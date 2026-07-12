Giảm 20kg nhờ 1 dụng cụ trong bữa ăn, nữ idol đưa lời khuyên duy trì dáng đẹp nhiều năm

Từng được biết đến với thân hình khỏe khoắn, quyến rũ, Soyou (cựu thành viên SISTAR) khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô đã giảm thành công tới 20kg nhờ thay đổi thói quen ăn uống thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ chi tiết những nguyên tắc giúp cô kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng suốt nhiều năm.

Vóc dáng mảnh mai, quyến rũ hiện tại của Soyou.

Không cấm bản thân ăn món yêu thích, chỉ kiểm soát khẩu phần

Theo Soyou, điều nhiều người tò mò nhất mỗi khi gặp cô là thực đơn giảm cân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô không ép mình phải loại bỏ hoàn toàn bất kỳ món ăn nào.

"Tôi không đặt ra quá nhiều giới hạn với đồ ăn, nhưng bắt buộc phải kiểm soát khẩu phần. Nếu là món nhiều calo, tôi chỉ ăn một vài miếng để thỏa cơn thèm. Giai đoạn đầu của quá trình giảm cân, điều tôi tập trung nhất là giúp dạ dày quen với việc ăn ít hơn", Soyou chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng việc cắt giảm khẩu phần quá đột ngột ngay từ đầu rất dễ dẫn đến cảm giác thèm ăn dữ dội và bùng phát thành những cơn ăn uống mất kiểm soát sau đó.

Trong suốt quá trình giảm cân, món cô ăn nhiều nhất là salad kiểu châu Âu với nhiều rau xanh. Theo Soyou, đây là lựa chọn giúp no lâu nhưng vẫn giữ tổng lượng calo ở mức thấp.

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