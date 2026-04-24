Mới đây, Jacob Elordi chính thức được công bố trở thành đại sứ thương hiệu mới của dòng nước hoa nam đình đám Bleu de Chanel, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên người Úc. Chiến dịch quảng bá với Elordi dự kiến ra mắt vào tháng 5, tiếp nối chuỗi quảng cáo mang đậm màu sắc điện ảnh – “đặc sản” đã làm nên bản sắc riêng của Chanel suốt nhiều năm qua. Trước đó, mỹ nam Hollywood từng tạo được không ít dấu ấn trong làng thời trang, được mệnh danh là "IT boy" thế hệ mới hay "ông hoàng Bottega" bằng gout thời trang nam tính, tối giản nhưng đậm chất high fashion. Nam diễn viên gần đây cũng khiến truyền thông dậy sóng với tin đồn hẹn hò cùng Kendall Jenner.

Việc lựa chọn Jacob Elordi không phải là quyết định ngẫu nhiên. Trước khi danh tính được công bố, Chanel từng úp mở trên mạng xã hội với câu hỏi “Người đàn ông của Bleu de Chanel là ai?”, kèm theo hình ảnh silhouette đầy bí ẩn. Điều thú vị là cái tên được nhắc đến nhiều lúc đó lại không phải Elordi, mà là Timothée Chalamet – người từng đảm nhận vai trò đại sứ từ năm 2023 sau khi cố diễn viên Gaspard Ulliel qua đời. Tuy nhiên, Chanel đã tạo nên cú “twist” khi xác nhận Elordi là người kế nhiệm. So với hình ảnh mềm mại, tối giản trong chiến dịch của Chalamet, đoạn clip giới thiệu Elordi lại mang màu sắc nam tính rõ nét hơn: những góc quay cận tôn lên đường quai hàm sắc nét, mái tóc mullet phóng khoáng, kết thúc bằng gesture chỉ tay thẳng vào ống kính đầy dứt khoát. Sự thay đổi này cho thấy cách Chanel đang tái định nghĩa hình tượng người đàn ông Bleu – từ nét lãng tử phi giới tính sang vẻ nam tính, bản năng và có phần gai góc hơn.

Đáng chú ý, Jacob Elordi gia nhập “hàng ngũ” những gương mặt đại diện danh giá của Bleu de Chanel – một trong những dòng nước hoa nam biểu tượng của nhà mốt Pháp, ra mắt từ năm 2010 và nhanh chóng trở thành best-seller toàn cầu. Trước đó, vai trò này gắn liền với Gaspard Ulliel suốt 12 năm, trước khi được chuyển giao cho Timothée Chalamet, và giờ là Elordi. Việc liên tục thay đổi đại sứ trong thời gian ngắn cũng đặt ra câu hỏi: liệu Chanel đang thử nghiệm những hình mẫu nam tính khác nhau, hay đang tìm kiếm một biểu tượng đủ sức gắn bó lâu dài như Ulliel từng làm được?

Timothée Chalamet từng giữ cương vị đại sứ cho dòng nước hoa này sau "thập kỷ" của Gaspard Ulliel.

Bản thân Elordi cũng không giấu được sự hào hứng khi trở thành một phần của Chanel. Nam diễn viên chia sẻ anh luôn ngưỡng mộ những dự án điện ảnh mà thương hiệu này thực hiện, đồng thời xem đây là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Chia sẻ về màn hợp tác này, ông Thomas du Pré de Saint Maur – Giám đốc Sáng tạo mảng Nước hoa và Làm đẹp toàn cầu của Chanel cho biết ông đã theo dõi hành trình phát triển của Jacob Elordi trong nhiều năm, đặc biệt từ sau dấu ấn tại Euphoria. Lần đầu gặp nam diễn viên trên phim trường dự án See You at 5 cho Chanel No. 5, nơi anh đóng cặp cùng Margot Robbie, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Theo ông, Elordi là “một khám phá tuyệt vời”, bởi anh thể hiện trọn vẹn tinh thần của Bleu de Chanel: Sự tự do, bí ẩn, sức hút và vẻ nam tính giao thoa giữa hiện đại và nét thanh lịch cổ điển.

Không chỉ là một chiến dịch quảng bá nước hoa đơn thuần, Bleu de Chanel từ lâu đã được định vị như biểu tượng của phong cách sống và bản sắc nam tính hiện đại. Với hương thơm thuộc nhóm gỗ thơm, sản phẩm mang đến cảm giác vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, đại diện cho hình ảnh người đàn ông tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ. Và Jacob Elordi, với phong thái điềm tĩnh, vẻ ngoài lãng tử pha chút nổi loạn cùng sức hút ngày càng lớn tại Hollywood, dường như là mảnh ghép hoàn hảo cho tinh thần đó.

Sự xuất hiện của Elordi cũng phản ánh chiến lược trẻ hóa nhưng vẫn giữ chiều sâu của Chanel. Trong bối cảnh thị trường nước hoa nam ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn một gương mặt vừa có sức hút đại chúng, vừa mang màu sắc điện ảnh rõ nét như Elordi được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế biểu tượng của Bleu de Chanel trong thế hệ mới.