Chanyeol (EXO) mặc áo dài cùng quần short: Làn sóng phẫn nộ dâng cao, người Hàn Quốc cũng cười cợt

Sự trở lại của nhóm nhạc đình đám EXO sau 11 năm với đêm diễn hoành tráng tại TP.Hồ Chí Minh vào tối ngày 25/4 vừa qua vốn là một cột mốc rực rỡ trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những màn trình diễn đỉnh cao, một cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa phá cách và lòng tự tôn văn hóa đã nổ ra. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào thành viên Chanyeol khi anh xuất hiện trong một tạo hình được đánh giá là thiếu chuẩn mực: mặc áo dài truyền thống Việt Nam kết hợp cùng quần short ngay trên sân khấu.

Chanyeol mặc áo dài trong buổi soundcheck trước concert chiều ngày 25/4... (Ảnh Đi Soi Sao Đi).

... trong khi 4 thành viên còn lại của EXO đều có quần dài để mặc cùng áo dài Việt Nam (Ảnh Đi Soi Sao Đi).

Câu chuyện bắt đầu từ buổi soundcheck diễn ra vào chiều cùng ngày, khi 5 thành viên Suho, Sehun, D.O, Kai và Chanyeol đồng loạt xuất hiện trong tà áo dài nam đã khiến cộng đồng người hâm mộ Việt vỡ oà trong hạnh phúc. Đáng nói, trong khi 4 thành viên còn lại đều diện trang phục chỉn chu với quần dài, thì Chanyeol lại trở thành ngoại lệ duy nhất khi để lộ đôi chân do diện quần short.

Khi những hình ảnh đầu tiên được lan truyền, phản ứng của số đông công chúng và người hâm mộ EXO là khá nhẹ nhàng khi cho rằng đây là một tình huống bất ngờ, thú vị, thậm chí để lại nhiều bình luận trêu chọc nam idol vì sự ngô nghê đáng yêu của anh.

Các video của Chanyeol trong tình huống này được chia sẻ rộng rãi trên MXH và tất nhiên đã được chứng kiến bởi cộng đồng EXO-L toàn cầu (Clip: X).

Một ngày sau concert này, MXH Việt vẫn nóng lên vì các tin tức liên quan đến EXO, lại xoay quanh ồn ào của một nữ TikToker do người này bị nhận xét đã có phản ứng không tốt, thiếu tôn trọng giọng hát của các thành viên nhóm.

Trong lúc đó, một làn sóng mới cũng cùng lúc nổi lên, ban đầu tuy chưa quá rầm rộ nhưng về sau dần bùng nổ, cho thấy phản ứng của một bộ phận công chúng đã tiếp nhận và cân nhắc về hình ảnh thiếu chuẩn mực của Chanyeol khi anh diện áo dài trên chính đất nước hình chữ S.

Chanyeol và EXO trở lại Việt Nam sau 11 năm (Ảnh Instagram).

Nhiều người cho rằng đây là một hành động thiếu tìm hiểu và không tôn trọng di sản văn hóa của quốc gia sở tại. Đối với người Việt, áo dài không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là biểu tượng quốc hồn quốc túy, đòi hỏi sự chỉn chu và tươm tất khi diện lên người. Việc mặc áo dài cùng quần short bị coi là hành động làm xấu hình ảnh trang phục, cho thấy sự chuẩn bị hời hợt của nghệ sĩ đối với một sự kiện giải trí quy mô được chú ý trong khu vực. Trong khi những ồn ào xoay quanh thái độ của nữ TikToker Việt gây bức xúc cho cộng đồng fan EXO, thì sự việc của Chanyeol tạo nên một dư luận âm ỉ và quyết liệt đối với công chúng bảo vệ văn hoá quốc gia.

Làn sóng phản đối quyết định xuất hiện với hình ảnh thiếu chỉn chu của Chanyeol đang lan truyền trên MXH Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Để phản biện lại chỉ trích, những bình luận được cho là từ phía fan hâm mộ của Chanyeol cho rằng đây chỉ là một tình huống bất khả kháng. Theo đó, các thành viên nhận được quà tặng là áo dài tại địa điểm diễn, nhưng lại không có quần dài đi kèm. Do thời gian gấp rút và không thể tìm được phụ kiện thay thế, Chanyeol đã quyết định lên sân khấu với trang phục như trên nhằm đồng nhất với các thành viên. Tuy nhiên, lập luận này không đủ sức thuyết phục nhóm công chúng đang căng thẳng.

Nhiều quan điểm gay gắt cho rằng, nếu không thể xuất hiện với diện mạo tươm nhất, nam ca sĩ hoàn toàn có quyền từ chối mặc áo dài thay vì cố chấp xuất hiện. Câu chuyện còn được đẩy lên mức độ phân tích về giới tính, khi nhiều ý kiến cho rằng các nam nghệ sĩ đang được công chúng quá ưu ái, bởi nếu đặt một nữ nghệ sĩ vào tình huống nói trên, chắc chắn hậu quả sẽ còn dữ dội hơn nhiều.

Nam idol bị chỉ trích thiếu tôn trọng văn hoá Việt Nam, trong khi các fan hâm mộ ra sức bảo vệ anh vì cho rằng đây là tình huống bất khả kháng (Ảnh: X).

Sức nóng của vụ việc không chỉ dừng lại ở biên giới Việt Nam mà còn lan sang "lãnh thổ" của cộng đồng fan quốc tế và chính quê nhà Hàn Quốc. Trên mạng xã hội X, các bài đăng bằng tiếng Hàn bắt đầu xuất hiện với những nhận xét có phần châm biếm về diện mạo của Chanyeol. Trong đó có những K-net đã để lại bình luận cười cợt, thậm chí so sánh áo dài phối cùng quần short trông giống như "áo chụp X-quang tại bệnh viện".

Sự việc của Chanyeol tại TP.Hồ Chí Minh là một kinh nghiệm về việc "nhập gia tùy tục" đối với các ngôi sao toàn cầu. Trong thời đại mà mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành chủ đề phân tích chuyên sâu, một lỗi sai tưởng chừng nhỏ trong cách ăn mặc cũng có thể chạm đến lòng tự tôn và ảnh hưởng đến hình ảnh được nghệ sĩ cất công xây dựng nhiều năm.