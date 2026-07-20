Nhan sắc mỹ nhân lai Argentina - Tây Ban Nha gây sốt tại World Cup: Theo nhà nội nên "muốn xỉu" khi nhà ngoại ghi bàn

Anya Taylor-Joy gây sốt trên khán đài Chung kết World Cup với loạt biểu cảm thất thần khi chứng kiến Argentina rớt đài.

Nếu có một cuộc bình chọn cho cổ động viên chiếm sóng nhất nhì trận Chung kết World Cup 2026 vừa qua, Anya Taylor-Joy có thể sẽ giật giải quán quân. Không chỉ sở hữu nhan sắc sống động tựa búp bê, nữ diễn viên còn khiến cõi mạng dậy sóng bởi loạt biểu cảm "đậm tính điện ảnh" khi chứng kiến Argentina lỡ hẹn với cúp vàng trước Tây Ban Nha.

Theo đó, ngay khi vừa xuất hiện trên khán đài sân MetLife cùng ông xã Malcolm McRae, nữ diễn viên đã lập tức lọt vào ống kính máy quay. Người đẹp chọn cho mình chiếc váy lụa lệch vai tinh tế, điểm xuyến bằng khăn quàng cổ mang họa tiết cờ Argentina như một lời tuyên thệ về đội bóng mình gửi gắm con tim.

Visual rực rỡ của mỹ nhân sinh năm 1996 khiến người hâm mộ không ngớt lời trầm trồ. Mái tóc vàng bạch kim thương hiệu kết hợp cùng làn da trắng sứ giúp Anya nổi bần bật giữa biển người đang dõi theo quả bóng tròn. Chỉ vài khoảnh khắc xuất hiện chớp nhoáng trên sóng, tình yêu bóng đá của người đẹp đã giúp những bức hình mờ nhoè nhoẹt vì zoom xa vạn dặm, lan toả tự nhiên khắp mạng xã hội.

Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng khoái chi hơn cả lại là biểu cảm của Anya. Từ ánh mắt hồi hộp, đôi môi phụng phịu đến gương mặt thất thần khi Argentina liên tục gặp khó, tất cả đều nhanh chóng trở thành meme. Đặc biệt, sau khoảnh khắc lưới nhà các học trò HLV Scaloni rung lên sau cú sút của cầu thủ mang áo số 7 bên phía Tây Ban Nha, 106 phút tim đập chân rung của người đẹp đã hoàn toàn chuyển hoá thành nỗi bất lực.

Bằng một cách nào đó, máy quay cũng bắt trọn khoảnh khắc đó - khi Anya Taylor khi ấy đang đứng cạnh nữ hoàng World Cup Shakira, bỗng "đứng hình mất 5 giây" rồi ôm đầu, thở dốc, sững sờ như không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Chẳng trách, với sự tinh nghịch của các cư dân mạng quốc tế, cô nàng đã nhanh chóng có biệt danh mới: Anya Taylor No-Joy, bởi gương mặt chẳng còn chút niềm vui nào sau "biến cố" trên sân.

Thực tế, những ai theo dõi bóng hồng này đều biết tình yêu cô dành cho Albiceleste cuồng nhiệt đến nhường nào. Tại World Cup 2022, người đẹp từng diện một thiết kế custom lấy cảm hứng từ quốc kỳ Argentina để cổ vũ đội tuyển quê cha. Khác với nỗi buồn ở chảo lửa MetLife năm nay, ngày ấy Anya hẳn đã có một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi chứng kiến Lionel Messi cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vàng thế giới sau chiến thắng lịch sử.

Sự cuồng nhiệt ấy còn đến từ gốc gác đặc biệt của đoá hồng lai. Anya Taylor Joy sinh ra tại Mỹ và lớn lên ở Argentina. Cô có mẹ là người Tây Ban Nha gốc Anh, còn cha là người Scotland gốc Argentina. Mối liên kết máu thịt duyên nợ này lý giải vì sao nữ diễn viên luôn hướng trái tim về đất nước Nam Mỹ.

Tuổi thơ của Anya gắn liền với những ngày tháng êm đềm tại Buenos Aires trước khi chuyển đến London vào năm 6 tuổi. Quá yêu cuộc sống ở Argentina, cô bé Anya ngày ấy từng phản đối bằng cách nhất quyết không chịu nói tiếng Anh ở trường, với niềm hy vọng ngây thơ rằng bố mẹ sẽ nản lòng mà đưa mình trở lại quê nhà.

Việc liên tục chuyển nhà giữa các quốc gia khiến Anya luôn có cảm giác mình không thuộc về nơi nào. Cô từng chia sẻ: "Tôi quá Anh để là người Argentina, quá Argentina để là người Anh và lại quá Mỹ đối với mọi thứ."

Không chỉ khó hòa nhập, Anya còn là nạn nhân của bạo lực học đường. Ngoại hình nổi bật cùng thành tích học tập tốt khiến cô trở thành mục tiêu bị cô lập. Nữ diễn viên từng tiết lộ mình bị bạn học nhốt trong tủ locker, bị bỏ rơi khỏi các buổi tiệc và thường xuyên bị chế giễu vì đôi mắt to khác biệt.

Đã có lúc, cô gái nhỏ chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh hay thư viện để khóc một mình, thậm chí chẳng bao giờ dám soi gương vì mặc cảm. Vượt qua tất cả, cô đã biến chính nét dị biệt ấy thành vũ khí sắc bén giúp mình chinh phục môn nghệ thuật thứ bảy.

Ở tuổi 30, Anya Taylor-Joy đã là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Hollywood. Bên cạnh danh xưng "Nữ hoàng phim kinh dị", cô còn được truyền thông ca tụng là "nàng thơ đương đại" nhờ nét đẹp dị biệt và tài năng diễn xuất xuất chúng bùng nổ mạnh mẽ từ năm 2020. Với hàng loạt giải thưởng danh giá như Primetime Emmy cùng việc lọt vào danh sách Time 100 Next, sự nghiệp của Anya Taylor-Joy đang rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hôm nay, khi nhìn ngắm một Anya Taylor Joy trong tâm thế là một trong những biểu tượng thời trang và nhan sắc của Hollywood, vẫn phụng phịu rồi thất thần khi chứng kiến thần tượng rớt đài, người ta mới thấy rằng, hóa ra dù là minh tinh lừng lẫy thì trong khoảnh khắc đó cũng "vô tri" y hệt chúng ta mà thôi.

Ảnh: X, Instagram