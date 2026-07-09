Khoe ảnh Gil Lê, 1 người nhắn gửi Xoài Non: "8 năm rồi, đã đến lúc nhường yêu thương ấy lại cho em"

Người đứng sau buổi chụp ảnh gây chú ý của cặp đôi nổi tiếng vừa "thả xích" Gil Lê.

Mỗi lần Gil Lê và Xoài Non xuất hiện cạnh nhau, cộng đồng mạng lại có thêm lý do để mong chờ một cái kết viên mãn. Sức nóng của cặp đôi tiếp tục tăng nhiệt khi mới đây cả hai cùng thực hiện bộ ảnh đón tuổi mới cho Gil Lê do nhiếp ảnh gia Milor Trần bấm máy. Stylist Kye Nguyễn - người bạn thân thiết lâu năm của Gil Lê trong vai trò Giám đốc thời trang cho bộ ảnh này mới đây đã "trả hàng" loạt ảnh cá nhân của Gil Lê vào đúng ngày chính chủ đón tuổi 35.

Trước đó, những khoảnh khắc rò rỉ từ hậu trường buổi chụp đã sớm làm dấy lên luồng thảo luận sôi nổi khắp cõi mạng. Bối cảnh nông trại thơ mộng kết hợp cùng loạt trang phục cầu kỳ đã khiến dân tình không khỏi liên tưởng đến một bộ ảnh cưới thực thụ.

Đi kèm loạt khoảnh khắc cá nhân vô cùng thần thái của Gil Lê, Kye Nguyễn cũng gây chú ý bằng dòng trạng thái nhắn nhủ: "Luôn là những bộ ảnh đẹp cùng nhau. 8 năm rồi đó, cũng đến lúc nhường yêu thương ấy lại cho em" , đi kèm cái tag tên trực tiếp đến Xoài Non. Động thái bàn giao từ người cộng sự thân thiết, đã gắn bó gần một thập kỷ qua với Gil Lê, ngầm xác nhận vị trí đặc biệt của Xoài Non ở thời điểm hiện tại.

Không đi theo lối mòn của những bộ cánh thảm đỏ lộng lẫy thông thường, bộ ảnh lần này lấy bối cảnh tại một trang trại yên bình và chọn ngôn ngữ thời trang cao cấp làm sợi dây kết nối. Kye Nguyễn đã thổi vào dự án này tinh thần Equestrian Chic phong cách kỵ sĩ quý tộc phương Tây pha trộn giữa sự mạnh mẽ và nét lãng mạn hoài cổ.

Giữa đồng cỏ xanh mướt, Gil Lê hóa thân thành một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích với bộ suit đen được cắt may sắc sảo, nhấn nhá bằng chiếc sơ mi trắng cổ cao cách điệu và cài áo gold brooch quyền lực. Ngay bên cạnh, Xoài Non kiêu kỳ trên lưng ngựa trắng trong thiết kế váy cưới bất đối xứng mang sắc trắng tinh khôi.

Điểm chạm đắt giá nâng tầm tư duy thời trang của ê-kíp chính là chiếc mũ pillbox, món phụ kiện biểu tượng gắn liền với hình ảnh các đệ nhất phu nhân và giới thượng lưu Âu Mỹ thế kỷ trước.

Bước vào không gian phía trong chuồng ngựa, chất quý tộc nhẹ nhàng nhường chỗ cho tinh thần phóng khoáng, gai góc của miền Viễn Tây. Tại đây, sự đối lập trong trang phục tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Xoài Non vẫn giữ sắc trắng cô dâu nhưng được làm mới bằng chiếc thắt lưng da bản lớn và mũ cowboy cá tính. Song hành cùng cô, Gil Lê khoác lên mình chiếc măng tô dáng dài thắt đai quyền lực cùng boots da cao cổ, tạo nên một tổng thể đậm chất điện ảnh.

Bỏ qua những món hàng hiệu đắt đỏ, thứ thực sự làm nên linh hồn cho từng khung hình chính là những cái chạm đầy tự nhiên của cặp đôi. Ở những góc chụp cận, khoảnh khắc Xoài Non tựa đầu vào vai Gil Lê khiến người xem phải tan chảy. Mỹ nhân sinh năm 2002 hoàn toàn chinh phục ống kính nhờ layout makeup tông Tây sắc sảo, nhấn đậm vào đôi mắt sâu hút hồn làm tôn lên đường nét lai Tây thương hiệu.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cả hai khiến dân tình đứng ngồi không yên. Suốt hơn một năm qua, mỗi khi sóng đôi tại các sự kiện lớn nhỏ, cặp đôi rất tích cực lăng xê những thiết kế mang tinh thần bridal, từ những bộ suit lịch lãm đến các dáng váy trắng thanh lịch. Sự cộng hưởng giữa tư duy high fashion và những cử chỉ ngọt ngào ngoài đời thực chính là lý do khiến bộ ảnh sinh nhật này được chú ý khi vừa hé lộ clip hậu trường.

Kye Nguyễn, tên thật Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1990. Trước khi trở thành một trong những stylist có ảnh hưởng nhất làng giải trí Việt, anh từng đứng ở phía bên kia ống kính trong vai trò mẫu ảnh. Hơn một thập kỷ theo nghề, Kye Nguyễn gắn tên tuổi với hàng loạt ngôi sao như: Hồ Ngọc Hà, Nhã Phương, Đỗ Mỹ Linh, Lan Khuê, Gil Lê, Ngô Kiến Huy, Hari Won...

Anh cũng từng bước ra khỏi biên giới Việt Nam khi đảm nhận vai trò stylist cho các ngôi sao quốc tế như Phạm Băng Băng, Jackson Wang và phụ trách trang phục cho dàn Hoa hậu, Á hậu Miss Universe khi họ đến Việt Nam.

Không chỉ dừng ở vai trò stylist truyền thống, Kye Nguyễn còn mở rộng sang nhiều vị trí khác như Fashion Director cho chương trình truyền hình thực tế The New Mentor, tạo tiền đề cho giải thưởng "Fashion Director of The Year". Về mặt kinh doanh, anh là founder của Kye Agency, cho ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân Deam by Kye - nhắm đến phân khúc nữ doanh nhân thành đạt. Năm 2022, Kye Nguyễn, Gil Lê và ca sĩ Đinh Hương từng là 3 đồng sáng lập của một thương hiệu nước hoa phi giới tính tiên phong tại Việt Nam.

Ảnh: FBNV