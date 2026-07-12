Giảm 20kg nhờ 1 dụng cụ trong bữa ăn, nữ idol đưa lời khuyên duy trì dáng đẹp nhiều năm
Nữ ca sĩ duy trì vóc dáng bằng cách kiểm soát lượng thức ăn, nhai chậm và kiên trì với những thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lâu dài.
Từng được biết đến với thân hình khỏe khoắn, quyến rũ, Soyou (cựu thành viên SISTAR) khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô đã giảm thành công tới 20kg nhờ thay đổi thói quen ăn uống thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ chi tiết những nguyên tắc giúp cô kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng suốt nhiều năm.
Không cấm bản thân ăn món yêu thích, chỉ kiểm soát khẩu phần
Theo Soyou, điều nhiều người tò mò nhất mỗi khi gặp cô là thực đơn giảm cân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô không ép mình phải loại bỏ hoàn toàn bất kỳ món ăn nào.
"Tôi không đặt ra quá nhiều giới hạn với đồ ăn, nhưng bắt buộc phải kiểm soát khẩu phần. Nếu là món nhiều calo, tôi chỉ ăn một vài miếng để thỏa cơn thèm. Giai đoạn đầu của quá trình giảm cân, điều tôi tập trung nhất là giúp dạ dày quen với việc ăn ít hơn", Soyou chia sẻ.
Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng việc cắt giảm khẩu phần quá đột ngột ngay từ đầu rất dễ dẫn đến cảm giác thèm ăn dữ dội và bùng phát thành những cơn ăn uống mất kiểm soát sau đó.
Trong suốt quá trình giảm cân, món cô ăn nhiều nhất là salad kiểu châu Âu với nhiều rau xanh. Theo Soyou, đây là lựa chọn giúp no lâu nhưng vẫn giữ tổng lượng calo ở mức thấp.Ăn bằng đũa, nhai chậm để tự nhiên ăn ít hơn
Một mẹo nhỏ khác được Soyou áp dụng là chỉ dùng đũa trong giai đoạn đầu giảm cân.
Cô cho biết bản thân hạn chế sử dụng thìa vì điều này khiến mỗi lần đưa thức ăn vào miệng nhiều hơn. Khi dùng đũa, lượng thức ăn trong mỗi gắp sẽ nhỏ hơn, từ đó giúp tốc độ ăn chậm lại và kiểm soát khẩu phần dễ dàng hơn.
Bên cạnh đó, Soyou luôn cố gắng nhai thật kỹ trước khi nuốt. Theo cô, đây là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để cơ thể kịp nhận tín hiệu no, tránh ăn quá mức cần thiết.
Khoa học nói gì về phương pháp của Soyou?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giảm cân không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay những món ăn yêu thích. Điều quan trọng nhất vẫn là tạo ra trạng thái "thâm hụt calo", tức lượng năng lượng tiêu hao nhiều hơn lượng năng lượng nạp vào mỗi ngày.
Các nghiên cứu được công bố bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cũng chỉ ra rằng tổng lượng calo mới là yếu tố quyết định hiệu quả giảm cân lâu dài. Vì vậy, việc thỉnh thoảng thưởng thức một ít đồ ăn nhiều calo như Soyou chia sẻ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cân nặng nếu tổng năng lượng trong ngày vẫn được kiểm soát hợp lý.
Ngoài ra, những thực phẩm có khối lượng lớn nhưng ít calo như salad, rau xanh hay các loại rau củ cũng giúp tăng cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều.
Việc ăn bằng đũa cũng được cho là mang lại một số lợi ích nhất định. Do lượng thức ăn trong mỗi lần gắp nhỏ hơn so với dùng thìa, tốc độ ăn sẽ chậm lại một cách tự nhiên. Một số nghiên cứu còn ghi nhận rằng việc giảm kích thước mỗi miếng ăn có thể giúp giảm tổng lượng thực phẩm tiêu thụ trong bữa ăn, đồng thời cải thiện phản ứng đường huyết sau ăn.
Tương tự, nhai chậm cũng là thói quen được nhiều chuyên gia khuyến khích. Não bộ cần khoảng 20 phút để nhận tín hiệu no từ dạ dày, vì vậy ăn quá nhanh khiến nhiều người vô tình nạp nhiều thức ăn hơn nhu cầu thực tế của cơ thể.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không nên giảm khẩu phần quá cực đoan ngay từ đầu. Việc nhịn ăn hoặc cắt giảm lượng thức ăn quá mạnh dễ làm tăng cảm giác đói, khiến cơ thể thèm đồ ngọt hoặc đồ nhiều chất béo, từ đó làm tăng nguy cơ ăn bù và phá vỡ kế hoạch giảm cân.
Có thể thấy, bí quyết giúp Soyou giảm tới 20kg không nằm ở những chế độ ăn hà khắc mà đến từ việc thay đổi thói quen hằng ngày: ăn vừa đủ, nhai chậm, kiểm soát khẩu phần và duy trì sự kiên trì. Đây cũng là cách giảm cân bền vững được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích thay vì chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc.