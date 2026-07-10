"Nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng xuống phong độ: Đắt show tại Haute Couture Week 2026 nhưng hiệu ứng không còn như xưa

Dù liên tục đổi đổi layout tóc tai và không ngại thử những thiết kế lồng lộn, nhưng chuỗi xuất hiện của Phạm Băng Băng tại Tuần lễ thời trang Haute Couture Thu/Đông 2026 vẫn khá an toàn, thậm chí là "mất lửa".

Phạm Băng Băng từng là mỹ nhân Châu Á khiến mọi thảm đỏ quốc tế phải ngoái nhìn. Nữ diễn viên sinh năm 1981 từng biến những bộ váy cầu kỳ nhất thành khoảnh khắc thời trang đáng nhớ, từ hình ảnh nữ hoàng phương Đông tại Cannes cho đến những màn xuất hiện đậm chất điện ảnh ở các tuần lễ thời trang. Nhưng tại Haute Couture Week 2026, màn tái xuất của nữ minh tinh lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng, thậm chí còn thấy rõ phong độ thất thuờng, không nhất quán của cô trong cách lựa chọn trang phục, layout makeup.

Các màn xuất hiện của Phạm Băng Băng tại Paris Haute Couture Fashion Week Thu/Đông 2026 đang cho thấy một nghịch lý: trang phục vẫn là couture cao cấp, nhà mốt đều là những cái tên “đỉnh nóc” trong giới thời trang, nhưng tổng thể lại thiếu đi khoảnh khắc khiến người ta phải dừng lại.

Mở màn cho chuỗi xuất hiện của người đẹp sinh năm 1981 tại Haute Couture Week lần này là Georges Hobeika, nhà mốt Lebanon nổi tiếng với những bộ váy lộng lẫy, đính kết cầu kỳ, phom dáng nữ thần và tinh thần kiêu sa, lộng lẫy của thảm đỏ. Nhưng chính sự tương đồng quá lớn giữa thương hiệu và hình ảnh quen thuộc của Phạm Băng Băng lại trở thành vấn đề.

Thiết kế không xấu. Thậm chí xét riêng kỹ thuật couture, đây vẫn là một bộ váy có độ hoàn thiện cao với những chi tiết đính kết họa tiết baroque cực sang trọng. Tuy nhiên, cảm giác đầu tiên khi nhìn vào lại là sự an toàn. Những yếu tố từng làm nên thương hiệu Phạm Băng Băng như váy đính chi tiết lấp lánh, vẻ đẹp Á Đông kiêu sa lần này không còn tạo cảm giác mới mẻ mà hơi nghiêng sang hướng “sến”.

Đáng tiếc, phần makeup lại trở thành điểm trừ lớn trong tổng thể lần này. Lớp nền trắng, đôi mắt kẻ đậm cùng cặp lens sáng màu khiến gương mặt Phạm Băng Băng mất đi vẻ sắc sảo vốn có, trong khi màu son hồng fuchsia quá rực lại tạo cảm giác tách biệt với tinh thần sang trọng của bộ couture.

Với một người từng được xem là “nữ hoàng thảm đỏ” nhờ khả năng biến mọi góc máy thành khoảnh khắc điện ảnh, đây là một layout chưa thực sự giúp Phạm Băng Băng tỏa sáng.

Đặc biệt qua ống kính “hung thần” Getty Images, nơi mọi chi tiết đều được soi kỹ thì tổng thể tạo hình lần này lại vô tình khiến cô trông kém thanh thoát và mất đi phần nào khí chất quyền lực quen thuộc.

Tại show Manish Malhotra, nữ diễn viên diện trang phục màu nude được đính kết rất nhiều chi tiết đá và hạt cườm, thêm vào đó, cô cũng kết hợp cùng các trang sức bản to cùng mái tóc tết dài vibe Ấn Độ. Tổng thể outfit có quá nhiều điểm nhấn, tiếp tục tạo nên cảm giác "sến" và khá "dừ" cho nữ minh tinh.

Dù vậy so với layout makeup tại show Georges Hobeika, màn xuất hiện này của Phạm Băng Băng có thể được đánh giá cao hơn.

Đến show Viktor & Rolf, Phạm Băng Băng tiếp tục theo đuổi tinh thần kịch nghệ với chiếc váy đen kín mít và tối giản, kết hợp găng tay trắng, khăn ren buộc đầu và hai đóa hồng hồng cỡ lớn đặt trên đỉnh tóc. Cây dù đen cầm tay càng hoàn thiện hình ảnh cho một quý cô bước ra từ bộ phim cổ điển châu Âu.

Mỹ nhân sinh năm 1981 tại show Viktor&Rolf.

