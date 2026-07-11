Anne Hathaway tỏa sáng với đôi hoa tai ngọc lam biểu tượng của Bvlgari trên thảm đỏ The Odyssey

Xuất hiện tại buổi công chiếu toàn cầu của The Odyssey ở London, Anne Hathaway thu hút mọi ánh nhìn khi kết hợp thiết kế haute couture của Dior với đôi hoa tai cao cấp Divas' Dream bằng ngọc lam và kim cương của Bvlgari.

Trong lần xuất hiện tại buổi công chiếu toàn cầu bộ phim The Odyssey ở London ngày 6/7/2026, Anne Hathaway tiếp tục khẳng định đẳng cấp biểu tượng thời trang khi lựa chọn bộ váy haute couture màu xanh nhạt do Jonathan Anderson thiết kế riêng cho Dior . Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự của tổng thể lại đến từ đôi hoa tai cao cấp Divas' Dream của Bvlgari - một thiết kế mang đậm tinh thần La Mã cổ đại nhưng vẫn đầy hơi thở hiện đại.

Thiết kế lấy cảm hứng từ những bức khảm La Mã hơn 1.800 năm tuổi

Đôi hoa tai Anne Hathaway lựa chọn thuộc dòng Divas' Dream , một trong những bộ sưu tập mang tính biểu tượng của Bvlgari. Nguồn cảm hứng của bộ sưu tập đến từ các họa tiết khảm đá (mosaic) nổi tiếng tại Nhà tắm Caracalla ở Rome. Những đường nét hình quạt đặc trưng được tái hiện từ các hoa văn trang trí xuất hiện trong kiến trúc La Mã cổ đại, sau đó được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế trang sức hiện đại.

Chính hình quạt mềm mại này đã trở thành dấu ấn nhận diện của Divas' Dream suốt nhiều năm qua, đại diện cho vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch và sang trọng mang phong cách Ý.

Ngọc lam và kim cương tạo nên bảng màu mùa hè đầy cuốn hút

Phiên bản Anne Hathaway diện trên thảm đỏ được chế tác từ vàng 18K , kết hợp ngọc lam (turquoise) cùng kim cương . Phần thân chính của hoa tai được ghép từ những mảng ngọc lam màu xanh thiên thanh tạo thành hình quạt đặc trưng. Bao quanh là viền kim cương pavé được nạm dày đặc, giúp sắc xanh của viên đá càng thêm nổi bật dưới ánh đèn thảm đỏ.

Sự kết hợp giữa ngọc lam và kim cương cũng là một trong những cách phối đá quý được Bvlgari sử dụng nhiều năm qua, thể hiện thế mạnh của thương hiệu trong việc khai thác màu sắc rực rỡ thay vì chỉ tập trung vào kim cương không màu như nhiều nhà kim hoàn truyền thống.

Không chỉ đeo đôi hoa tai Divas' Dream, Anne Hathaway còn phối thêm một đôi khuyên tai kim cương nhỏ thuộc dòng trang sức cao cấp của Bvlgari. Kiểu đeo nhiều lớp (ear stacking) này tạo cảm giác hiện đại hơn, đồng thời tăng độ lấp lánh mà không làm mất đi điểm nhấn chính là đôi hoa tai ngọc lam. Khi kết hợp cùng chiếc váy xanh nhạt của Dior, bảng màu xanh - trắng của trang sức và trang phục tạo nên sự hài hòa, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp Địa Trung Hải và tinh thần cổ điển mà bộ phim The Odyssey hướng tới.

Một lựa chọn hoàn hảo cho tinh thần Hy Lạp - La Mã của The Odyssey

Không phải ngẫu nhiên Anne Hathaway lựa chọn Divas' Dream cho sự kiện lần này.

The Odyssey được lấy cảm hứng từ thiên sử thi Hy Lạp nổi tiếng, trong khi thiết kế của Bvlgari lại mang đậm dấu ấn nghệ thuật La Mã cổ đại. Hai yếu tố tưởng như khác biệt lại hòa quyện nhờ cùng khai thác vẻ đẹp của nền văn minh Địa Trung Hải.

Thay vì lựa chọn những món trang sức quá cầu kỳ, nữ diễn viên ưu tiên một thiết kế có giá trị biểu tượng, vừa tôn lên vẻ thanh lịch của bộ váy haute couture, vừa tạo nên điểm nhấn đủ tinh tế để thu hút mọi ánh nhìn.

Sự xuất hiện lần này cũng tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa Anne Hathaway và Bvlgari. Với vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu, nữ diễn viên nhiều lần lựa chọn các thiết kế trang sức cao cấp của nhà kim hoàn Ý tại những sự kiện điện ảnh lớn, góp phần đưa những sáng tạo mang đậm di sản La Mã đến gần hơn với công chúng yêu thời trang trên toàn thế giới.