Áo dài Việt Nam khiến Phu nhân Hàn Quốc khen ngợi: Họa tiết mang ý nghĩa đẹp, quá trình chọn màu và lên phom vô cùng tỉ mỉ

Khoảnh khắc Phu nhân Kim Hae Kyung diện áo dài truyền thống Việt Nam trong buổi xem múa rối nước khi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trong những dấu ấn bình dị mà đẹp đẽ của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân. Tà áo dài này còn trở nên ý nghĩa hơn cả khi đây là một món quà đặc biệt từ Phu nhân Ngô Phương Ly.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam phu nhân Ngô Phương Ly tặng. (Ảnh: News1)

Trong thư cảm ơn được tờ K trendy News đăng tải, Phu nhân Kim Hae Kyung đã bày tỏ sự biết ơn, trân trọng món quà của Phu nhân Ngô Phương Ly. Lời cảm ơn đã được đăng bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt.

"Tôi xin chân thành cảm ơn bà đã gửi tặng món quà quý giá. Nhận món quà với tâm trạng đầy háo hức, tôi đã ghi lại khoảnh khắc đón nhận nó bằng những bức ảnh, để lưu giữ niềm vui ấy thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn", bà viết. Ngoài ra, Phu nhân Kim Hae Kyung còn bày tỏ mong muốn rằng tình bạn giữa bà và Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ trở thành cầu nối, góp phần vun đắp và làm giàu thêm mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Được biết, chiếc áo dài màu hồng dành tặng Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Hae Kyung là thiết kế của NTK Vũ Việt Hà. Chia sẻ với chúng tôi, NTK cho biết áo dài được làm bằng lụa tơ tằm dệt hoa văn hoa cúc, phom dáng thập niên 1930 do chính NTK Vũ Việt Hà đảm nhận. Trang phục được thực hiện trong 5 ngày, từ khâu dệt vải thủ công đến may áo. Để tạo nên tấm áo, anh đã dành thời gian tìm hiểu phong cách thời trang của bà Lee Jae Myung từ năm 2025, nhận thấy bà thường mặc trang phục mang tông màu tươi sáng, nhẹ nhàng, cũng như biết bà thích màu hồng để có được sự lựa chọn cuối cùng.

Bà Kim Hae Kyung tạo dáng bên hoa trong bộ ảnh thực hiện riêng, lưu lại kỷ niệm với áo dài Việt. (Ảnh: IGNV)

NTK Vũ Việt Hà cho biết anh lựa chọn họa tiết hoa cúc dệt gấm trên nền lụa bởi đây không chỉ là loài hoa quen thuộc ở Việt Nam và Hàn Quốc mà còn mang tính biểu trưng rộng hơn của văn hóa phương Đông. Hoa cúc đại diện cho sự trường tồn, bền vững và vĩnh cửu, vì vậy anh muốn đưa chi tiết này vào tà áo dài như một cách gửi gắm thông điệp về mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện mẫu áo dài không hề đơn giản. Khi nhận được số đo của Phu nhân, anh thừa nhận mình khá hoang mang vì kỹ thuật may áo dài Việt Nam đòi hỏi nhiều thông số đặc thù, đặc biệt là các vòng đo liên quan đến độ cử động của tay. Trong khi đó, những số đo được cung cấp lại thiếu nhiều chi tiết quan trọng. "Áo dài, nhất là phom thập niên 1930 mà tôi lựa chọn, tưởng đơn giản nhưng lại rất phụ thuộc vào độ chính xác của số đo. Chỉ cần sai lệch một chút là phom dáng sẽ không còn đẹp", NTK chia sẻ.

Để khắc phục, nhà thiết kế buộc phải quan sát và "đoán dáng" thông qua hình ảnh của Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc trong các sự kiện trước đó. Một kỷ niệm khiến anh đặc biệt ấn tượng là lần nhìn thấy bà xuất hiện trong bộ hanbok trắng tại một buổi đón tiếp ngoại giao diễn ra ở Seoul.

(Ảnh: K News Trendy)

"Trong quan niệm của tôi, hanbok trắng thường chỉ xuất hiện trong lễ cưới, nên khi thấy Phu nhân mặc trong một sự kiện ngoại giao, tôi rất bất ngờ. Hình ảnh đó giúp tôi ghi nhớ rõ hơn về vóc dáng, thần thái của bà" , anh nói. Từ những quan sát đó, NTK dần hình dung được tỷ lệ cơ thể để hoàn thiện chiếc áo dài sao cho vừa vặn nhất.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với NTK Vũ Việt Hà là buổi tối ngày 23/4 – thời điểm diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Ngay từ sáng, anh đã có mặt để tự tay là ủi và chuẩn bị bộ áo dài màu hồng, treo sẵn trên mannequin trong phòng quà tặng. "Lúc đó tôi lo nhiều hơn vui, vì toàn bộ chiếc áo được may dựa trên sự tưởng tượng. Dù áo dài thập niên 30 khá dễ mặc, nhưng nếu không ôm dáng, phần cổ và thân áo có thể khiến người mặc trông to hơn", anh chia sẻ. Chính vì vậy, anh đã chủ động cách tân ở phần cổ và tay áo để giữ được tinh thần truyền thống nhưng vẫn đảm bảo độ ôm và sự thanh thoát.

Sự lo lắng kéo dài ngay cả sau khi chiếc áo được trao tặng. Thế nhưng, đến ngày hôm sau, khi nhìn thấy những hình ảnh do chính Tổng thống và Phu nhân Hàn Quốc tự chụp và đăng tải trên truyền thông, anh thực sự bất ngờ. "Tôi không nghĩ khi lên hình, chiếc áo lại vừa vặn và chuẩn chỉnh đến vậy" , anh nói. Khoảnh khắc đó trở thành một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của anh.

NTK Vũ Việt Hà. (Nguồn: Facebook)

Với nhà thiết kế Vũ Việt Hà, việc được giao thực hiện bộ áo dài lần này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Anh mong muốn thông qua từng thiết kế, áo dài Việt Nam không chỉ đẹp với người Việt mà còn giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được sự tinh tế, nhẹ nhàng và bay bổng. Những chia sẻ đầy cảm xúc của Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc sau đó, theo anh, chính là sự ghi nhận đáng giá nhất - một hiệu ứng tích cực không chỉ với cá nhân anh mà còn với hình ảnh áo dài Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.