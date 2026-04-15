Mới đây, siêu mẫu hàng đầu xứ tỷ dân Hà Tuệ (Sui He) đã thu hút sự chú ý khi cập nhật những hình ảnh đời thường trong chuyến đi dạo cùng con nhỏ. Bên cạnh những lời hỏi thăm về bí quyết chăm sóc em bé, cộng đồng mạng lại đổ dồn sự quan tâm vào một bức hình với gương mặt cô phủ kín bởi hàng chục cây kim châm cứu của bà xã Trần Vỹ Đình.

Hình ảnh mới của siêu mẫu Hà Tuệ.

Nữ siêu mẫu không ngần ngại thừa nhận rằng sau khi sinh con và bước sang tuổi 36, cô bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là phần hạ hàm có xu hướng chảy xệ. Chính vì vậy, cô đã tìm đến châm cứu nâng cơ mặt như một phương pháp duy trì nét thanh xuân một cách tự nhiên nhất.

Châm cứu trong làm đẹp được xem là một phương pháp chống lão hoá không xâm lấn, hoạt động bằng cách kích thích các huyệt đạo và lớp cân cơ dưới da, từ đó thúc đẩy tuần hoàn máu và tái tạo collagen, giúp da săn chắc hơn và cải thiện tổng thể chất lượng làn da. Thay vì nhờ vả đến dao kéo, châm cứu giúp định hình lại đường nét khuôn mặt, giúp làn da trở nên săn chắc và hồng hào hơn từ bên trong.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng đưa ra những cảnh báo nghiêm ngặt rằng đây là một kỹ thuật đòi hỏi tay nghề cao, chỉ nên thực hiện tại các cơ sở uy tín để tránh rủi ro về nhiễm trùng hay tổn thương dây thần kinh. Đặc biệt, những người có khí huyết yếu được khuyên nên cân nhắc kỹ vì việc ép máu dồn lên mặt để phục vụ thẩm mỹ có thể gây suy nhược các cơ quan nội tạng khác.

Cô lựa chọn châm cứu nâng cơ để chống lão hoá sau sinh.

Không chỉ riêng Hà Tuệ, một đại mỹ nhân khác của showbiz Trung Quốc là Trần Kiều Ân cũng từng khiến khán giả "đứng hình" khi chia sẻ hình ảnh ghim hơn 100 cây kim lên khắp cơ thể, từ mặt, da đầu cho đến lưng và chân. Nữ diễn viên coi đây là một phần trong quy trình bảo dưỡng nhan sắc định kỳ để se khít lỗ chân lông, làm trắng da và thậm chí là giảm cân. Trần Kiều Ân thừa nhận những mũi kim trên lưng khiến cô đau đớn đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng kết quả về một vóc dáng thon gọn và giảm hẳn tình trạng đau mỏi vai gáy đã giúp cô có thêm động lực để chịu đựng "nỗi đau ngọt ngào" này suốt nhiều năm qua.

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân cũng từng gây bất ngờ khi đăng ảnh châm cứu.

He Sui (sinh năm 1989) là một trong những siêu mẫu hiếm hoi của Trung Quốc vươn tầm quốc tế, nổi bật với vẻ đẹp Á Đông ngọt ngào nên được ưu ái gọi là "Hà tiên cô". Trước khi bước vào thời trang ở tuổi 17, cô từng là vận động viên bơi lội. Bước ngoặt đến vào năm 2011 khi Hà Tuệ trở thành người mẫu châu Á đầu tiên mở màn show Ralph Lauren, đồng thời sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show, chính thức gia nhập hàng ngũ thiên thần nội y sau Lưu Văn.

Giai đoạn 2011-2015 là thời kỳ đỉnh cao khi Hà Tuệ xuất hiện dày đặc trên sàn Victoria’s Secret, trở thành đại sứ toàn cầu của Shiseido và phủ sóng các tạp chí lớn như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar. Với chiều cao 1m77, gương mặt thanh tú và thần thái vừa sang trọng vừa gần gũi, Hà Tuệ được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp phương Đông hiện đại.

Sau gần một thập kỷ kể từ thời kỳ đỉnh cao, Hà Tuệ dần vắng bóng khỏi các sàn diễn và khiến công chúng tò mò khi gần như ở ẩn. Tin đồn tình cảm giữa cô và Trần Vỹ Đình râm ran từ năm 2019, tuy nhiên, phải đến khi cặp đôi chính thức xác nhận có con chung vào tháng 8 năm 2025 khán giả mới thực sự vỡ oà.

Không ít bình luận nhận xét rằng, đây chính là couple đỉnh nhất Cbiz hiện tại khiến công chúng háo hức, tò mò em bé của họ sẽ xuất sắc ra sao.

Trong suốt thai kỳ, siêu mẫu Victoria’s Secret gần như biến mất khỏi mạng xã hội, thậm chí xoá sạch mọi dấu vết cá nhân nhưng ngay khi trở lại, Hà Tuệ đã ngay lập tức khiến người xem bằng vóc dáng hoàn hảo đến khó tin. Đôi chân dài bạc tỷ và đường cong nảy nở của mẹ bỉm sữa 36 tuổi khiến netizen không khỏi xuýt xoa, cho rằng nhan sắc của cô không hề đi xuống mà trái lại còn thêm phần mặn mà, quyến rũ hơn xưa. Sự đồng hành của người chồng "tổng tài" Trần Vỹ Đình cùng những nỗ lực làm đẹp không ngừng nghỉ đã giúp Hà Tuệ giữ vững phong độ của một biểu tượng thời trang hàng đầu, bất kể những áp lực từ thời gian hay thiên chức làm mẹ.

Vóc dáng như chưa từng sinh con của Hà Tuệ.

