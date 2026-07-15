Vợ chồng đạo diễn nghìn tỷ "cưới lại": Lão hóa ngược cả đôi, không tin được chồng sinh năm 1969

Loạt khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi vàng Lý Hải - Minh Hà trong bộ ảnh mới đang khiến cõi mạng rần rần vì visual "lão hóa ngược" thách thức thời gian.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa khiến dân tình một phen "ăn cẩu lương" ngập mặt khi đăng tải loạt clip hậu trường buổi chụp ảnh kỷ niệm gia đình. Đính kèm khoảnh khắc ngọt ngào, cặp đôi nhẹ nhàng gửi gắm dòng trạng thái: "Chỉ cần có nhau thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt".

Đáng chú ý, trong những khung hình "đánh lẻ" không có sự xuất hiện của các nhóc tỳ, đạo diễn - ca sĩ Lý Hải cùng bà xã diện trang phục cùng concept như một bộ ảnh cưới của tân lang tân nương thực thụ.

Hậu trường bộ ảnh kỷ niệm của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà (Clip: FBNV).

Chiêm ngưỡng visual của cặp đôi, giới mộ điệu nhanh chóng nhận ra sự đầu tư cực kỳ chỉn chu về mặt hình ảnh. Cựu hot girl Minh Hà khoe trọn vóc dáng thanh mảnh, gợi cảm trong thiết kế đầm trắng cổ V xẻ sâu quyến rũ, kết hợp cùng phần chân váy đính lông vũ cầu kỳ, sang trọng đến từ thương hiệu cá nhân của NTK Lê Thanh Hoà. Trong khi đó, anh chồng Lý Hải lại cực kỳ lịch lãm, phong độ khi sánh đôi bên vợ trong bộ suit double-breasted tôn dáng của Adam Store.

Sinh năm 1969, nam ca sĩ - đạo diễn Lý Hải lên xe hoa vào năm 2010 ở tuổi 41 cùng bà xã kém mình 16 tuổi. Bản thân cựu hot girl Minh Hà sinh năm 1985. Sau 16 năm hôn nhân viên mãn, cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất đứng sau chuỗi bom tấn nghìn tỷ Lật Mặt không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt, mà diện mạo trẻ trung của họ cũng liên tục được khen ngợi.

Dưới khung hình ngập tràn nét phu thê của cặp đôi, netizen đã để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng, thậm chí có người còn xin phép được gọi giọng ca Trọn Đời Bên Em bằng anh thay vì bằng chú:

- Sinh năm 69 mà tưởng ảnh 96.

- 2 người này lão hóa ngược.

- Nhìn thế này ai nghĩ là ổng U60 nhỉ.

- Sao ngày càng trẻ hay vậy ta? Bộ này đẹp quá, như mới cưới luôn.

Tuy nhiên, bên cạnh cơn mưa lời khen có cánh, một vài cư dân mạng tinh mắt lại đặt ra nghi vấn liệu nam đạo diễn ở tuổi 57 có nhờ cậy đến các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân hay không, khiến biểu cảm gương mặt trước ống kính có phần hơi thiếu tự nhiên: Lý Hải vừa làm đẹp, mặt đơ rồi.

Sự thật sau nghi ngờ lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cơ mặt bị đơ, được biết cặp đôi đã chủ động lựa chọn một con đường làm đẹp thông minh, an toàn và tự nhiên hơn. Ở độ tuổi mà nhiều người bắt đầu ngại thay đổi ngoại hình, Lý Hải và Minh Hà lại khiến công chúng bất ngờ bởi diện mạo ngày càng tươi mới nhờ lựa chọn giải pháp chăm sóc da không xâm lấn: Ultherapy Prime - công nghệ nâng cơ, trẻ hóa tiên tiến bậc nhất đến từ Hoa Kỳ.

Đây là giải pháp ứng dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm, tác động sâu đến từng lớp da để kích thích cơ thể tự sản sinh collagen và elastin - hai "nguyên liệu vàng" cốt lõi duy trì sự săn chắc và đàn hồi tự nhiên cho làn da. Bằng cách tác động nhiệt vào các vùng điều trị, công nghệ này tạo ra các điểm đông nhiệt ở lớp thượng bì và trung bì, từ đó kích thích phản ứng lành thương thứ phát để tái cấu trúc tế bào, đem lại hiệu quả căng mô da hoàn hảo nhất.

Điểm cộng của giải pháp này là hướng đến sự thay đổi từ tốn và tự nhiên, giúp cơ mặt săn chắc, gọn gàng hơn mà không đòi hỏi người làm phải chịu đau hay mất thời gian nghỉ dưỡng. Sự cải thiện có thể cảm nhận được khá sớm, nhưng phải đến tháng thứ 6 - khi quá trình tái tạo collagen bên trong hoàn thiện - diện mạo mới đạt đến trạng thái tối ưu nhất. Tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, hiệu quả 'hack tuổi' này sẽ duy trì ổn định từ 1 đến 2 năm.

Sự trẻ hóa khỏe mạnh từ sâu bên trong này là chìa khóa vàng giúp vợ chồng đạo diễn nghìn tỷ luôn giữ được nhan sắc rạng ngời, tự tin đồng hành cùng nhau viết tiếp hành trình hôn nhân viên mãn.