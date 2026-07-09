Quỳnh Anh Shyn, Thảo Nhi Lê và "Cô em Trendy" hội ngộ Tống Vũ Kỳ trong sự kiện "Splash Club"

Trong khung cảnh hồ bơi ngập tràn ánh nắng và những thanh âm rộn rã của mùa hè, Tory Burch tái hiện vẻ đẹp hoài cổ đặc trưng qua một sự kiện thời trang cao cấp tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ đông đảo giới mộ điệu từ khắp nơi trên thế giới.

Bangkok vào những ngày đầu tháng bảy mang theo bầu không khí rực rỡ của mùa hè, khi TORY BURCH chính thức kỷ niệm cột mốc khai trương cửa hàng flagship mới tại ICONSIAM – điểm đến mua sắm xa xỉ bên dòng sông Chao Phraya. Đồng thời, đây cũng là cửa hàng flagship đầu tiên tại Đông Nam Á được thiết kế theo concept Rodeo, ngôn ngữ kiến trúc mới phản chiếu tinh thần hiện đại và thanh lịch đặc trưng của thương hiệu.

Giới mộ điệu Việt nhanh chóng nhận ra Quỳnh Anh Shyn, Á hậu Thảo Nhi Lê, "Cô em Trendy" và nữ thần tượng Tống Vũ Kỳ đều góp mặt trong sự kiện này.

Cho sự kiện này, Quỳnh Anh Shyn chọn đầm từ chất liệu viscose nhăn tự nhiên, mũ cói và bảng màu cát trung tính tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, thanh lịch.

Nữ Fashionista chọn mẫu túi đeo vai Charlie mang nét sang trọng kín đáo, cân bằng giữa tinh thần thời trang nghỉ dưỡng và phong cách thành thị.

Về phần mình. Á hậu Thảo Nhi Lê chọn đầm voan in hoa với phom dáng bay bổng hòa cùng giày thấp gót Miller và phụ kiện bản lớn mang đến điểm chấm phá sắc sảo cho tổng thể nhẹ nhàng.

Để cân bằng tổng thể trang phục vốn dĩ đã khá nổi trội, cô chọn mãu túi đeo vai Charlie với hai quai khác biệt.

Khánh Linh chọn đầm dệt kim xuyên thấu nhẹ nhàng với phom dáng suông mềm mại mang đến cảm giác thư thái của những ngày nghỉ dưỡng.

Người đẹp kết hợp cùng chiếc túi cotton dệt phối sắc xanh như điểm nhấn rực rỡ, gợi tinh thần mùa Hè phóng khoáng nhưng vẫn đầy tinh tế.

Cũng ở sự kiện này, nữ thần tượng Tống Vũ Kỳ diện chiếc váy đính sequin lấp lánh, tỏa sáng cùng thần thái ngôi sao Kpop.

Tương tự Thảo Nhi lê, cô nàng cũng chọn mẫu túi Charlie trắng tinh giản, hết mực nữ tính.

Minh tinh xứ Chùa Vàng, Lalina, làm chủ thần thái trên "sân nhà" với đầm dệt kim dáng midi với họa tiết li ti và đường viền tương phản mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch.

Cô kết hợp giày mũi nhọn logo nổi của Tory Burhc và túi xách Charlie tối giản, tạo nên vẻ đẹp yêu kiều, điệu đà nhưng đầy tiết chế.

Là nam nhân hiếm hoi của dàn KOL, tài tử Keng Harit chọn áo khoác denim tẩy phối cùng áo thun trắng và quần ống rộng màu kem tạo nên bảng màu tối giản, phóng khoáng.

Như muốn khẳng định vẻ đẹp phi giới tính của những chiếc túi Charlie, nam nhân chọn mẫu Charlie đen cơ bản. góp phần tạo nên vẻ lịch lãm đương đại, cân bằng giữa thời trang thể thao và nghỉ dưỡng.

Tại sự kiện này, TORY BURCH đưa khách mời bước vào Splash Club tại Nómada Bangkok – một không gian nơi mùa hè được kể bằng sắc màu, ánh sáng và những khoảnh khắc tận hưởng. Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Splash mới, toàn bộ sự kiện tái hiện hình ảnh một buổi tiệc bên hồ bơi mang dư vị hoài cổ, gợi nhớ tinh thần phóng khoáng và lạc quan của vùng duyên hải Đông nước Mỹ.

Từ những gam xanh rực rỡ, họa tiết gợn sóng trải dài trong không gian, đến ghế lounge, những chiếc gối trong suốt tựa khối thạch và phao sọc xanh – trắng lững lờ trên mặt nước, mọi chi tiết đều góp phần phác họa một mùa hè nhẹ nhõm, nơi niềm vui được lan tỏa qua những điều giản dị nhất.

Giới biên tập, KOL, các khách hàng thân thiết cùng những người bạn của thương hiệu hòa mình vào bầu không khí sôi động với kem que, kẹo mút và cocktail lấy cảm hứng từ Splash, trong khi những giai điệu của DJ KADE nối dài nhịp cảm xúc xuyên suốt buổi chiều. Những trải nghiệm tương tác như tự tay tô màu chiếc quạt trắng mang logo medallion biểu tượng của TORY BURCH, bàn bóng bàn xanh nổi bật với hình ảnh vận động viên bơi lội phong cách retro hay những bức ảnh Polaroid đặt trong khung ảnh thiết kế riêng đã khép lại hành trình bằng những kỷ niệm đậm chất mùa hè.

Không chỉ đánh dấu một chương mới của TORY BURCH tại Đông Nam Á, Splash Club còn là lời mời gọi tận hưởng mùa hè theo cách riêng của thương hiệu: rực rỡ nhưng tinh tế, hoài niệm mà vẫn đầy sức sống. Đó là nơi thời trang vượt khỏi khuôn khổ của những thiết kế để trở thành một trải nghiệm, lưu giữ cảm giác tự do, lạc quan và niềm vui bất tận của những ngày nắng.

Thương hiệu Tory Burch hiện đang được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Tory Burch Union Square

L2-21 Union Square, 171 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00

Điện thoại: 028 3620 6983

Email: toryburchusq@tamsonfashion.com

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