Dù concept khá thú vị, tổng thể vẫn chưa thực sự thuyết phục. Chiếc khăn ren buộc đầu, hai bông hồng oversized, cây dù đen cùng chiếc váy đen kín cổ đều là những chi tiết mạnh, nhưng khi xuất hiện cùng lúc lại tạo cảm giác hơi "tham". Thay vì mang đến vẻ avant-garde đặc trưng của Viktor & Rolf, tạo hình lại nghiêng nhiều hơn về tính sân khấu và bị không ít khán giả tiếp tục nhận xét là sến, giống hình ảnh Phạm Băng Băng của một thập kỷ trước hơn là một fashion icon đang bắt nhịp với tinh thần couture đương đại.

Dù vậy, nhan sắc của mỹ nhân 45 tuổi vẫn được đánh giá cao.

Khác với những lần chỉ xuất hiện ở hàng ghế khách mời, tại show Rahul Mishra, Phạm Băng Băng gây chú ý khi trực tiếp bước lên sàn runway trong vai trò người mẫu đặc biệt của nhà mốt. Đây là một lựa chọn đầy bất ngờ, bởi Rahul Mishra vốn nổi tiếng với những thiết kế couture mang tính trình diễn cao, đòi hỏi người mặc không chỉ khoác lên mình trang phục mà còn phải trở thành một phần của câu chuyện.

Phạm Băng Băng xuất hiện với tư cách người mẫu trình diễn cho BST Haute Couture Thu/Đông của Rahul Mishra

Mỹ nhân 8X diện một thiết kế mang đậm dấu ấn của nhà thiết kế Ấn Độ với phần thân áo được xử lý cầu kỳ, bề mặt phủ những chi tiết thêu đính tinh xảo cùng các lớp cấu trúc tạo cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật chuyển động trên cơ thể. Bộ trang phục sở hữu đầy đủ yếu tố của một khoảnh khắc couture: công phu, xa hoa và có khả năng gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rahul Mishra tạo ra một bộ trang phục có phần hoành tráng, thậm chí hơi áp đảo, với tinh thần gần như một nữ thần bước ra từ thế giới giả tưởng. Nhưng thần thái trình diễn của Phạm Băng Băng lần này lại chưa thực sự bắt nhịp được với độ kịch tính của bộ đồ. Những bước catwalk có phần tiết chế, biểu cảm chưa đủ sắc lạnh khiến tổng thể thiếu đi cảm giác quyền lực mà thiết kế đang đòi hỏi.

Bộ trang phục rất ấn tượng nhưng có vẻ hơi quá sức so với Phạm Băng Băng. Nữ minh tinh tiết chế phần tạo dáng và biểu cảm trên sàn runway.

Đây là một bài toán khó với bất kỳ ngôi sao nào, bởi couture runway khác hoàn toàn với thảm đỏ. Một bộ váy đẹp khi đứng yên trước ống kính có thể chưa đủ để tỏa sáng khi chuyển động trên sàn diễn. Nó cần người mặc biết cách điều khiển nhịp độ, ánh mắt, dáng đi và biến từng bước chân thành một phần của màn trình diễn. Phạm Băng Băng từng nhiều lần chứng minh khả năng làm chủ những thiết kế cầu kỳ nhất, nhưng với Rahul Mishra lần này, cảm giác lại hơi lệch: bộ đồ quá giàu tính sân khấu, trong khi màn trình diễn chưa tạo ra được năng lượng tương xứng.

Điểm thú vị trong chuỗi xuất hiện tại Haute Couture Week 2026 là Phạm Băng Băng cùng ekip đã 2 lần khai thác hình ảnh bí ẩn, siêu thực với những thiết kế trùm đầu.

Tại show Stéphane Rolland, cô diện một thiết kế trắng toàn tập với phom dáng dài chạm đất, phần thân váy có cấu trúc tối giản nhưng tạo cảm giác uy nghi nhờ những đường cắt sắc nét. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần mũ trùm được đính kết cầu kì, ôm sát đầu cùng đôi găng tay dài. Không chỉ thế, nữ minh tinh còn kết hợp outfit với quả cầu pha lê cầm tay như một món đạo cụ sân khấu, biến tổng thể thành hình ảnh một nữ thần hay phù thuỷ tiên tri đầy lạnh lùng và bí ẩn trong các bộ phim viễn tưởng.

Trong khi đó, tại show Robert Wun, Phạm Băng Băng tiếp tục lựa chọn một tạo hình mang tính trình diễn cao hơn với bộ trang phục tím monochrome. Thiết kế ôm sát phần thân trên, tạo điểm nhấn bằng lớp vải phủ đầu kéo dài như một tấm voan, kết hợp cùng phần chân váy tím đậm tối màu xếp ly tạo sự tương phản. Gam tím đậm cùng phần che phủ gương mặt khiến cô gợi liên tưởng đến một nhân vật bước ra từ thế giới giả tưởng, đúng với tinh thần avant-garde đặc trưng của Robert Wun.

