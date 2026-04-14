Chưa qua drama tranh center, công chúa Kpop lại bị soi chỉnh ảnh đến cong cả ghế

Vốn được biết đến với danh xưng "công chúa Kpop" thế hệ mới, Jang Wonyoung (IVE) nổi tiếng nhờ visual ngọt ngào, sang chảnh cùng tỷ lệ sắc vóc chuẩn chỉnh. Sức hút của mỹ nhân sinh năm 2004 là điều không thể phủ nhận khi mọi động thái của cô nàng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, nữ idol bất ngờ vướng phải tranh cãi nhan sắc về những bức ảnh do chính cô đăng tải trên Instagram cá nhân. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng việc lạm dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh đã khiến gương mặt của mỹ nhân sinh năm 2004 trở nên đơ cứng và khác lạ đi trông thấy so với thực tế.

Những thay đổi kì lạ trên gương mặt của Jang Wonyoung khiến dân tình bàn tán. (Ảnh: Instagram)

Qua loạt ảnh tự đăng tải, diện mạo của Jang Wonyoung dường như mất đi nét hài hòa vốn có. Cả khuôn mặt của cô nàng ngắn và bé một cách gượng ép. Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt từng là vũ khí hút hồn của cô nay lại lờ đờ do đeo kính áp tròng có độ giãn quá mức.

Người xem không khỏi hoang mang trước tỷ lệ phần đầu bị thu nhỏ đến vô lý, đi kèm với chiếc cằm được vuốt nhọn hoắt một cách bất thường khiến tổng thể trông càng mất cân đối. Không những vậy, việc chỉnh thu nhỏ đầu mũi khiến cánh mũi mỏng dính, kết hợp với khuôn miệng rộng bất thường càng khiến cho diện mạo Jang Wonyoung trở nên giả trân, cứng đơ như tượng sáp. Việc đánh mất đi những đường nét thanh tú đúng chuẩn búp bê đang dần khiến visual của nữ idol trở nên xa lạ. Diện mạo lạm dụng filter của cô còn làm nhiều người liên tưởng đến Giselle (Aespa).

Nhiều netizen không chỉ phàn nàn về việc chỉnh ảnh quá đà mà còn phát hiện Jang Wonyoung vô tính bóp ảnh đến mức méo cả ghế ngồi. (Ảnh: Instagram)

Đây không phải lần đầu tiên giao diện của Jang Wonyoung lọt vào tầm ngắm bàn tán của cư dân mạng. Nhiều khán giả cho rằng, áp lực duy trì danh xưng "visual hàng đầu" đang khiến Jang Wonyoung rơi vào vòng xoáy lạm dụng thẩm mỹ, tiêm filler quá đà. Nữ idol từng nhiều lần bị dân tình đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ hầu hết các bộ phận trên khuôn mặt. Đặc biệt là đôi mắt mí lót giờ đây đã được thay thế bằng nếp mí sâu, to và rõ nét. Chưa dừng lại ở đó, đôi môi của cô cũng liên tục bị netizen đặt ra nghi vấn bởi khuôn miệng khác lạ, thậm chí có phần đơ cứng.