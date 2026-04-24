Gái xinh ép cân khốc liệt đổi lại thân hình gầy trơ xương, clip nhận 18 triệu view nhưng ai cũng chỉ mong 1 điều

Vóc dáng thon gọn từ lâu đã được định vị như một chuẩn mực sắc đẹp quen thuộc của con gái, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ từ ngôi sao cho đến các hot girl mạng xã hội. Tuy nhiên, ranh giới giữa “mảnh mai” và “gầy gò” đang trở nên rất mong manh. Mới đây, một đoạn video của hot girl tên Hyemin bất ngờ thu hút hơn 18 triệu lượt xem, không phải vì nhan sắc xinh đẹp mà vì thân hình quá gầy của cô.

Trong clip, vóc dáng của hot girl Hàn Quốc khiến nhiều người lo lắng khi lộ rõ sự thiếu cân, ngoại hình kém sức sống. Dưới phần bình luận, không ít ý kiến bày tỏ sự quan ngại, cho rằng việc tôn vinh hình thể quá gầy có thể vô tình tạo áp lực ngoại hình tiêu cực cho người xem.

Đoạn video hút hơn 18 triệu lượt xem của hot girl xứ Hàn. (Nguồn: hyemin_2004)

Trong đoạn clip đang viral, Hyemin diện một set đồ khá đơn giản gồm áo hai dây crop top dáng ôm họa tiết nhỏ kết hợp cùng quần jeans cạp thấp, dành tâm điểm cho vòng eo mỏng dính. Tuy nhiên, chính thiết kế ôm sát và phần áo hở eo lại càng làm lộ rõ vóc dáng gầy đến mức đáng báo động.

Vùng xương quai xanh nhô cao, cánh tay mảnh gần như trơ xương, trong khi phần eo và hông lại mỏng dính, phẳng lì đúng nghĩa. Khi chuyển động, các đường nét xương hiện rõ hơn, khiến tổng thể trông thiếu sức sống thay vì gợi cảm. Thậm chí, không ít người còn để lại bình luận mong hot girl xứ Hàn hãy ăn uống nhiều lên để cơ thể trở nên cân đối.

Vóc dáng gầy trơ cả xương của hot girl xứ Hàn.

Sở hữu hơn 4,2 triệu người theo dõi trên TikTok, Hyemin ghi điểm với visual sáng và gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú cùng phong cách makeup trong trẻo. Thời gian gần đây, cô được nhận xét ngày càng gầy hơn, cơ thể mảnh mai đến mức lộ rõ cảm giác thiếu đầy đặn.

Trên trang cá nhân, Hyemin thường xuyên đăng tải những bức hình khoe vòng eo nhỏ tí cùng thân hình thanh mảnh, nói đúng hơn là “mong manh”. Dù vẫn giữ được thần thái tự tin và phong cách thời trang trẻ trung, nhưng sự thay đổi về hình thể này khiến không ít người bày tỏ lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng việc theo đuổi hình ảnh quá gầy trông mất hết sức sống, khiến visual tuy xinh đẹp nhưng lại thiếu đi sự cân đối và năng lượng.

Hyemin ưu ái những chiếc áo crop top để khoe triệt để vòng eo. (Ảnh: Instagram)