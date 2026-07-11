Show diễn khiến cả Paris sửng sốt với màn "lột xác" chưa từng thấy trên sàn catwalk

Sau nhiều mùa thời trang bị nhận xét là thiếu bất ngờ, màn trình diễn lần này của Alexis Mabille được xem như một làn gió mới của Haute Couture.

Giữa hàng loạt bộ sưu tập Haute Couture đang diễn ra tại Paris, Alexis Mabille bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội nhờ màn trình diễn độc đáo như một cú "twist" trên sàn catwalk. Sau mùa trước gây tranh cãi khi ứng dụng AI vào khâu trình diễn, nhà mốt Pháp đã quay trở lại với một show diễn vật lý đúng nghĩa, nhưng vẫn khiến giới mộ điệu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Những phút đầu tiên, khán giả gần như không cảm nhận được sự khác biệt. Các người mẫu lần lượt bước ra trong những thiết kế mang tông đen chủ đạo, phom dáng kín đáo, tối giản và có phần bí ẩn. Những chiếc váy satin đen, áo choàng thêu ren hay đầm dáng rộng khiến bộ sưu tập có vẻ khá an toàn so với tiêu chuẩn của thời trang cao cấp. Thế nhưng, đó chỉ là màn "đánh lừa thị giác" của Alexis Mabille.

Lớp trang phục bên ngoài bắt đầu được tháo bỏ hoặc mở rộng. Chỉ trong vài giây, toàn bộ khán phòng như vỡ òa khi những bộ váy couture thực sự xuất hiện phía bên trong. Từ những chiếc đầm đính pha lê lấp lánh, váy dạ hội thêu hoa cầu kỳ cho tới các thiết kế mang gam màu vàng ánh kim, hồng fuchsia hay họa tiết đá quý rực rỡ, tất cả tạo nên cảm giác như người mẫu vừa "biến hình" ngay trước mắt người xem.

Điểm thú vị nằm ở chỗ mỗi thiết kế giống như có hai chương khác nhau. Lớp áo ngoài mang tính ứng dụng và tiết chế, còn lớp bên trong lại là thế giới của sự xa hoa, lộng lẫy và kỹ thuật couture đỉnh cao. Chính hiệu ứng đối lập này khiến khán giả có cảm giác đang xem hai bộ sưu tập trong cùng một show diễn.

Một số thiết kế còn sở hữu cấu trúc cực kỳ đồ sộ. Những chiếc váy với phần tà xếp khổng lồ hay chi tiết đính kết ba chiều không thể tự bung hoàn toàn nếu không có người hỗ trợ. Vì vậy, trợ lý sân khấu đã bước ra ngay trên đường băng để mở rộng các lớp vải, giúp người xem chiêm ngưỡng trọn vẹn phom dáng thật của bộ trang phục. Thay vì che giấu hậu trường, Alexis Mabille lại biến chính quá trình hoàn thiện chiếc váy thành một phần của màn trình diễn.

Đó cũng là lý do nhiều khán giả ví đây là một show diễn "2 trong 1". Không chỉ được thưởng thức thành phẩm cuối cùng, người xem còn được chứng kiến khoảnh khắc bộ trang phục "thức tỉnh", giống như một màn ảo thuật thời trang đầy mê hoặc.

Bên cạnh ý tưởng trình diễn, bộ sưu tập cũng cho thấy kỹ thuật couture đặc trưng của Alexis Mabille. Nhà thiết kế tiếp tục khai thác chất liệu satin bóng, ren Chantilly, organza, pha lê và các kỹ thuật thêu nổi tinh xảo. Những chiếc váy dạ hội ôm sát cơ thể được xử lý thủ công với mật độ đính kết dày đặc, trong khi các thiết kế áo choàng lại gây ấn tượng nhờ kỹ thuật dựng phom cứng cáp nhưng vẫn giữ được sự mềm mại khi chuyển động.

Gam màu cũng được sử dụng đầy tính toán. Đen được chọn làm lớp vỏ ngoài nhằm tạo cảm giác bí ẩn, trong khi bên trong là bảng màu rực rỡ gồm vàng hoàng gia, hồng cánh sen, bạc ánh kim hay những mảng thêu đa sắc. Hiệu ứng tương phản khiến khoảnh khắc "lột xác" càng trở nên ngoạn mục, đồng thời nhấn mạnh triết lý rằng vẻ đẹp đôi khi chỉ thực sự bùng nổ khi được khám phá từng lớp.

Không ít cư dân mạng nhận xét rằng họ phải xem lại video nhiều lần mới phát hiện toàn bộ cấu trúc của từng bộ váy. Chính yếu tố bất ngờ đã giúp các đoạn clip từ show diễn lan truyền mạnh trên TikTok, Instagram và X, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Trong bối cảnh nhiều nhà mốt đang tìm cách tạo điểm nhấn bằng công nghệ hay những màn trình diễn quy mô lớn, Alexis Mabille lại chọn một hướng đi khá đơn giản nhưng hiệu quả: kể câu chuyện bằng chính trang phục. Không cần hiệu ứng kỹ xảo hay sân khấu phức tạp, chỉ với một ý tưởng "biến hình" thông minh, bộ sưu tập đã thành công giữ chân khán giả từ đầu đến cuối.

Sau nhiều mùa thời trang bị nhận xét là thiếu bất ngờ, màn trình diễn lần này của Alexis Mabille được xem như một làn gió mới của Haute Couture. Không chỉ khoe kỹ thuật may đo thủ công đỉnh cao, nhà mốt còn chứng minh rằng thời trang cao cấp vẫn có thể khiến người xem sửng sốt bằng sự sáng tạo thuần túy. Và có lẽ vì vậy, đây đang là một trong những show diễn được bàn tán nhiều nhất tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris mùa này, khi mỗi thiết kế đều mang đến cảm giác như một màn "lật mặt" đầy kịch tính ngay trên sàn catwalk.