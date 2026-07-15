"Bà cả" Penthouse lạm dụng thẩm mỹ khiến mặt cứng đờ, không nói tên không nhận ra

Diện mạo mới nhất của mỹ nhân này đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Lee Ji Ah là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á sau thành công vang dội của Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu , nơi cô ghi dấu ấn với lối diễn xuất nội lực cùng khí chất sang trọng, trang nhã. Sở hữu gương mặt thanh tú và phong thái quý phái, nữ diễn viên nhiều năm qua luôn được xem là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch trong làng giải trí Hàn Quốc. Mới đây, nữ diễn viên trở thành đề tài bàn tán trên MXH khi tham dự buổi công chiếu VIP bộ phim Hope sau 1 thời gian vắng bóng. Tuy nhiên, khác với diện mạo sang chảnh thường thấy, Lee Ji Ah lại khiến nhiều người không nhận ra vì gương mặt khác lạ, kém tự nhiên.

Lee Ji Ah thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim Hope.

Qua ống kính truyền thông, Lee Ji Ah khiến nhiều người không nhận ra vì diện mạo và phong thái có phần khác lạ. Gương mặt nữ diễn viên trông đầy đặn hơn, đặc biệt phần má hai bên có cảm giác căng và phồng rõ rệt, làm tổng thể khuôn mặt mất đi những đường nét sắc sảo trước đây. Khi mỉm cười hoặc biểu cảm nhẹ, vùng má và rãnh cười gần như ít chuyển động, tạo cảm giác gương mặt khá cứng và thiếu độ tự nhiên. Dù vẫn sở hữu làn da trắng mịn, gần như không tì vết ở tuổi U50 nhưng gương mặt sưng phồng, biểu cảm có phần kém linh hoạt khiến câu hỏi "Đây có thực sự là Lee Ji Ah mà chúng ta biết không?" được thảo luận sôi nổi trên MXH Hàn.

Gương mặt sưng phồng cùng biểu cảm đơ cứng của Lee Ji Ah.

Mái tóc nâu dài kết hợp lớp mái thưa uốn cong cùng lớp makeup mỏng nhẹ, tự nhiên cũng khiến diện mạo "bà cả Penthouse" trở nên nhợt nhạt, thiếu chỉn chu. Minh tinh sinh năm 1978 diện tank top trắng phối cùng quần ống rộng màu xanh navy họa tiết kẻ cùng 1 chiếc túi mini bag của LOEWE, làm nổi bật chiều cao cùng tỷ lệ cơ thể thanh thoát. Dù vậy, gương mặt khác lạ, gượng gạo vẫn khiến Lee Ji Ah mất điểm trước công chúng.

Lee Ji Ah lựa chọn trang phục tối giản và trẻ trung.

Đây không phải lần đầu nhan sắc của Lee Ji Ah trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn. Trước đó, trong một lần tham dự sự kiện, "ngôi sao Penthouse" cũng khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với gương mặt thay đổi, mất đi vẻ đẹp thanh tú từng khiến tên tuổi cô trở nên nổi tiếng. Các đường nét dường như dài và kém hài hòa hơn, trong khi đôi môi trông đầy, có cảm giác sưng nhẹ. Nhiều khán giả cho rằng gương mặt của Lee Ji Ah ngày càng thiếu sự tự nhiên và đặt nghi vấn người đẹp đã can thiệp thẩm mỹ quá đà. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn nhận xét rằng gần như mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên lại mang đến một diện mạo khác, từ tỷ lệ khuôn mặt, vùng má đến đôi môi đều có những thay đổi khiến người xem khó nhận ra. So với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc trong Penthouse, nhiều người không khỏi tiếc nuối vì

Các đường nét trên gương mặt Lee Ji Ah trông dài và kém tự nhiên hơn trước.

Trong Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu , Lee Ji Ah từng được xem như một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn. Nữ diễn viên chinh phục khán giả với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng khí chất sang trọng, đúng chuẩn "phu nhân tài phiệt". Làn da trắng mịn, đôi mắt sâu giàu cảm xúc và nụ cười nhẹ giúp cô vừa toát lên vẻ dịu dàng, vừa đủ sắc lạnh để thể hiện những phân cảnh kịch tính. Đặc biệt, gương mặt cân đối cùng thần thái đài các khiến mọi tạo hình của Lee Ji Ah trong phim đều trở thành đề tài được bàn luận, góp phần tạo nên hình tượng "bà cả" quý phái, quyền lực khó thay thế.

Vẻ đẹp sang trọng, thanh tao từng để lại nhiều dấu ấn của Lee Ji Ah.

Ảnh: Instagram.