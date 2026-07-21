Muốn biết 90 phút chung kết đắt giá thế nào, hãy nhìn dàn đồng hồ xa xỉ trên khán đài World Cup

Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, trận chung kết World Cup còn chứng kiến màn "đọ cổ tay" của dàn sao với những chiếc đồng hồ trị giá trung bình vài tỷ đồng.

Nếu trận chung kết World Cup 2026 là bữa tiệc lớn nhất của bóng đá thế giới thì khán đài sân MetLife cũng chẳng khác nào một triển lãm đồng hồ cao cấp. Chỉ riêng những cỗ máy thời gian xuất hiện trên cổ tay các ngôi sao đã có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, biến 90 phút lịch sử thành một trong những sự kiện "đắt đỏ" nhất năm.

Từ các huyền thoại bóng đá, ngôi sao Hollywood, rapper đình đám cho tới những VĐV hàng đầu thế giới, ai cũng mang theo "vũ khí bí mật" là những mẫu đồng hồ đẳng cấp nhất tủ đồ. Bởi việc xuất hiện trên các khán đài thể thao số 1 hành tinh như FIFA World Cup hay Wimbledon đã không chỉ là nơi chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử, mà còn là sân khấu của phong cách. Và những cỗ máy thời gian vốn có giá trị khủng lại càng đắt giá hơn khi được dùng để đếm ngược 90 phút ở MetLife trong một trận cầu 4 năm có 1.

Carlos Alcaraz - Rolex Daytona Rainbow

Giá khoảng 11 tỷ đồng

Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz tiếp tục chứng minh mình là fan cứng của Rolex khi xuất hiện cùng chiếc Rolex Cosmograph Daytona Rainbow Ref.116595RBOW bằng vàng Everose.

Đây là một trong những mẫu Daytona nổi tiếng nhất lịch sử Rolex với vành bezel nạm đá sapphire chuyển màu như cầu vồng cùng hàng chục viên kim cương và đá quý trên mặt số. Mức giá thị trường hiện vào khoảng 420.000 USD, tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Pharrell Williams - Richard Mille RM UP-01 Ferrari

Giá khoảng 26 tỷ đồng

Không phải ngẫu nhiên Richard Mille được mệnh danh là "Ferrari của ngành đồng hồ". Pharrell Williams xuất hiện với Richard Mille RM UP-01 Ferrari, chiếc đồng hồ siêu mỏng từng lập kỷ lục thế giới.

Mẫu đồng hồ chỉ dày 1,75 mm, được phát triển cùng Ferrari và giới hạn đúng 150 chiếc trên toàn cầu. Giá giao dịch hiện dao động khoảng 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng.

Jay-Z - Rolex Daytona "John Player Special"

Giá khoảng 39 tỷ đồng

Jay-Z khiến giới sưu tầm đồng hồ phát sốt khi mang theo Rolex Daytona Ref.6264 "John Player Special", một trong những mẫu Daytona lên dây tay hiếm nhất từng được Rolex sản xuất.

Những chiếc còn giữ tình trạng đẹp gần như chỉ xuất hiện trong các phiên đấu giá lớn với giá khoảng 1,5 triệu USD, tương đương hơn 39 tỷ đồng.

Rihanna - Patek Philippe Nautilus

Giá khoảng 3,4 tỷ đồng

Rihanna lựa chọn chiếc Patek Philippe Nautilus Ref.7118/1200R bằng vàng hồng với mặt số nâu ánh kim.

Thiết kế thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ vành bezel đính kim cương. Giá thị trường của mẫu này khoảng 130.000 USD, tương đương 3,4 tỷ đồng.

A$AP Rocky - Patek Philippe Nautilus nạm kim cương

Giá khoảng 15,6 tỷ đồng

Đồng hành cùng vợ, "Ông hoàng hip-hop" A$AP Rocky mang theo chiếc Patek Philippe Nautilus Ref.5811/1400G bằng vàng trắng được phủ kín kim cương.

Mẫu đồng hồ này hiện được định giá khoảng 600.000 USD, tương đương 15,6 tỷ đồng.

David Beckham - "Dễ chịu" nhất dàn khách mời

Giá khoảng 153 triệu đồng

Giữa một rừng Richard Mille và Patek Philippe tiền tỷ, David Beckham lại gây bất ngờ khi đeo chiếc TUDOR Monarch.

Giá thị trường của mẫu đồng hồ này chỉ khoảng 5.875 USD, tương đương khoảng 154 triệu đồng - có lẽ là chiếc đồng hồ "khiêm tốn" nhất trong dàn khách VIP.

