Phạm Băng Băng mang món đồ "không thể định giá" lên người, khiến cả Paris phải ngoái nhìn

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần xuất hiện tại Paris, Phạm Băng Băng đều trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế.

Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris không chỉ là nơi các nhà mốt danh tiếng trình làng những thiết kế xa hoa bậc nhất, mà còn là sân khấu để các ngôi sao khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang quốc tế. Giữa dàn khách mời đình đám, Phạm Băng Băng một lần nữa chứng minh vì sao cô vẫn được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" châu Á. Điều gây chú ý lần này không chỉ nằm ở bộ trang phục cầu kỳ, mà còn ở bộ trang sức kim cương đồ sộ với tổng trọng lượng lên tới 200 carat - món phụ kiện xa xỉ đến mức khiến giới mộ điệu không khỏi choáng ngợp.

Trong show diễn của nhà thiết kế Ấn Độ Manish Malhotra, Phạm Băng Băng xuất hiện ở hàng ghế đầu, ngồi cạnh biểu tượng thời trang Anna Wintour. Giữa không gian ngập tràn những bộ couture lộng lẫy, minh tinh Trung Quốc vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Không cần những gam màu rực rỡ hay phom dáng quá đồ sộ, cô lựa chọn hình ảnh một "nữ thần phương Đông" bí ẩn, sang trọng và đầy quyền lực.

Bộ váy mà Phạm Băng Băng lựa chọn mang sắc nude ánh vàng, được đính kín ngọc trai cùng pha lê theo những đường uốn lượn mềm mại. Hàng nghìn viên ngọc trai với nhiều kích cỡ khác nhau phủ kín thân váy, tạo nên hiệu ứng ba chiều vô cùng sống động. Phom dáng ôm sát giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, trong khi phần tay dài và cổ kín mang lại vẻ quyền quý, kín đáo đúng tinh thần haute couture. Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở sự giao thoa giữa nghệ thuật thủ công truyền thống và tinh thần xa hoa đặc trưng của Manish Malhotra. Những đường đính kết dày đặc gợi liên tưởng đến họa tiết cung đình phương Đông, nhưng vẫn được xử lý theo kỹ thuật hiện đại, khiến tổng thể vừa cổ điển vừa thời thượng.

Nếu bộ váy đã đủ gây ấn tượng thì bộ trang sức mới thực sự là tâm điểm. Phạm Băng Băng lựa chọn bộ kim cương của nhà thiết kế trang sức Vạn Bảo Bảo (Wan Baobao), có tổng trọng lượng khoảng 200 carat. Đây không đơn thuần là những món trang sức xa xỉ, mà còn là các tác phẩm nghệ thuật chế tác đá quý với giá trị sưu tầm rất cao. Bộ vòng cổ bản lớn được thiết kế theo phong cách Art Deco, nổi bật với những đường nét hình học mạnh mẽ và đối xứng. Xen giữa hàng kim cương trắng là hai viên đá màu có kích thước đặc biệt lớn: một viên mang sắc cam hồng rực rỡ và một viên xanh biển sâu đầy mê hoặc. Hai gam màu hiếm gặp này tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh, đồng thời giúp tổng thể trở nên sống động hơn thay vì chỉ phủ kín kim cương trắng như thông thường.

Đôi khuyên tai đồng điệu tiếp tục sử dụng hai tông màu đá quý quý hiếm, kết hợp cùng vô số viên kim cương cắt giác hoàn hảo. Dưới ánh đèn của show diễn, từng chuyển động nhỏ của Phạm Băng Băng đều khiến bộ trang sức phản chiếu lấp lánh, tạo hiệu ứng như một tác phẩm nghệ thuật biết chuyển động. Đáng chú ý, những viên đá màu kích thước lớn như cam hồng hay xanh biển tự nhiên vốn cực kỳ hiếm trên thị trường đá quý. Không chỉ có giá trị kinh tế rất cao, chúng còn gần như không thể định giá chính xác bởi còn phụ thuộc vào độ tinh khiết, nguồn gốc, màu sắc và tính độc bản. Vì vậy, giới chuyên môn thường cho rằng giá trị của những món trang sức như vậy không chỉ được đo bằng tiền bạc, mà còn nằm ở tính sưu tầm và giá trị nghệ thuật.

Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là khả năng làm chủ những món phụ kiện khổng lồ của Phạm Băng Băng. Không ít ngôi sao sẽ dễ bị "nuốt dáng" khi đeo những bộ trang sức quá đồ sộ, nhưng với cô, mọi thứ lại trở thành công cụ để tôn lên thần thái. Gương mặt sắc sảo, kiểu tóc tết dài lấy cảm hứng từ mỹ nhân cổ điển cùng lớp trang điểm nhấn vào đôi mắt càng khiến tổng thể mang vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa quyền quý.

Suốt nhiều năm qua, Phạm Băng Băng luôn theo đuổi hình ảnh thời trang đậm chất Á Đông trên các thảm đỏ quốc tế. Thay vì cố gắng hòa mình vào xu hướng tối giản phương Tây, cô thường lựa chọn những thiết kế giàu tính thủ công, nhiều chi tiết thêu đính và mang hơi thở văn hóa phương Đông. Chính sự khác biệt ấy đã giúp nữ diễn viên xây dựng dấu ấn rất riêng, dễ dàng được nhận ra giữa hàng trăm khách mời tại các tuần lễ thời trang.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần xuất hiện tại Paris, Phạm Băng Băng đều trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế. Cô không chỉ mặc đẹp mà còn biết kể một câu chuyện thời trang thông qua trang phục, kiểu tóc và trang sức. Bộ váy đính ngọc trai kết hợp cùng bộ kim cương 200 carat lần này là minh chứng rõ nét nhất. Đó không đơn thuần là màn phô diễn sự xa xỉ, mà là cách cô biến những viên đá quý hiếm thành một phần của phong thái, để vẻ đẹp phương Đông tiếp tục tỏa sáng giữa kinh đô thời trang thế giới. Không quá lời khi nói rằng, rất ít ngôi sao có thể mang trên mình bộ trang sức nặng trĩu và đắt giá đến vậy mà vẫn giữ được thần thái thanh thoát, sang trọng như Phạm Băng Băng.