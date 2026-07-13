"Louis Phạm tốt phước": Làm loạn bao lần nhưng ngày càng sang chảnh, đồ hiệu ngập tủ nhờ có người chống lưng

Dù liên tục vướng thị phi, Louis Phạm vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi cuộc sống nhung lụa được bạn trai bao bọc.

Những ngày qua, cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm, SN 2003) cùng bạn trai Việt kiều Paul Lê một lần nữa đứng giữa tâm bão chú ý của cộng đồng mạng. Trải qua hàng loạt thị phi chấn động từ trước đến nay, cái tên Louis Phạm chưa bao giờ giảm nhiệt trên các diễn đàn giải trí.

Dù từng đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội từ dư luận, cô nàng vẫn chứng minh đẳng cấp "tai tiếng đi kèm sang chảnh" ngoài đời thực. Tất cả là nhờ có sự che chở và cưng chiều hết mực từ người yêu thiếu gia.

Nhìn lại chặng đường lấn sân mạng xã hội của hot girl sinh năm 2003, công chúng dễ dàng nhớ ngay đến loạt video đập hộp, bóc giá đồ hiệu đắt đỏ. Đi kèm với sự hào nhoáng đó là không ít lần Louis Phạm bị cư dân mạng bóc trần chiêu trò "phông bạt", dùng ảnh Pinterest hay ảnh của người khác để làm giàu hình ảnh cá nhân.

Tiêu biểu phải kể đến vụ việc cô nàng bị tố khoe đồ makeup cao cấp nhưng thực chất là lấy ảnh của người khác, hay việc sử dụng lại bức ảnh từ năm 2020 để đăng lên Instagram cá nhân. Làn sóng phản đối lớn đến mức một nhóm anti-fan của cô nàng đã cán mốc hơn 35.000 thành viên chỉ sau 3 ngày thành lập.

Trước những cáo buộc này, Louis Phạm từng lên tiếng nhận sai và giải thích về sở thích được cho là bồng bột, hiếu thắng của mình ở tuổi trẻ. Không dừng lại ở đó, cô còn bị bạn thân cũ tố trên livestream về việc cố tình dùng một chiếc thẻ đen không rõ nguồn gốc để khoe khoang sự giàu có. Tuy nhiên, giữa muôn vàn gạch đá, cựu VĐV chọn cách ngó lơ dư luận và tập trung tận hưởng cuộc sống riêng xa hoa.

Một trong những lý do lớn nhất khiến Louis Phạm luôn nằm trong tầm ngắm của netizen chính là việc cặp đôi này rất chăm chỉ đăng tải các nội dung khoe quà cáp và cuộc sống giàu sang lên mạng xã hội. Thói quen thích gây chú ý bằng vật chất vô hình trung đã biến họ thành đối tượng bị công chúng soi xét, mổ xẻ từng li từng tí trong bất kỳ hành động nào.

Điển hình như dịp đón sinh nhật tuổi 21 của cô tại Thái Lan, vụ việc bạn trai tặng chiếc túi Goyard Hobo Bohème Mini trị giá khoảng 60 triệu đồng nhưng lại đựng trong bọc nilon đã tạo nên một cuộc tranh luận vô cùng nảy lửa. Nhiều người lên tiếng chê trách cách tặng quà xuề xòa, làm giảm giá trị của món đồ hiệu đắt đỏ, trong khi số khác lại ra sức biện minh rằng đây chỉ là chiêu trò bọc túi nilon để tạo sự bất ngờ của chàng thiếu gia.

Hình động gây chú ý này từng kéo theo nhiều bình luận soi mói từ cư dân mạng, chứng minh cho việc cứ hễ cặp đôi lộ diện hay tặng quà cho nhau là kiểu gì cũng trở thành đề tài đàm tiếu. Mặc cho những ý kiến trái chiều bủa vây, cựu VĐV chọn cách tập trung vào hạnh phúc cá nhân và không giấu nổi sự xúc động trước tâm ý của bạn trai. Đối diện với thị phi, cô cũng thẳng thắn thừa nhận những lỗi lầm cũ, xem tuổi mới là cột mốc để học cách trưởng thành và thay đổi bản thân tốt hơn.

Thực tế đời thực cho thấy, dù vướng bao nhiêu phốt ảo trên mạng, Louis Phạm ngoài đời không hề thiếu thốn vật chất, thậm chí luôn được sống trong nhung lụa. Bởi, đứng sau sự vững vàng của Louis Phạm trước mọi giông bão chính là bạn trai thiếu gia.

Paul Lê được biết đến là Việt kiều Mỹ hiện đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu nha khoa. Bén duyên từ năm 2024 ngay sau khi cựu VĐV quyết định từ giã đội tuyển quốc gia, Paul Lê nhanh chóng thể hiện hình ảnh của một thiếu gia thứ thiệt khi thường xuyên check-in ở những địa điểm sang chảnh và không tiếc tiền sắm sửa đồ hiệu cho người yêu.

Anh chính là "chỗ dựa vàng" luôn đồng hành cùng Louis Phạm trong suốt giai đoạn cô bị tẩy chay kịch liệt vì các drama từ thiện và phông bạt. Trên các buổi livestream, cô nàng cũng không ngần ngại tự hào kể chuyện chi tiêu phóng tay của mình khiến bạn trai dù ngán ngẩm nhưng vẫn hết mực nuông chiều, sẵn sàng đưa cô đi shopping và du lịch khắp nơi theo ý muốn.

Gần đây nhất là vào dịp Giáng sinh 2025, Louis Phạm khiến dân tình choáng ngợp khi lên clip đập hộp loạt quà tặng đắt giá đến từ toàn bộ gia đình của bạn trai. Từ bố mẹ, ông bà cho đến họ hàng của bạn trai đều gửi tặng cô những món đồ hàng hiệu từ các nhãn hiệu danh tiếng như Louis Vuitton, Dior, Lancome, Victoria's Secret...

Chứng kiến sự cưng chiều tuyệt đối này, cư dân mạng phải để lại bình luận cảm thán rằng Louis Phạm thực sự tốt phước. Bởi sau hàng loạt scandal làm loạn mạng xã hội, cô vẫn có người yêu ở bên che chở và được cả gia đình hào môn của bạn trai hết lòng yêu thương, đón nhận.