4 cách mặc quần short đẹp khó rời mắt trong mùa hè, biết hết là style lên một đẳng cấp khác

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để những chiếc quần short lên ngôi. Không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, thoải mái, quần short còn cực kỳ linh hoạt khi có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau, từ năng động, nữ tính đến thanh lịch. Chỉ cần khéo léo lựa chọn kiểu áo phù hợp, bạn hoàn toàn có thể diện quần short trong nhiều hoàn cảnh mà vẫn giữ được vẻ thời trang và tinh tế.

Dưới đây là 4 cách phối đồ với quần short vừa đơn giản vừa hiệu quả, giúp bạn luôn tự tin trong mùa nắng.

Quần short và áo hai dây

Đây có lẽ là công thức "kinh điển" mỗi khi hè đến. Áo hai dây mang đến vẻ ngoài gợi cảm nhưng không quá phô trương, đặc biệt khi kết hợp cùng quần short cạp cao. Set đồ này giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác thoáng mát tối đa trong những ngày nóng bức.

Để tránh tổng thể trở nên quá đơn điệu, bạn có thể lựa chọn áo hai dây với chất liệu lụa, satin hoặc có chi tiết nhấn nhá như bèo nhẹ, ren hoặc họa tiết nhỏ. Khi đi dạo phố hoặc du lịch biển, một chiếc quần short denim kết hợp cùng áo hai dây trơn và sandal là đủ để tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút. Nếu muốn kín đáo hơn, bạn chỉ cần khoác thêm một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài là đã có ngay một outfit linh hoạt.

Quần short và áo lửng trắng

Áo lửng trắng luôn mang đến cảm giác tươi mới và sáng sủa, rất phù hợp với không khí mùa hè. Khi kết hợp với quần short, đặc biệt là những thiết kế cạp cao, bộ trang phục này giúp "ăn gian" chiều cao đáng kể, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Điểm mạnh của cách phối này nằm ở sự tối giản nhưng vẫn nổi bật. Một chiếc áo lửng trắng ôm nhẹ hoặc dáng rộng vừa phải, đi cùng quần short màu trung tính như be, đen hoặc xanh denim, sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh. Bạn có thể diện set đồ này khi đi cà phê, dạo phố hay thậm chí là tham gia những buổi gặp gỡ bạn bè.

Để tăng thêm điểm nhấn, hãy thử kết hợp cùng phụ kiện như thắt lưng bản nhỏ, túi xách mini hoặc kính râm. Những chi tiết nhỏ này sẽ giúp bộ trang phục trở nên thời trang hơn mà không làm mất đi sự tinh giản vốn có.

Quần short và áo blouse

Nếu bạn nghĩ quần short chỉ phù hợp với phong cách năng động thì sự kết hợp với áo blouse sẽ khiến bạn thay đổi quan điểm. Áo blouse với chất liệu mềm mại, thiết kế bay bổng mang đến nét nữ tính và thanh lịch, khi đi cùng quần short sẽ tạo nên sự cân bằng thú vị giữa thoải mái và tinh tế.

Bạn có thể chọn áo blouse tay bồng, cổ vuông hoặc có họa tiết hoa nhẹ nhàng để tăng thêm phần duyên dáng. Khi phối cùng quần short vải hoặc short kaki, tổng thể trang phục trở nên phù hợp hơn với những môi trường cần sự chỉn chu như đi làm ở môi trường sáng tạo, hoặc tham dự những buổi hẹn nhẹ nhàng.

Quần short và áo sơ mi

Sự kết hợp giữa quần short và áo sơ mi mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày bạn muốn ăn mặc gọn gàng mà vẫn thoải mái, đặc biệt trong môi trường công sở không quá khắt khe về trang phục.

Áo sơ mi trắng là lựa chọn an toàn và dễ phối nhất. Khi kết hợp cùng quần short tối màu, bạn sẽ có ngay một outfit đơn giản nhưng tinh tế. Nếu muốn phá cách hơn, hãy thử các mẫu sơ mi oversized hoặc sơ mi họa tiết, kết hợp cùng quần short trơn để tạo điểm nhấn.

Bạn có thể mặc sơ mi theo nhiều cách khác nhau: sơ vin toàn bộ để tạo vẻ chỉn chu, sơ vin nửa vạt để tăng sự phóng khoáng, hoặc buộc vạt áo để tạo điểm nhấn cá tính. Đi cùng với đó, một đôi sneaker hoặc giày loafers sẽ giúp tổng thể trở nên hiện đại và linh hoạt hơn.

