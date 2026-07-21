Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình khiến nhiều người nhầm với một siêu mẫu đình đám, mỹ nhân 2007 này còn đang trở thành một trong những gương mặt tiềm năng mới của làng mốt.

Paris Haute Couture Week Thu/Đông 2026 vừa khép lại nhưng dư âm vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh các bộ sưu tập couture được săn đón và màn đổ bộ của dàn sao đình đám, giới mộ điệu còn đặc biệt chú ý đến Ivy Stewart - người mẫu chuyển giới đến từ Scotland đang có màn "lên hương" ngoạn mục sau một mùa runway dày đặc.

Điều khiến Ivy viral không chỉ nằm ở lịch diễn dày đặc, mà còn bởi ngoại hình quá giống Alex Consani - người mẫu chuyển giới Gen Z đang là "con cưng" của làng mốt quốc tế trong vài năm gần đây sau khi liên tục xuất hiện trong các chiến dịch lớn và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều nhà mốt xa xỉ. Không ít người lướt qua những đoạn video runway đã tưởng Alex đang "phân thân" chạy show, cho đến khi nhìn kỹ mới nhận ra đó là một gương mặt hoàn toàn khác.

Nhan sắc của Alex Consani (trái) và Ivy Stewart (phải). Cả hai model chuyển giới này đều là những cái tên đang hot nhất làng mẫu hiện nay. Về phần visual, cả Alex và Ivy đều sở hữu gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng cùng đôi lông mày tẩy trắng khiến cho không ít người nhận nhầm hai mỹ nhân này.

Alex Consani là một trong những người mẫu Gen Z nổi bật và thành công nhất của làng mốt hiện nay. Người mẫu chuyển giới sinh năm 2003 ghi dấu ấn nhờ gương mặt cá tính, phong cách hài hước trên mạng xã hội và liên tục xuất hiện trên runway của các nhà mốt lớn. Ảnh: Alex Consani (trái) - Ivy Stewart (phải).

Sinh năm 2007 tại Scotland, Ivy Stewart là một trong những người mẫu trẻ nhất đang tạo được dấu ấn ở nhóm "new face" của làng mốt quốc tế. Sở hữu chiều cao 1,82 m, mái tóc vàng bạch kim cùng gương mặt góc cạnh mang đậm tinh thần editorial, Ivy nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều giám đốc casting. Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, cô đã đầu quân cho IMG Models và hiện được công ty này quản lý tại bốn kinh đô thời trang gồm New York, Paris, Milan và London.

Cận cảnh visual đẹp siêu thực của Ivy Stewart.

Ở tuổi 19 nhưng Ivy đã có được nhiều thành công trong sự nghiệp, đặc biệt ở mảng runway.

Người mẫu chuyển giới sinh năm 2007 đã sải bước tại 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới gồm Paris, London, Milan, New York.

Dù mới ở tuổi 19, Ivy đã có tốc độ thăng tiến đáng chú ý. Cô không nổi lên từ mạng xã hội hay một cuộc thi người mẫu, mà gần như đi lên theo con đường truyền thống của ngành thời trang: casting, chụp hình editorial rồi runway. Với visual sắc lạnh, tỷ lệ cơ thể thanh mảnh cùng khả năng biến hóa giữa vẻ đẹp mong manh và cá tính giúp Ivy nhanh chóng xuất hiện trong line-up của nhiều nhà mốt lớn, đồng thời được Models.com đưa vào nhóm những gương mặt mới đáng chú ý.

Bắt đầu xuất hiện trên runway của các nhà mốt lớn từ năm 2024, Ivy Stewart ban đầu là một trong những "new face" được giới casting chú ý nhiều hơn là công chúng. Người mẫu trẻ âm thầm tích lũy kinh nghiệm qua các mùa Fashion Week, từng góp mặt trong show của nhiều thương hiệu như Mugler, Lanvin, Roberto Cavalli, Blumarine, Moschino hay Ann Demeulemeester. Dù chưa phải cái tên gây bão trên mạng xã hội, Ivy dần xây dựng được vị trí nhờ sải bước chắc chắn, thần thái lạnh và gương mặt mang đậm chất high fashion.

Một trong những moment catwalk ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ người mẫu 19 tuổi đến từ show Dsquared2 Thu/Đông 2026. Xuất hiện trong không gian runway được dàn dựng như một khu nghỉ dưỡng mùa đông phủ đầy tuyết, Ivy Stewart gây ấn tượng với thần thái lạnh, những bước catwalk dứt khoát và khả năng làm nổi bật tinh thần phóng khoáng, nổi loạn đặc trưng của Dsquared2.