Mỹ nhân 8X gây ấn tượng với trang phục tím toàn tập tại show Robert Wun. Tuy nhiên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức đẹp và an toàn.

Điều đáng tiếc là phần beauty look lại chưa theo kịp tham vọng của trang phục. Hai bộ cánh của Stéphane Rolland và Robert Wun đều gợi cảm giác như tạo hình của một nhân vật điện ảnh, nhưng lớp makeup tương đối an toàn lại khiến tổng thể bị kéo về vùng quen thuộc.

Phạm Băng Băng vẫn đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp của một minh tinh thảm đỏ quen thuộc chứ chưa phải một màn biến hóa thời trang. Khi couture ngày càng đề cao câu chuyện và cá tính, việc chỉ giữ lại công thức makeup sang trọng, hoàn hảo của quá khứ đôi khi lại khiến một biểu tượng bị mắc kẹt trong chính hình ảnh từng làm nên tên tuổi. Điều này khiến hai bộ cánh dù có ý tưởng mạnh, đặc biệt là thiết kế trùm đầu đầy kịch tính, vẫn chưa tạo được cảm giác “hóa thân” trọn vẹn.

Có lẽ màn thay đổi đáng chú ý nhất của Phạm Băng Băng tại Haute Couture Week 2026 nằm ở show Germanier. Không còn gắn liền với mái tóc đen dài quen thuộc, nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau nhiều năm trung thành với vẻ đẹp Á Đông quyền lực.

Nữ minh tinh 8X thoát khỏi vùng an toàn, bất ngờ biến hoá thành "kỳ hoa dị thảo" trong outfit đầy ấn tượng của Kevin Germanier.

Đặc biệt, tạo hình lần này còn gây chú ý khi nằm trong màn hợp tác giữa Kevin Germanier và NTK Việt Nam Nguyễn Tiến Truyển. Thiết kế mang đậm tinh thần maximalism đặc trưng của Germanier với phần corset đỏ rực được đính kết dày đặc, kết hợp cấu trúc điêu khắc cánh hoa ba chiều bùng nổ quanh hông. Sự va chạm giữa sắc đỏ, xanh cobalt, vàng và những bề mặt lấp lánh tạo nên hiệu ứng thị giác mãnh liệt.

Dẫu vậy, chính sự cầu kỳ ấy cũng khiến tạo hình trở thành chủ đề tranh luận. Một số ý kiến cho rằng bộ trang phục có quá nhiều lớp chi tiết và màu sắc, tạo cảm giác hơi nặng nề, thậm chí lấn át vóc dáng mảnh mai của Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, đây vẫn là một thử nghiệm đáng khen khi nữ diễn viên sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với ngôn ngữ thời trang đương đại, thay vì tiếp tục trung thành với hình ảnh "nữ hoàng thảm đỏ" quen thuộc.

Layout tóc và makeup lần này của nữ diễn viên được đánh giá cao hơn so với những lần xuất hiện trước đó của cô tại Haute Couture Week Thu/Đông 2026.

Thú vị hơn, ngay sau đó khi kết thúc show diễn, Phạm Băng Băng nhanh chóng ghi điểm khi thay sang một bộ suit đen may đo sắc sảo. Kết hợp cùng mái tóc vàng mới, tạo hình tối giản này lại nhận được nhiều lời khen nhờ sự hiện đại, cá tính và cho thấy đôi khi ít chi tiết và tiết chế lại có hiệu quả hơn đối với màn "lột xác" của nữ minh tinh.

Không thể phủ nhận, Phạm Băng Băng vẫn mặc đẹp, vẫn sang và vẫn xứng đáng là một trong những biểu tượng thời trang của châu Á. Thế nhưng, Haute Couture Week 2026 lại chưa phải mùa giải bùng nổ của cô. Từ Georges Hobeika, Rahul Mishra đến Stéphane Rolland hay Robert Wun, các tạo hình đều được đầu tư kỹ lưỡng nhưng vẫn mang cảm giác thiếu một cú hích để trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Một số khoảnh khắc thảm đỏ khiến cả làng mốt phải choáng váng của Phạm Băng băng trong quá khứ.

Có lẽ điều khiến khán giả tiếc nuối không nằm ở nhan sắc hay những bộ couture đắt giá, mà ở việc Phạm Băng Băng vẫn đang trung thành với một công thức đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Đẹp thì vẫn đẹp, sang thì vẫn sang, nhưng để khiến cả giới mộ điệu phải trầm trồ như thời kỳ đỉnh cao, có lẽ cô cần nhiều hơn một bộ váy lộng lẫy – đó là một hình ảnh mới, táo bạo và bắt kịp tinh thần của thời trang đương đại.

Ảnh: IGNV, Reddit, Pinterest