Haaland khi cởi áo Na Uy: Mặc ba lỗ trắng với pijama kẻ sọc, tưởng bác trai Việt Nam nào không đó

Bộ pijama hơn 1,5 tỷ đồng của Erling Haaland sao mà nó quen lắm.

Khép lại hành trình bận rộn tại giải đấu quốc tế, siêu sao bóng đá người Na Uy Erling Haaland với niềm đam mê mãnh liệt dành cho thời trang và hàng hiệu, đang ngập trong đống lời mời tài trợ từ các ông lớn xa xỉ. Nhanh chân và may mắn nhất chắc chắn là Dolce & Gabbana (D&G) khi đã kịp trói chân chàng cầu thủ này từ vài năm trước.

Đáp chuyến bay sau khi gây sốt với bức ảnh ôm gấu mèo say xỉn, vai đeo túi D&G, Haaland đã lập tức lao vào cuộc chơi thời trang bằng màn xuất hiện bảnh bao tại show Alta Sartoria 2026.

Erling Haaland và bạn gái chụp ảnh cùng bộ đôi NTK Domenico Dolce - Stefano Gabbana

Để chuẩn bị cho sự kiện Alta Sartoria năm nay, Dolce & Gabbana đã bao trọn nhà hát cổ Teatro Antico tại Taormina - một khán đài mang tính lịch sử hướng thẳng ra biển Ionian với ngọn núi lửa Etna hùng vĩ phía xa. Giữa một thung lũng xa hoa đầy sâm banh thượng hạng, khách sạn 5 sao và dàn siêu sao, Haaland vẫn là thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn.

Thậm chí, dù được xếp ngồi cạnh ứng cử viên nặng ký cho vai James Bond tương lai - tài tử Theo James, chàng cầu thủ cao gần 2 mét vẫn là nhân vật duy nhất khiến 500 khách mời lẫn giới nhiếp ảnh phải xếp hàng xin chụp ảnh selfie cùng.

Tạm cởi áo đấu, chàng tiền đạo số 10 ngay lập tức trở lại địa hạt thời trang.

Sau khi diện bộ suit bespoke tổng tài ở show chính, Haaland đã có màn "lột xác" phóng khoáng tại bữa tiệc after party bên cô bạn gái Isabel Johansen. Trong khi Isabel lộng lẫy trong chiếc váy lụa Silk Satin đính đá trị giá $41,700 (gần 1,1 tỷ đồng) thuộc BST Thu/Đông 25/26, thì chàng tiền đạo cao gần 2m lại chọn nguyên cây pijama kẻ sọc xanh trắng với áo ba lỗ trắng bên trong.

Khỏi phải nói đây đích thị là một combo dễ khiến netizen Việt liên tưởng tới hình ảnh của các bác trung niên vẫn thường mặc ngồi hóng gió, đi dạo quanh xóm.

Phong cách diện độ ngủ của cặp đôi được nhìn thấy ở after party.

Nhìn đơn giản là vậy nhưng con số gần 60,000 USD của thiết kế này đủ sức vượt mặt những bộ suit hàng hiệu cơ bản.

Đương nhiên, bộ pijama của Haaland thực tế là một trong những thiết kế iconic nhất của D&G Menswear thời gian qua. Vanity shirt and trousers with embroidery là bộ pijama với các họa tiết thêu thủ công tinh xảo, từng được trình làng tại Tuần lễ Menswear Xuân/Hè 2026 và hiện đang lên kệ với mức giá gộp 2 item lên đến $59,900 (hơn 1,5 tỷ đồng).

Bộ trang phục này là đại diện tiêu biểu cho tinh thần Sleepwear as daywear (đồ ngủ xuống phố) được nâng tầm bằng kỹ thuật đính kết pha lê tỉ mỉ của D&G.

Dù khoác lên mình bộ cánh rực rỡ, kỳ công và đắt xắt ra miếng nhưng sự tương đồng hài hước với văn hoá của người hâm mộ Việt khiến diện mạo của Haaland trở nên gần gũi một cách lạ lùng, bất chấp việc tổng giá trị set đồ của hai vị khách VIP hoàn toàn có thể mua được một chiếc ô tô.

Cách mẫu nam diện trên sàn diễn phần nào khiến bộ trang phục ấn tượng hơn cách phối cùng áo ba lỗ trắng của Haaland.

Bộ sưu tập Menswear Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Ý từng được xây dựng trên ý tưởng biến loungewear thành trang phục hàng ngày, nơi những phom dáng vốn chỉ dành cho phòng ngủ được nâng cấp bằng thêu tay, pha lê, ren và kỹ thuật couture.

Tại Milan mùa hè năm ngoái, bộ đôi NTK Domenico Dolce và Stefano Gabbana thậm chí còn đưa dàn mẫu nam cả trăm người bước thẳng ra đường phố thay vì chỉ diễn trên sàn catwalk, như một tuyên ngôn rằng thời trang xa xỉ không nhất thiết phải cứng nhắc hay quá nghiêm trang. Theo cách của D&G, sự thoải mái cũng có thể trở thành biểu tượng của đẳng cấp. Và Haaland chính là ví dụ hoàn hảo cho triết lý đó.

Dàn trai tráng 6 múi mặc pyjama ùn ùn kéo ra đường phố Ý là ý tưởng của D&G cho BST Pijama Boys.

Chàng tiền đạo Na Uy diện pijama sọc với sự tự nhiên như thể đang ở nhà, nhưng lại xuất hiện giữa một trong những bữa tiệc thời trang sang trọng nhất nước Ý. Càng nhìn càng thấy buồn cười, nhưng đó chính là tinh thần Dolce & Gabbana: xa xỉ đến mức có thể biến thứ bình thường nhất thành món đồ khiến cả thế giới phải bàn tán.

Xin nhắc lại đây không phải 1 bác trung niên người Việt!

Ảnh: IGNV, Dolce&Gabbana