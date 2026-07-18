Triệu Lộ Tư ngày càng giống hot girl mạng

Nhiều người còn cho rằng Triệu Lộ Tư cứ mỗi lần xuất hiện là 1 gương mặt khác.

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nhưng theo chiều hướng không mấy tích cực. Từ loạt tạo hình trong concert đến kỹ năng trình diễn, hình ảnh của nữ diễn viên dần gây mất thiện cảm với công chúng.

Mới đây, tại một sự kiện của thương hiệu trang sức hàng đầu Trung Quốc Chow Tai Fook, minh tinh sinh năm 1998 tiếp tục gây tranh cãi với diện mạo vô cùng lạ lẫm. Không ít cư dân mạng thừa nhận họ khó có thể nhận ra Triệu Lộ Tư nếu chỉ nhìn lướt qua những bức ảnh tại sự kiện. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng nữ diễn viên ngày càng mang diện mạo giống các hot girl mạng xã hội, đánh mất những đường nét tự nhiên và nét riêng từng giúp cô ghi điểm trong lòng khán giả. Nữ diễn viên cũng được công bố trở thành đại diện toàn cầu của thương hiệu, cho thấy giá trị thương mại vẫn thuộc hàng "đỉnh lưu" của Triệu Lộ Tư trong làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư xuất hiện với nhan sắc khác lạ.

Triệu Lộ Tư lựa chọn layout makeup sắc sảo hơn hẳn phong cách trong trẻo thường thấy. Đôi mắt được kẻ eyeliner kéo dài, gắn mi dày và nhấn nhũ ở bầu mắt khiến ánh nhìn trở nên to tròn nhưng cũng làm tổng thể gương mặt mất đi nét tự nhiên vốn có. Phần lông mày được vẽ ngang, đậm màu kết hợp với bọng mắt và đường viền mắt dưới được nhấn kỹ tạo cảm giác khá giống lối trang điểm thịnh hành của các hot girl trên mạng xã hội.

Trong khi đó, lớp nền trắng sáng cùng đôi môi căng bóng càng khiến diện mạo trở nên "ảo" hơn dưới ánh đèn. Không những đổi style makeup, nhiều người cũng nhận xét nữ diễn viên hiện gầy hơn trước, phần má hóp nhẹ, gương mặt ngày càng dài khiến gương mặt mất đi vẻ rạng rỡ, mềm mại từng tạo nên thương hiệu của nàng "tiểu hoa". Trong nhiều góc máy, nhất là cam thường, gương mặt của nữ diễn viên trông đơ cứng, cằm dài tới mức bị thiếu cân đối.

Triệu Lộ Tư trông giống hot girl mạng hơn là minh tinh.

Cận cảnh nhan sắc của nữ diễn viên tại sự kiện. (Nguồn: Weibo)

Bộ đầm quây màu đen với phom dáng ôm sát phần thân trên và rủ dài giúp tôn lên bờ vai cùng xương quai xanh của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, thiết kế này cũng vô tình làm lộ rõ vóc dáng mảnh mai quá mức của nữ diễn viên. Phần cánh tay nhỏ, bờ vai gầy và vòng eo mỏng khiến tổng thể thiếu đi cảm giác đầy đặn, khỏe khoắn.

Bộ váy cúp ngực ôm sát khiến vóc dáng của Triệu Lộ Tư càng lộ rõ vẻ gầy.

Netizen cho rằng nét đẹp của Triệu Lộ Tư giờ khá công nghiệp, giống hot girl mạng hơn là minh tinh.

Ảnh: Weibo.