Victoria Beckham - Patek Philippe Nautilus

Giá khoảng 9,2 tỷ đồng

Nếu David Beckham chọn sự tối giản thì Victoria Beckham lại cân bằng ngay tổng tài sản của hai vợ chồng bằng chiếc Patek Philippe Nautilus Ref.7118/1300R.

Thiết kế nổi bật với 68 viên đá spessartite baguette trên vành bezel cùng mặt số nâu ánh vàng, có giá khoảng 350.000 USD, tương đương hơn 9,2 tỷ đồng.

Drake - Rolex Sky-Dweller Meteorite

Giá khoảng 6,5 tỷ đồng

Drake xuất hiện cùng Rolex Sky-Dweller Ref.336259TBR bằng vàng trắng, mặt số thiên thạch tự nhiên và vành bezel nạm kim cương.

Giá trị thị trường của chiếc đồng hồ vào khoảng 250.000 USD, tương đương 6,5 tỷ đồng.

Sergio Ramos - Patek Philippe Nautilus Chronograph

Giá khoảng 3,1 tỷ đồng

Huyền thoại Real Madrid lựa chọn Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref.5980R bằng vàng hồng.

Đây là một trong những mẫu chronograph thể thao được săn đón nhất của Patek Philippe với giá khoảng 120.000 USD, tương đương 3,1 tỷ đồng.

Kevin Hart - Audemars Piguet Royal Oak "Luminary"

Giá khoảng 9,2 tỷ đồng

Danh hài Kevin Hart tiếp tục thể hiện gu chơi đồng hồ đỉnh cao bằng Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin "Luminary" Limited Edition**.

Đây là phiên bản cực hiếm dành cho giới sưu tầm với giá khoảng 350.000 USD, tương đương 9,1 tỷ đồng.

Odell Beckham Jr. - Richard Mille RM67-02 Qatar

Giá khoảng 10 tỷ đồng

Ngôi sao NFL lựa chọn Richard Mille RM67-02 "Qatar", phiên bản siêu nhẹ lấy cảm hứng từ màu cờ Qatar.

Mẫu đồng hồ có giá khoảng 380.000 USD, xấp xỉ 10 tỷ đồng.

Ronaldo Nazário - F.P. Journe Élégante

Giá khoảng 4,7 tỷ đồng

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo mang theo chiếc F.P. Journe Élégante 40mm Titalyt.

Dù sử dụng bộ máy quartz, đây lại là một trong những mẫu đồng hồ được giới chơi đồng hồ độc lập đánh giá rất cao nhờ công nghệ đặc biệt và số lượng cực ít. Giá thị trường khoảng 180.000 USD, tương đương 4,7 tỷ đồng.

Khabib Nurmagomedov - Rolex Day-Date Platinum

Giá khoảng 2,1 tỷ đồng

Cựu võ sĩ UFC đeo chiếc Rolex Day-Date 40 bằng platinum - mẫu đồng hồ biểu tượng thường được mệnh danh là "President Watch".

Giá trị hiện tại khoảng 80.000 USD, tương đương 2,1 tỷ đồng.

Lamine Yamal - Nhà vô địch đeo AP Royal Oak

Giá khoảng 2,3 tỷ đồng

Không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch Lamine Yamal còn thu hút sự chú ý của giới mê đồng hồ khi xuất hiện trước giờ bóng lăn với chiếc Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Ref.26715OR bằng vàng hồng, viền nạm kim cương.

Ở tuổi 19, ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới đã đeo trên tay cỗ máy thời gian trị giá khoảng 90.000 USD, tương đương 2,3 tỷ đồng, khẳng định vị thế của một trong những gương mặt sáng giá nhất cả trong sân cỏ lẫn tủ đồ thời trang.

Chỉ tính riêng những mẫu đồng hồ kể trên, tổng giá trị đã vượt 140 tỷ đồng. Và đó mới chỉ là một phần tương đối trong số những chiếc đồng hồ xa xỉ xuất hiện tại trận chung kết World Cup 2026 vừa qua.

Mức giá trong bài chỉ mang tính tham khảo, được tổng hợp từ giá giao dịch trên thị trường thứ cấp và giới sưu tầm quốc tế. Giá trị thực tế của từng chiếc đồng hồ có thể chênh lệch đáng kể tùy tình trạng, năm sản xuất, độ hiếm, giấy tờ đi kèm cũng như các yếu tố đấu giá hoặc phiên bản cá nhân hóa.

Ảnh: Insane Luxury, Watch Pro Academy