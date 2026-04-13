G-Dragon đem 3000 viên kim cương lên sân khấu Coachella nhưng không sáng bằng khoảnh khắc cùng Taeyang làm 1 chuyện

Sân khấu Coachella 2026 vừa chứng kiến một "cú nổ" thực sự khi những huyền thoại Kpop BIGBANG chính thức bước ra từ bóng tối để viết tiếp chương mới cho hành trình 20 năm rực rỡ của mình. Giữa biển người đông nghịt chờ đợi đến tận giờ G, sự xuất hiện của bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung là lời khẳng định về một đế chế chưa bao giờ lụi tàn.

Dù không giữ vị trí headliner nhưng sức hút của BIGBANG đã tạo nên một cơn sốt truyền thông toàn cầu, biến mọi ống kính đổ dồn về phía sa mạc California để cùng đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của những ông hoàng Kpop. Set diễn trải dài từ những bản hit thanh xuân cách đây hai thập kỷ cho đến những tác phẩm mới nhất, được chia thành ba hồi với sự đồng hành gần như xuyên suốt của "đế chế" thời trang Chrome Hearts.

Ngay từ những phút đầu tiên, Daesung và Taeyang đã tinh tế nhường trọn spotlight cho thủ lĩnh G-Dragon. "Ông hoàng Kpop" xuất hiện đầy quyền lực trong chiếc trench coat lông đa sắc từ sàn diễn Chanel FW 26 với các tông màu đen, vàng, trắng, đỏ rực cháy, lấp ló đằng sau là chiếc thắt lưng Chrome Hearts cũng rất "ăn chơi". Trong khi đó, hai thành viên còn lại lại chọn sự nam tính, gai góc với bản phối lấy chất liệu da đen làm chủ đạo, làm nổi bật những miếng patch hình thánh giá quen thuộc của thương hiệu.

Càng về giữa chương trình, bầu không khí càng được đẩy lên cao trào khi bộ đôi GD và Taeyang lần lượt giới thiệu các bản hit solo như Power, Ringa Linga và màn tái hợp bùng nổ trong ca khúc Good Boy. Hình ảnh của cả hai trên sân khấu khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi như được xuyên không về thời thanh xuân cách đây 1 thập kỷ. G-Dragon tái hiện lại phong cách "thương hiệu" của mình với chiếc mũ lông ushanka từng gây bão đầu thập niên 2010, phối cùng áo tank top, quần jeans bó rách, jacket của Dries Van Noten và boots da lộn - công thức mà nam rapper từng mang lên khắp các sân khấu, trang bìa tạp chí hay cả hàng ghế đầu của Chanel.

Ngoài ra, chiếc khăn bandana đá quý của Jacob & Co. cũng xuất hiện trở lại cùng G-Dragon. Bandana Royale là tác phẩm độc nhất vô nhị mà thương hiệu Jacob & Co. chế tác độc quyền cho G-Dragon. Món đồ có kích thước gần 42 cm, nạm 94,3 carat kim cương trắng (2.061 viên) và 44,8 carat kim cương vàng (857 viên) cùng hàng loạt đá quý đa sắc bao quanh đóa hoa cúc ở trung tâm. G-Dragon từng đeo chiếc khăn đá quý này tại đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới World Tour Übermensch và tại lễ trao giải Melon Music Awards 2025 và bây giờ là Coachella 2026.

Về phía Taeyang, "cỗ máy nhảy" của nhóm vẫn chứng minh phong độ bất biến dù là ở tuổi 18 hay 38 anh cũng chưa từng ngại "cởi áo khoe thân". Giọng ca Eyes, Nose, Lips đã đợi đến sân khấu song ca cùng G-Dragon để thật sự khoe ngực trần, diện quần da và đội mũ phớt đen giống hệt ngày xưa. Lần này hình xăm thánh giá lớn trên người Taeyang vô tình lại rất ăn nhập với set đồ từ Chrome Hearts.

Cảnh hạ màn phần trình diễn của GD x Taeyang là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất sân khấu Coachella của BIGBANG. Có thể nói vui rằng chiếc Bandana Royale với gần 3000 viên kim cương, tổng gần 210 carat trên cổ GD cũng không "sáng" bằng niềm hạnh phúc này trong mắt các VIP khi chứng kiến BIGBANG cùng nhau tận hưởng sân khấu sau bao năm chờ đợi.

Ở phần kết, cả nhóm sử dụng 2 tone màu trung tính để cân bằng lại tinh thần và sự đồng đều cho đội hình. Mùa Coachella 2026 với việc đội hình BIGBANG gần như all-in với tinh thần rock-chic gai góc của Chrome Hearts đang khiến các tín đồ thời trang quan tâm.

"Chanel Boy" G-Dragon ở màn kết cũng gây bất ngờ khi khoác lên người nhiều đồ da đến vậy. Phong cách đa dạng của anh giúp không khí của một sân khấu kỷ niệm 20 năm vừa có sự bùng nổ, quyền lực, hoài niệm lẫn trưởng thành và có phần trầm lắng.

Ở đó, Taeyang vẫn là đại diện cho vẻ đẹp nam tính nguyên bản với những item tối giản nhưng tôn trọn hình thể, còn Daesung giữ vai trò cân bằng với sự tiết chế, nhường spotlight đúng lúc để tổng thể đội hình trở nên hài hoà. Nhưng trên hết, tất cả đều cùng chung một “ngôn ngữ” thời trang - thứ đã góp phần không nhỏ tạo nên DNA của BIGBANG suốt hai thập kỷ qua.

