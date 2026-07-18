51 tuổi vẫn giữ làn da căng mịn nhờ tuýp retinol "2in1": Trẻ hóa da kết hợp massage cải thiện độ ăn chắc

Đây có thể coi là một tuýp kem retionl "kiểu mới" khiến nhiều người bất ngờ.

Nếu đã quá quen với những hũ kem dưỡng truyền thống hay các tuýp kem bóp thông thường, thì một sản phẩm kem dưỡng mới đến từ Hàn Quốc chắc chắn sẽ khiến bạn phải bất ngờ vì thiết kế khá lạ mắt.

Một tuýp kem dưỡng kết hợp đá Gua Sha, không cần "động tay" vẫn hỗ trợ cải thiện độ săn chắc của da

Người phụ nữ này là một bà mẹ Hàn Quốc tuổi 51, có con gái 25 tuổi, cô dùng chính tuýp kem này di lên mặt mà không cần động tay trực tiếp. Làn da căng mịn ở tuổi 51 của cô khiến nhiều người phải bất ngờ. (Nguồn: @pukababy)

Thoạt nhìn đây vẫn là tuýp kem dưỡng tiện dụng, nhưng phần đầu tuýp được tích hợp thêm đầu massage mô phỏng đá Gua Sha - xu hướng làm đẹp đang rất được yêu thích tại Châu Á. Sự kết hợp này biến bước thoa kem mỗi ngày trở thành một trải nghiệm chăm sóc da thú vị và hiệu quả hơn.

(Nguồn: @pukababy)

Chưa cần nói đến bảng thành phần của sản phẩm, chỉ riêng thiết kế độc đáo này đã đủ để thu hút sự chú ý của hàng loạt beauty blogger Hàn Quốc.

Thay vì chỉ thoa kem bằng tay như thông thường, giờ đây người dùng có thể vừa tán kem, vừa massage nhẹ nhàng để sản phẩm ôm sát bề mặt da hơn, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn ngay trong quy trình skincare hằng ngày.

Phần đầu Gua Sha dễ dàng tiếp cận vào phần xương hàm, hai bên gò má, và đuôi mắt, hỗ trợ cải thiện nếp nhăn. (Nguồn: @riyaulan)

Tuýp retinol "kiểu mới", khác biệt từ hình thức đến công dụng trẻ hóa da

Tuýp kem đặc biệt này là Collagen Retinol Refining Gua Sha Cream đến từ thương hiệu Anua của Hàn Quốc. Đây có thể coi là một tuýp kem retionl "kiểu mới". Vốn được xem là "hoạt chất vàng" trong làng chống lão hóa, retinol giúp thúc đẩy tái tạo da, cải thiện nếp nhăn, làm đều màu và hỗ trợ da mịn màng hơn theo thời gian.

Đang từ làn da mẩm đỏ và lẫn tấm mụn ẩn, sau khi sử dụng tuýp retinol đặc biệt này, làn da của cô đã có sự thay đổi đáng kể. (Nguồn: @riyaulan)

Cô nàng này còn ngâm phần đầu Gua Sha vào nước đá lạnh trước khi thoa kem lên da, bước này có thể hỗ trợ se khít lỗ chân lông, cải thiện độ đàn hồi của da. (Nguồn: @rosee_gurung)

Nếu retinol nổi tiếng với khả năng thúc đẩy tái tạo da, cải thiện nếp nhăn và làm đều màu da, thì peptide và collagen đóng vai trò hỗ trợ tăng độ đàn hồi, củng cố hàng rào bảo vệ và giúp làn da duy trì vẻ căng mịn. Sự kết hợp này hướng đến một chu trình chống lão hóa toàn diện hơn, thay vì chỉ tập trung vào tái tạo da.

Tuýp kem kết hợp đủ 3 thành phần "trẻ hóa" retinol + peptide + collagen.

Tuýp retinol đặc biệt này được đánh giá 4,5/5* trên Amazon.

Sau khi dùng xong bạn có thể dùng khăn giấy hoặc bông tẩy trang để làm sạch phần đầu Gua Sha của tuýp kem. (Nguồn: @tracyy_skin).

Kiểm nghiệm hiệu quả sau 7 ngày sử dụng

Thậm chí cô nàng này còn thử nghiệm tuýp kem trong 7 ngày để so sánh sự thay đổi của làn da. Hàng ngày sau khi làm sạch da ở bước chăm da buổi tối, cô dùng tuýp retinol này và di lên toàn bộ khuôn mặt.

Ngày đầu tiên, làn da nhìn không có độ tươi sáng, dưới cằm còn có nốt mụn khá rõ, nhưng sang ngày thứ 7, làn da của cô trắng sáng hơn và vết mụn cũng mờ và xẹp dần.

(Nguồn: @tracyy_skin)

Chưa kể độ đàn hồi của làn da cũng được cải thiện. Có thể thấy sang ngày thứ 7, làn da không chỉ sáng hơn mà còn chắc khỏe hơn, phần xương hàm cũng rõ hơn một chút.

(Nguồn: @tracyy_skin)

Hỗ trợ cải thiện nếp nhăn cổ, giúp gương mặt thon gọn hơn

Nhiều người rất chăm chút cho làn da mặt nhưng lại vô tình bỏ quên vùng da cổ. Trong khi đó, đây lại là khu vực rất dễ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và cũng là "điểm tố cáo" tuổi tác rõ rệt nếu không được chăm sóc đúng cách.

Với phần đầu mô phỏng đá Gua Sha, bạn có thể di chuyển tuýp kem dọc theo khung xương của gương mặt, chạy xuống phần cổ, vừa thoa kem vừa kết hợp massage cải thiện tình trạng chảy xệ của da. (Nguồn: @olivia_onehe)

Với thiết kế đầu massage tích hợp, tuýp kem này không chỉ giúp thoa sản phẩm đều hơn mà còn khiến việc dưỡng da cổ trở nên đơn giản và tiện lợi.

Chỉ cần bóp nhẹ kem và lướt đầu massage theo vùng cổ, phần xương hàm, hai bên gò má... bạn đã có thể kết hợp dưỡng ẩm và massage ngay trong một bước, không chỉ có công dụng đối với làn da mà còn hỗ trợ giúp khuôn mặt nhìn nhỏ gọn hơn.



