút chì là lựa chọn lý tưởng. Một chiếc blouse trơn màu, chất liệu lụa hoặc chiffon sẽ tạo cảm giác sang trọng, gọn gàng. Để set đồ không bị "dừ", bạn có thể chọn những gam màu tươi sáng như kem, xanh pastel hoặc hồng nhạt. Một đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ là điểm hoàn thiện hoàn hảo cho outfit này.

Mix với quần âu

Quần âu và áo blouse là cặp đôi "chuẩn chỉnh" cho những ngày cần sự chỉn chu và chuyên nghiệp. Sự kết hợp này không chỉ phù hợp với môi trường công sở mà còn rất lý tưởng cho những buổi họp quan trọng hoặc gặp gỡ đối tác.

Để tránh sự cứng nhắc, bạn nên chọn những thiết kế áo blouse có điểm nhấn như cổ vuông, tay loe hoặc họa tiết nhẹ nhàng. Khi phối cùng quần âu ống suông hoặc ống đứng, tổng thể sẽ trở nên cân đối và hiện đại hơn. Nếu muốn tăng thêm phần cá tính, bạn có thể sơ vin một phần áo hoặc chọn kiểu quần lưng cao để tôn dáng.

Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng. Những gam trung tính như đen, xám, be hoặc trắng luôn dễ phối và tạo cảm giác chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đừng ngại thử nghiệm với các màu sắc nổi bật hơn để làm mới bản thân, miễn là tổng thể vẫn hài hòa.

Mix với quần jeans

Nếu bạn muốn mang đến làn gió mới cho phong cách công sở, hãy thử kết hợp áo blouse với quần jeans. Sự đối lập giữa nét mềm mại của áo blouse và sự năng động của jeans tạo nên một tổng thể thú vị, vừa thoải mái vừa đủ lịch sự.

Để phù hợp với môi trường làm việc, bạn nên chọn quần jeans có thiết kế đơn giản, không rách hay quá ôm sát. Dáng jeans ống đứng hoặc ống suông sẽ giúp bạn trông gọn gàng và thanh lịch hơn. Khi kết hợp với áo blouse, bạn có thể sơ vin toàn bộ để tạo cảm giác chỉn chu, hoặc buộc nhẹ vạt áo để tăng thêm phần trẻ trung.

Một chiếc thắt lưng da, túi xách form cứng và giày loafer hoặc giày cao gót thấp sẽ giúp nâng tầm outfit. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn thích sự thoải mái hoặc môi trường làm việc sáng tạo.

Mix với quần trắng

Quần trắng luôn mang đến cảm giác tinh khôi, hiện đại và rất "ăn ý" với áo blouse. Set đồ này đặc biệt phù hợp với những ngày bạn muốn tạo ấn tượng nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Áo blouse khi đi cùng quần trắng nên ưu tiên các màu sắc hoặc họa tiết để tránh tổng thể bị nhạt nhòa. Những gam màu như xanh navy, đỏ rượu, hoặc họa tiết hoa nhí sẽ tạo điểm nhấn tinh tế. Nếu bạn yêu thích phong cách tối giản, một chiếc blouse trắng phối cùng quần trắng vẫn có thể rất cuốn hút nếu chú ý đến chất liệu và phom dáng.

Quần trắng dáng ống suông hoặc ống rộng đang là xu hướng, giúp outfit trở nên thời thượng hơn. Khi kết hợp, bạn có thể thêm phụ kiện như khuyên tai, đồng hồ hoặc túi xách màu nổi để tạo sự cân bằng.

Ảnh: Instagram