Rộ tranh cãi Rosé để tóc đen đẹp hơn tóc vàng, nhưng có một lý do khiến cô khó “quay xe”

Mới đây, một topic trên mạng xã hội bất ngờ gây bão với câu hỏi rất đơn giản nhưng đủ khiến dân mạng chia phe: Rosé tóc đen vẫn xinh mà? Chỉ một chủ đề nhỏ nhưng nhanh chóng kéo theo hàng loạt bình luận sôi nổi, bởi đây không chỉ là câu chuyện đổi màu tóc, mà còn chạm đến hình ảnh thương hiệu gắn với Rosé suốt nhiều năm.

Chủ đề xoay quanh mái tóc của Rosé một lần nữa phủ sóng MXH. Nguồn: Facebook

Không ít ý kiến đồng tình rằng Rosé để tóc đen đẹp, thậm chí "100 điểm", nhưng vẫn cho rằng Rosé tóc vàng là "200 điểm". Có người nhắc lại câu nói từng viral của Jeon Somi: nếu nói về khí chất ngôi sao, Rosé nhất định phải là tóc vàng. Một số khác thẳng thắn nhận định màu tóc bạch kim đã gắn chặt với hình ảnh của nữ idol đến mức thay đổi bây giờ chẳng khác nào xây dựng lại nhận diện từ đầu - điều gần như không dễ, nhất là khi Rosé đã có vị thế toàn cầu.

Netizen chia thành nhiều phe tranh luận. Nguồn: Facebook.

Thực tế, netizen không nói quá. Giữa một rừng idol nhuộm sáng, Rosé vẫn là số ít khiến tóc vàng trở thành dấu ấn cá nhân. Mái tóc bạch kim bồng bềnh từng được xem như một phần khí chất của nữ idol - mềm mại, tự do và có chút mong manh rất riêng. Cũng từ khi đổi màu tóc, cả nhan sắc và sự nghiệp của Rosé đều thăng hạng thấy rõ, khiến netizen càng có niềm tin đây là màu tóc "hợp vía" với cô nàng.

Mái tóc vàng đã trở thành thương hiệu của Rosé.

Nhưng cũng chính vì màu tóc biểu tượng ấy, những tranh luận quanh việc có nên trở về tóc đen lại càng rầm rộ, nhất là trong bối cảnh thời gian gần đây, mái tóc của Rosé liên tục trở thành chủ đề bàn tán.

Từ concert DEADLINE tại Thái Lan đến những lần xuất hiện ở Paris Fashion Week, nhiều fan bắt đầu để ý mái tóc từng óng mượt của Rosé nay lộ dấu hiệu khô xơ, thiếu độ phồng, phần đuôi chẻ ngọn và chân tóc mỏng yếu hơn trước. Những hình ảnh này từng khiến mạng xã hội rộ lên làn sóng tiếc nuối cho nữ thần tóc đẹp một thời, thậm chí nhiều người đặt câu hỏi: tại sao Rosé không quay lại tóc đen để mái tóc được nghỉ ngơi?

Mái tóc của Rosé đang trong tình trạng đáng báo động. Nguồn: Facebook.

Và đây cũng là lúc các luồng ý kiến trên MXH bùng lên mạnh hơn. Một phe cho rằng tóc đen vừa đẹp vừa giúp Rosé phục hồi tóc thật. Nhưng phe còn lại tin rằng điều đó khó xảy ra, đơn giản vì mái tóc vàng giờ không chỉ là kiểu tóc - nó là thương hiệu.

Điều này càng có lý khi nhìn vào mức độ đầu tư để duy trì màu tóc ấy. Theo chia sẻ từ hairstylist của Rosé, để giữ màu bạch kim chuẩn hiện tại, nữ idol phải dặm chân tóc hai tuần một lần, gần như liên tục suốt nhiều năm. Có thời điểm stylist phải bay hơn 10 tiếng sang Mỹ hay Paris chỉ để kịp touch-up đúng lịch cho cô. Một quy trình gần như khắc nghiệt nhưng được duy trì suốt khoảng 7 năm chỉ để giữ hình ảnh không sai lệch. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng nó cho thấy mái tóc vàng của Rosé không đơn thuần là sở thích cá nhân, mà là một phần bản sắc hình ảnh được xây dựng rất kỹ.

Cũng vì vậy, nhiều netizen cho rằng dù tóc đen đẹp thật, Rosé khó có thể dễ dàng "quay xe". Đổi màu tóc lúc này giống thay đổi một phần DNA thương hiệu hơn là chỉ đổi diện mạo.

Việc từ bỏ mái tóc vàng thời điểm này với Rosé được cho là không thể.

Điều thú vị là chính những lo ngại về tóc hư tổn lại càng khiến người ta nhìn lại màu tóc vàng của Rosé với sự nể phục khác. Đằng sau vẻ nhẹ tênh trên sân khấu là cả một quá trình duy trì hình ảnh đầy đánh đổi. Có lẽ đó là lý do topic "Rosé tóc đen vẫn xinh mà?" nghe thì đơn giản, nhưng lại gây bàn tán lớn đến vậy. Bởi câu chuyện không thật sự nằm ở tóc đen hay tóc vàng đẹp hơn, mà ở chỗ một màu tóc đã gắn với một ngôi sao mạnh đến mức khó tách rời.

Rosé có thể đẹp với tóc đen. Nhưng với nhiều người, Rosé tóc vàng dường như đã trở thành một danh từ riêng.