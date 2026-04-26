Park Bo Gum bị báo Hàn chê cười vì chiếc quần rộng phải quấn băng dính khỏi tuột giữa sự kiện

Xuất hiện tại sự kiện khai trương cửa hàng pop-up "Dyson Supersonic Travel" của thương hiệu Dyson diễn ra vào sáng ngày 23/4 tại Seoul, Park Bo Gum nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Đồng hành cùng nàng thơ Jang Wonyoung với tư cách Đại sứ thương hiệu, nam diễn viên sinh năm 1993 ghi điểm bởi diện mạo điển trai cùng mái tóc xoăn lãng tử. Tuy nhiên, sự lựa chọn thời trang đầy phá cách lần này của anh lại vô tình vấp phải một hiểu lầm hy hữu khi bị cho là mắc lỗi phục trang ngay giữa sự kiện trang trọng.

Cụ thể, Park Bo Gum xuất hiện với một set đồ tối giản nhưng đầy nam tính, kết hợp giữa sơ mi lụa và quần tây đen. Điểm gây tranh cãi nằm ở phần cạp quần với chi tiết trang trí lạ mắt, trông giống hệt như những lớp băng dính trong suốt được quấn chồng chéo lên nhau. Ngay lập tức, một số trang tin xứ Hàn như iMBC đã đưa tin về hình ảnh này với giọng điệu khá châm chọc.

Họ ví von rằng có lẽ chiếc quần quá rộng nên nam diễn viên đã phải vội vàng dùng băng dính để cố định quần với áo sơ mi nhằm tránh sự cố. Bài báo thậm chí còn dùng những từ ngữ như "phong cách ảo thuật" để mô tả về sự xuất hiện đầy bất ngờ này, khiến cộng đồng mạng trên X đua nhau lên bài bóc tách đầy hài hước về trang phục của thần tượng.

Thực chất, đây hoàn toàn không phải là một sự cố thời trang "chữa cháy" như truyền thông đồn đoán. Nam diễn viên Mây Họa Ánh Trăng đã rất chịu chơi khi lựa chọn một full look từ Maison Margiela - thương hiệu vốn nổi tiếng với triết lý thiết kế giải cấu trúc và sự độc đáo đầy thách thức.

Chiếc quần gây tranh cãi có tên chính thức là Taped Wool Trousers, một thiết kế được chế tác từ len nguyên chất với điểm nhấn tinh tế chính là ứng dụng lớp băng dính trong suốt tại phần thắt lưng. Theo mô tả từ hãng, đây là một sự biến tấu ngầm định nhằm thay đổi cấu trúc truyền thống của trang phục, đi kèm với đó là chữ ký bốn mũi khâu đặc trưng ở mặt sau thay cho nhãn mác thông thường.

Để sở hữu diện mạo bị cho là "mắc lỗi" này, Park Bo Gum đã đầu tư một khoản chi phí không ít. Chiếc quần tây độc lạ này có giá niêm yết lên đến 2.310 Euro (hơn 71 triệu đồng), kết hợp cùng mẫu sơ mi lụa trắng trị giá 1.045 Euro (khoảng 32 triệu đồng). Để hoàn thiện vẻ ngoài phá cách, nam diễn viên lựa chọn đôi giày Tabi biểu tượng với phần mũi xẻ đặc trưng của Margiela. Sự kết hợp này cho thấy gu thẩm mỹ mới mẻ, không ngại thử nghiệm từ ngôi sao nhà Celine.

Bên cạnh những tranh luận về chiếc quần "quấn băng dính", truyền thông Hàn Quốc cũng không quên dành lời khen cho hình thể ngày càng vạm vỡ của Park Bo Gum. Trong những khoảnh khắc xắn tay áo sơ mi, nam diễn viên đã khéo léo khoe bắp tay săn chắc và bờ vai rộng, thành quả của quá trình rèn luyện miệt mài. Có thể nói, dù vấp phải những ý kiến chê cười từ sự hiểu lầm về thiết kế, Park Bo Gum vẫn chứng minh được đẳng cấp của mỹ nam hàng đầu xứ Hàn, một khi dám khước từ sự lịch lãm, an toàn để tạo nên một dấu ấn khác biệt, khiến công chúng phải không ngừng bàn tán về mình.

