5 item là “trụ cột” trong tủ đồ của Tăng Thanh Hà – biểu tượng thời trang bền bỉ từ năm này qua năm khác

Tâm điểm showbiz dạo này chính là sự tái xuất của Tăng Thanh Hà với vai diễn Nam Phương hoàng hậu trong phim Hoàng hậu cuối cùng. Thực chất, tên tuổi của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ nguội lạnh, ngay cả khi cô có hơn 1 thập kỷ lui về hậu trường, tập trung cho cuộc sống gia đình và sự nghiệp kinh doanh.

Một trong những khía cạnh khiến Tăng Thanh Hà luôn “hot” chính là phong cách thời trang của nàng ngọc nữ. Phong cách của Tăng Thanh Hà không hề có sự cầu kỳ, phô trương. Cô tập trung vào những món thời trang cơ bản, gần như ai cũng có thể tìm mua và diện chúng. Dẫu vậy, nhờ sự khéo léo và tinh tế ngay từ khâu lựa chọn tới phối đồ, những bộ cánh của Tăng Thanh Hà luôn toát lên đẳng cấp riêng biệt. Dưới đây là 5 món thời trang là “trụ cột” trong tủ đồ của Tăng Thanh Hà, giúp cô giữ vững danh hiệu biểu tượng thời trang.

Áo thun

Áo thun là món thời trang được Tăng Thanh Hà diện nhiều nhất. Cô tận dụng món thời trang này để tạo nên những outfit sành điệu từ dạo phố cho tới đi du lịch. Thay vì chọn áo thun màu sắc lòe loạt, in hình cầu kỳ, Tăng Thanh Hà ưu tiên áo thun trơn màu trung tính, hay áo mang họa tiết kẻ ngang kinh điển. Đây chính là chìa khóa giúp những set áo thun của Tăng Thanh Hà vừa mang nét thanh lịch, vừa toát lên sự trẻ trung.

Kết hợp áo thun với quần ống suông hay chân váy, rồi tô điểm khuyên tai tròn, dây chuyền mảnh, kính râm, Tăng Thanh Hà hoàn thiện outfit đẹp từng centimet.

Quần jeans

Tủ đồ của mọi chị em đều không thể thiếu quần jeans. Đây là món thời trang cơ bản nhất và gần như không bao giờ lỗi mốt. Với sự khéo léo của Tăng Thanh Hà, những chiếc quần jeans không đơn thuần chỉ là item cá tính, bụi bặm mà còn là mảnh ghép của loạt outfit sang trọng.

Tăng Thanh Hà có nhiều cách phối quần jeans đơn giản như kết hợp cùng áo gile, áo tank top mang tông màu đen, từ đó cô hoàn thiện được tổng thể trang phục hợp thời và sang xịn mịn.

Quần ống suông

Phủ sóng tủ đồ của Tăng Thanh Hà nhiều hơn cả quần jeans đó chính là quần vải ống suông với những biến tấu đa dạng, chẳng hạn như quần kẻ sọc, quần kaki hay quần âu cơ bản.

Quần ống suông vốn mang nét phóng khoáng, thời thượng và khi được Tăng Thanh Hà kết hợp cùng áo gile hay tank top, tổng thể trang phục lại càng thêm chất. Nữ diễn viên không bao giờ chủ quan trong khoản tôn dáng, cô sơ vin gọn gàng hoặc chọn áo lửng, từ đó nâng tầm đẳng cấp cho cả bộ trang phục. Những đôi giày như sandal, giày mule hay giày sục đều ăn nhập hoàn hảo với loạt set quần ống suông của Tăng Thanh Hà.

Quần short

Trong những buổi dạo phố hay chuyến du lịch, quần short là item được Tăng Thanh Hà đặc biệt yêu thích. Thay vì chọn quần short ôm sát, Tăng Thanh Hà ưu tiên quần short suông. Thiết kế này có sự hòa hợp giữa nét tinh tế và độ trẻ trung, phóng khoáng.

Quần denim short kết hợp với áo thun trắng tạo nên bộ cánh phù hợp với chuyến đi biển. Trong khi đó, combo áo polo và quần short dài kết hợp với giày màu be lại ghi điểm ở sự thanh lịch, sang trọng, thích hợp với những buổi dạo phố cuối tuần hoặc café sang chảnh.

Áo sơ mi oversized

Một tủ áo quần cơ bản sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi áo sơ mi. Tăng Thanh Hà biến hóa giữa áo sơ mi trơn màu và áo sơ mi họa tiết kẻ. Cách mix đồ của Tăng Thanh Hà không bao giờ mang lại cảm giác nhàm chán. Cô kết hợp áo sơ mi kẻ với quần họa tiết da báo, túi xách màu đỏ để tạo nên sự mới mẻ. Trong khi đó, combo áo sơ mi trắng và quần jeans xanh lại quen thuộc hơn nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ đôi sandal cao gót màu nâu đỏ.