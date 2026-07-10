Cam thường bị nói không giống ảnh của Lưu Diệc Phi

Xuất hiện kín mít, Lưu Diệc Phi được "người qua đường" khen đẹp hơn cả ảnh trên mạng.

Không hổ danh là một trong những ngôi sao hạng S của Cbiz, chỉ một khoảnh khắc đời thường của Lưu Diệc Phi cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ. Mới đây, bài đăng ghi lại cảnh "thần tiên tỷ tỷ" xuất hiện tại Quảng trường Hysan, khu Causeway Bay (Hong Kong, Trung Quốc) nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Người đăng tải cho biết đây hoàn toàn là ảnh gốc, không qua chỉnh sửa hay sử dụng bộ lọc làm đẹp và khẳng định: "Ngoài đời Lưu Diệc Phi cực kỳ xinh đẹp. Đây là lịch trình cá nhân, cô ấy đi ngang qua ngay trước mắt tôi." Chỉ với vài khung hình được chụp ngẫu nhiên, nhan sắc nổi bật cùng khí chất thanh thoát của Lưu Diệc Phi tiếp tục trở khiến cõi mạng xôn xao, một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của mỹ nhân sinh năm 1987.

Hình ảnh mới đây của Lưu Diệc Phi được đăng tải trên MXH.

Lưu Diệc Phi xuất hiện với phong cách tối giản, casual. Nữ diễn viên diện mẫu áo thể thao màu xám ôm vừa vặn cơ thể với thiết kế cổ cao, hoàn thiện tổng thể bằng mũ lưỡi trai và kính râm đen, tạo cảm giác kín đáo, năng động và giản dị.

Dù gần như không trang điểm hoặc chỉ đánh một lớp nền mỏng cùng son môi tông nude nhẹ, "thần tiên tỷ tỷ" vẫn nổi bật giữa đám đông nhờ làn da trắng mịn, đều màu và căng khỏe. Qua góc nghiêng, gương mặt nhỏ gọn với đường viền hàm thanh thoát, sống mũi cao cùng cằm thon giúp các đường nét càng thêm hài hòa. Ngay cả khi che gần nửa khuôn mặt bằng kính, thần thái nhẹ nhàng, sang trọng và vẻ đẹp tự nhiên của Lưu Diệc Phi vẫn đủ khiến người qua đường nhận ra chỉ sau một ánh nhìn.

Không những thế, ở dưới phần bình luận, 1 tài khoản khác chia sẻ cũng đã gặp Lưu Diệc Phi hôm đó và dành nhiều lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên. "Ngoài đời cô ấy gần như để mặt mộc nhưng còn đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Vừa cao, vừa gầy, vừa có khí chất. Ảnh trên mạng khiến cô ấy trông đầy đặn hơn một chút, còn ngoài đời thì vóc dáng thanh mảnh đáng kinh ngạc. Đường nét gương mặt quá hoàn hảo, làn da cũng đẹp không tì vết. Đẹp đến mức khiến tôi sững sờ."

Những lời khen này nhanh chóng thu hút sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng điểm cuốn hút nhất của "thần tiên tỷ tỷ" không chỉ nằm ở ngũ quan thanh tú mà còn ở thần thái nhẹ nhàng, thanh thoát. Ngay cả khi xuất hiện với gương mặt gần như mộc hoàn toàn và trang phục giản dị, nữ diễn viên vẫn sở hữu sức hút nổi bật, đúng với danh xưng một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Không chỉ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng của minh tinh đình đám cũng nhận được nhiều lời khen ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất.

Nếu như đi event đôi lúc còn gặp tranh cãi, Lưu Diệc Phi ghi điểm tuyệt đối qua ống kính cam thường.

Ảnh: Xiaohongsu, Weibo.