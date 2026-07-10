Loạt đồng hồ đắt giá tại Wimbledon 2026 khiến mọi người đàn ông phải ngoái nhìn

Wimbledon là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của người Anh. Nhưng với cánh đàn ông mê đồng hồ, giải quần vợt này còn là một sàn diễn khác, nơi những vị khách nổi tiếng ngồi trên khán đài phô ra thứ trang sức duy nhất được đeo trên cổ tay: Đồng hồ.

Không phải ai cũng biết rằng Wimbledon có quy định trang phục cực kỳ nghiêm túc, thậm chí là ngặt nghèo: suit chỉnh tề với khách VIP và all-white với vận động viên trên sân, vô tình biến mỗi lần xuất hiện thành một tuyên ngôn phong cách. Và không phụ kiện nào chốt lại một bộ đồ lịch lãm gọn gàng bằng một chiếc đồng hồ.

Năm nay cũng vậy, từ những mẫu Rolex kinh điển cho tới vài chiếc mới ra mắt, thậm chí có chiếc còn chưa chính thức trình làng, dưới đây là những cỗ máy thời gian đáng chú ý trên cổ tay các quý ông thành đạt, phong cách bậc nhất hành tinh tại Wimbledon 2026.

David Beckham và chiếc Tudor Black Bay 58 vừa ra lò

Beckham là đại sứ của Tudor, nên việc anh đeo đồng hồ của hãng không có gì bất ngờ. Điều đáng nói là chiếc trên tay anh lần này là mẫu Tudor Black Bay 58 hoàn toàn mới, một trong những chiếc đồng hồ mới hay nhất nửa đầu năm 2026. Vẫn là chất Beckham quen thuộc, không chọn vàng khối phô trương mà chọn một chiếc lặn bằng thép, vỏ 39mm, dây năm mắt, đơn sắc và chừng mực.

Đây cũng là một lời nhắc nhẹ nhàng rằng một chiếc đồng hồ thép cân đối, tỷ lệ chuẩn, hoàn toàn có thể sang trọng ngang ngửa một chiếc vàng khối tiền tỷ khi ngồi trên khán đài danh dự. Đẳng cấp nằm ở sự vừa vặn, không phải ở độ lấp lánh.

Roger Federer và cú hồi tưởng bằng chiếc Rolex Datejust II

Đại sứ lâu năm của Rolex, chủ nhân 20 danh hiệu Grand Slam, và là một biểu tượng phong cách của quần vợt nam. Federer hiểu thời trang, và càng hiểu đồng hồ.

Năm nay tại Wimbledon, anh mang trở lại chính chiếc Rolex Datejust II mang tính biểu tượng mà anh từng đeo trong chức vô địch Wimbledon năm 2009, danh hiệu Grand Slam thứ 15 của sự nghiệp. Với một người đàn ông ở tầm vóc đó, đồng hồ không chỉ là món đồ đẹp, nó là một cuốn nhật ký đeo trên tay, gợi lại đúng khoảnh khắc vinh quang.

Andrew Garfield và chiếc IWC bí ẩn chưa từng ra mắt

Đeo đồng hồ mới thì gây ấn tượng. Nhưng đeo một chiếc còn chưa được công bố mới thật sự khiến giới chơi đồng hồ xôn xao.

Cuối tuần qua, Andrew Garfield xuất hiện với một mẫu IWC Ingenieur Automatic mặt số xanh mà dân sành đồng hồ nhận ra ngay đây là chiếc được cho là sẽ ra mắt chính thức trong tuần này. Một cách khoe hàng kín đáo mà cao tay, đúng chất một người đàn ông thích giữ chút bí ẩn cho riêng mình.

Gareth Bale và chiếc Rolex GMT-Master II "Batman"

Các huyền thoại bóng đá thường rất sành đồng hồ, và Gareth Bale không phải ngoại lệ. Chiếc Rolex GMT-Master II của anh mang phối màu được cộng đồng chơi đồng hồ trìu mến gọi là "Batman", nhờ vành bezel chia hai nửa xanh và đen đặc trưng.

Đây cũng là một trong những mẫu được giới sưu tầm hiện đại săn lùng nhiều nhất, và hoàn toàn có lý do để yêu thích nó. Một lựa chọn vừa thể thao vừa lịch lãm, hợp với hình ảnh một người đàn ông đã bước sang chương mới của cuộc đời sau khi rời sân cỏ.

Ncuti Gatwa và chiếc TAG Heuer nhỏ nhắn phá vỡ định kiến

Chúng ta vẫn mê những chiếc đồng hồ to bản, hầm hố. Nhưng đôi khi một chiếc nhỏ nhắn lại toát lên vẻ chỉn chu hơn hẳn.

Chiếc TAG Heuer Aquaracer Professional Solargraph 100 của Ncuti Gatwa có cái tên nghe rất đồ sộ, nhưng vỏ chỉ 28mm. Đó là minh chứng rõ ràng rằng một chiếc đồng hồ không cần phải to đến mức choán cả cổ tay mới tạo được dấu ấn. Với đàn ông có cổ tay nhỏ, hoặc đơn giản là chuộng sự tinh tế kín đáo, đây là một gợi ý đáng để suy nghĩ lại về định kiến càng to càng ngầu.

Romeo Beckham và chiếc Rolex Daytona mặt turquoise

Con trai của Beckham xuất hiện hai lần tại Wimbledon năm nay. Lần đầu với một chiếc Patek Philippe Nautilus đẹp mắt, lần sau với một trong những cỗ máy thời gian ruột khác của mình.

Ở lần thứ hai, Romeo Beckham chọn chiếc Rolex Daytona mặt số turquoise, một chiếc đồng hồ mơ ước với bất kỳ ai mê thương hiệu này. Khác với cha gắn bó với Tudor, Romeo được tự do đeo bất cứ thứ gì mình thích, và cậu tận dụng điều đó để thể hiện gu riêng, không ngại cả những mẫu vốn được xếp vào dòng thanh mảnh.

Lời kết cho quý ông mê đồng hồ

Điều thú vị của Wimbledon không nằm ở chuyện ai đeo chiếc đắt nhất. Nó nằm ở chỗ mỗi lựa chọn kể một câu chuyện riêng. Beckham chọn sự chừng mực của thép. Federer chọn ký ức của một chức vô địch. Garfield chọn sự bí ẩn của một mẫu chưa ra mắt. Ncuti Gatwa chọn phá vỡ định kiến bằng một chiếc nhỏ nhắn.

Đó cũng là bài học cho bất kỳ người đàn ông nào đang xây dựng phong cách của riêng mình. Một chiếc đồng hồ đúng nghĩa không phải là chiếc đắt nhất anh mua được, mà là chiếc nói đúng nhất con người anh muốn thể hiện.

Ảnh: Esquire/Watchonista