Đoạn video ghi lại màn xuất hiện của cô cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các MXH, góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với cộng đồng yêu thời trang.

Đoạn video ghi lại màn xuất hiện của cô cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các MXH, góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với cộng đồng yêu thời trang.

Sau show diễn này, Ivy tiếp tục được Dsquared2 lựa chọn cho lookbook Resort 2027, cho thấy mối quan hệ giữa cô và thương hiệu không chỉ dừng ở một lần catwalk mà đã mở rộng sang các dự án hình ảnh. Với nhiều người mẫu trẻ, đây thường là dấu hiệu cho thấy một nhà mốt bắt đầu đầu tư lâu dài vào gương mặt đó.

Phải đến Paris Haute Couture Week vừa diễn ra, cái tên Ivy Stewart mới thực sự bứt phá và ghi dấu ấn mạnh trong lòng các tín đồ thời trang. Chỉ trong vài ngày, người mẫu sinh năm 2007 xuất hiện trên runway của Schiaparelli, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Ashi Studio và Standing Ground. Đáng chú ý, cô còn đảm nhận những vị trí quan trọng như mở màn hoặc kết show ở một số bộ sưu tập - điều không thường thấy với một người mẫu mới chỉ có khoảng hai năm kinh nghiệm trên sàn diễn.

Ivy sải bước trong 5 show diễn trong tuần lễ Haute Couture vừa qua. Từ Schiaparelli với vị trí vedette...

Playing Ground với vị trí opening...

Ashi Studio...

Balenciaga...

và Jean Paul Gaultier.

Dấu ấn lớn nhất của Ivy trong mùa Haute Couture năm nay đến từ show Schiaparelli của GĐST Daniel Roseberry. Mỹ nhân 2007 được giao trình diễn thiết kế kết màn của BST - một chiếc váy mang tinh thần điêu khắc đặc trưng của Schiaparelli với phần corset mô phỏng cơ thể người như một bức tượng cẩm thạch, nổi bật những đường nét cơ bụng, xương sườn và rốn, kết hợp chân váy tua hạt chuyển màu từ trắng sang ánh bạc, tạo hiệu ứng chuyển động lấp lánh theo từng bước catwalk.

Ngay sau show diễn, hình ảnh và video về Ivy nhanh chóng được lan truyền trên TikTok, Instagram và các diễn đàn thời trang.

Bên cạnh lời khen dành cho thần thái và khả năng "cân" những thiết kế couture phức tạp, không ít khán giả cũng bất ngờ vì ngoại hình quá giống Alex Consani. Hàng loạt bình luận như "Tưởng Alex diễn Schiaparelli", "Alex có chạy thêm show này à?" hay "Ai là cô gái này?" xuất hiện dưới các video runway. Chính màn kết show ấn tượng tại Schiaparelli cũng được xem là cú hích giúp Ivy từ một "new face" quen thuộc với giới casting trở thành cái tên được đông đảo tín đồ thời trang tìm kiếm sau khi Haute Couture Week khép lại.

Nhiều khán giả Việt Nam và quốc tế đều đã nhận nhầm Ivy chính là Alex Consani.

Sở dĩ có sự nhầm lẫn này bởi cả Alex và Ivy đều từng để layout tóc búi khi catwalk cho thương hiệu Schiaparelli. Thêm và đó, thần thái cũng như cấu trúc khuôn mặt, màu tóc của cả 2 mỹ nhân đều khá tương đồng.

Mật độ xuất hiện dày đặc cùng màn thể hiện ổn định cũng giúp Ivy nhanh chóng được giới mộ điệu gọi tên như một trong những "gương mặt hot" nhất của mùa Haute Couture năm nay.

Điều khiến Ivy được đánh giá cao không chỉ là ngoại hình mà còn nằm ở khả năng "mặc" được những thiết kế khó. Gương mặt góc cạnh, ánh nhìn sắc lạnh và thần thái gần như không thay đổi trên sàn diễn giúp cô truyền tải tốt những bộ couture mang tính điêu khắc, siêu thực hoặc avant-garde. Đây cũng là lý do Ivy nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều nhà mốt theo đuổi ngôn ngữ thời trang giàu tính nghệ thuật.

Không giới hạn mình trên sàn diễn, Ivy còn nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng sang mảng hình ảnh editorial. Gương mặt góc cạnh, ánh nhìn sắc lạnh của vẻ đẹp phi giới tính giúp cô trở thành lựa chọn của nhiều tạp chí và ê-kíp sáng tạo. Từ những bộ ảnh beauty tối giản đến các concept avant-garde giàu tính nghệ thuật, Ivy đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt - yếu tố được đánh giá rất cao với một người mẫu trẻ.

Ảnh: Instagram, Vogue.