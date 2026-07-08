"Kim Woo Bin cần 300 triệu để thuê người rẽ ngôi tóc": Dispatch vào cuộc điều tra thu nhập sốc của một đội ngũ quyền lực

Dispatch bóc trần bảng giá hậu trường Kbiz, chỉ rẽ ngôi tóc cho Kim Woo Bin cũng trị giá gần 300 triệu đồng.

Một ngày làm việc của stylist, hair stylist và makeup artist cho Kim Woo Bin có thể tiêu tốn gần 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng). Trong đó, riêng chi phí làm tóc cho nam diễn viên cũng tốn gần 300 triệu đồng. Cuộc điều tra mới nhất của Dispatch đã bóc tách bảng giá "trên trời" của giới Heme (Hair - Makeup - Stylist) Hàn Quốc, hé lộ hệ thống tính phí gây nhiều tranh cãi phía sau ngành quảng cáo.

Theo điều tra độc quyền của Dispatch, trong buổi chụp quảng cáo cho ứng dụng học ngoại ngữ Speak, Kim Woo Bin thay tổng cộng 2,5 bộ trang phục. Hai outfit hoàn chỉnh gồm quần tây phối sơ mi và sơ mi denim kết hợp quần kaki. Riêng chiếc áo khoác da lộn chỉ xuất hiện ở một vài phân cảnh nên được tính là "nửa outfit" theo cách tính phí của giới stylist.

Người phụ trách phần tạo hình là Kim Se Joon, theo Dispatch, stylist này nhận tổng cộng 25 triệu won, hơn 430 triệu đồng cho một ngày làm việc. Trong đó, 20 triệu won là chi phí tạo hình cho hai bộ trang phục để quay video, còn 5 triệu won được tính thêm vì thương hiệu thực hiện cả bộ ảnh.

Về phần hair stylist, người đảm nhận là Im Cheol Woo. Một ngày làm việc của anh được định giá 15 triệu won (hơn 260 triệu đồng), bao gồm 12 triệu won cho hai TVC và 3 triệu won cho phần chụp ảnh. Dispatch mỉa mai rằng khoản thù lao gần 300 triệu đồng này chủ yếu đến từ việc... "chỉnh lại đường ngôi tóc".

Makeup artist trong buổi chụp cũng nhận khoảng 8 triệu won (gần 140 triệu đồng). Như vậy, chỉ riêng ba bộ phận Hair - Makeup - Stylist (gọi tắt là Heme) đã tiêu tốn gần 48 triệu won. Theo Dispatch, con số này chiếm gần 20% ngân sách sản xuất trung bình của một TVC tại Hàn Quốc. Với mức lương này, thu nhập một ngày của một stylist có thể tương đương mức lương cả năm của một quản lý nghệ sĩ mới vào nghề.

Ma trận phụ thu và chiêu bài "phí tác quyền" của giới Heme

Khi Dispatch tiếp cận bảng báo giá của nhiều tên tuổi hàng đầu trong giới Heme xứ Hàn như Lee Yun Mi, Ji Eun hay Lee Hye Young, mức thù lao cơ bản thường dao động từ 10 đến 30 triệu won mỗi ngày. Tuy nhiên, hóa đơn cuối cùng hiếm khi dừng ở mức đó mà thường tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba nhờ những khoản phụ thu được áp dụng theo "luật ngầm" của ngành. Trong đó chi phí quần áo, chỉnh sửa trang phục hoàn toàn tính riêng.

Chẳng hạn, khi Nam Ju Hee phụ trách styling cho Lee Dong Wook trong quảng cáo Enmove, nhãn hàng chỉ cần chuẩn bị hai bộ trang phục nhưng vẫn phải thanh toán tới 17 triệu won. Lý do là stylist áp dụng thêm phí cho việc quay nhiều video kết hợp chụp ảnh tĩnh. Tương tự, stylist Lee Yun Mi gửi hóa đơn 27 triệu won cho một ngày làm việc của Jang Wonyoung trong chiến dịch của Dyson, sau khi cộng thêm phí theo số lượng video, hình ảnh và phạm vi phát hành quốc tế.

Một trong những khoản gây tranh cãi nhất là "Global Fee" (phí toàn cầu). Theo lập luận của nhiều stylist, đây là khoản thu dành cho "bản quyền sáng tạo" đối với layout tóc, trang điểm và tạo hình khi quảng cáo được phát hành ở nhiều quốc gia.

Dispatch dẫn ví dụ từ hai chiến dịch quảng cáo của G-Dragon. Trong quảng cáo cho The Venti, nhà tạo mẫu tóc Kim Tae Hyun và chuyên gia trang điểm Lim Hye Kyung đã tăng thù lao từ 20 lên 28 triệu won mỗi người. Lý do được đưa ra là chiến dịch mở rộng sang thị trường Việt Nam, dù phong cách tạo hình gần như không khác gì chiến dịch trước đó.

Không dừng lại ở đó, ngay cả khi thương hiệu tự chuẩn bị toàn bộ quần áo, họ vẫn phải trả thêm khoản gọi là "phí mặc và cởi đồ" cho stylist, dao động từ 1 đến 2 triệu won (17 - 34 triệu đồng) mỗi lần thay trang phục.

Dispatch cho biết thương hiệu Xexymix từng trả 15 triệu won cho stylist của Go Youn Jung chỉ để hỗ trợ thay 8 bộ đồ, trong khi Mardi Mercredi chi 14 triệu won cho stylist của Kim Go Eun sau 14 lần thay trang phục.

Một ví dụ khác khiến nhiều người sửng sốt là chiến dịch của Burger King. Stylist Kim Hyeop nhận khoảng 10 triệu won cho việc chuẩn bị một chiếc áo phông đen, quần đen, tạp dề đen và thực hiện thao tác... xắn nhẹ hai tay áo cho đầu bếp Yoo Yong Wook.

Hollywood sòng phẳng và hệ lụy từ những hóa đơn quá tải

Theo Dispatch, cách tính phí này hoàn toàn trái ngược với cơ chế vận hành tại Hollywood. Trao đổi với một agency lớn tại Mỹ, tờ báo cho biết ngay cả những stylist nổi tiếng như Law Roach khi làm việc cùng Zendaya cũng chỉ được trả theo hình thức Day Rate (thù lao theo ngày) hoặc Buyout (thanh toán trọn gói).

Nhãn hàng sẽ chốt mức ngân sách ngay từ đầu, nếu nghệ sĩ muốn làm việc với một stylist có mức phí cao hơn, phần chênh lệch sẽ do chính nghệ sĩ chi trả thay vì đẩy toàn bộ chi phí sang phía thương hiệu.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Dispatch cho rằng ma trận phụ phí của giới stylist đang trực tiếp bào mòn ngân sách sản xuất. Với tổng kinh phí của một TVC phổ biến chỉ khoảng 150-300 triệu won, việc dành ra vài chục triệu won cho tóc, trang điểm và tạo hình buộc ê-kíp phải cắt giảm ngân sách dành cho thiết bị, bối cảnh hoặc hậu kỳ, khiến chất lượng tổng thể sản phẩm có thể bị ảnh hưởng.

Hệ quả này thậm chí còn quay ngược lại chính các nghệ sĩ trẻ. Một đại diện nhãn hàng tiết lộ với Dispatch rằng họ từng loại một diễn viên tân binh khỏi danh sách đại sứ thương hiệu dù mức cát-xê cả năm chỉ khoảng 200 triệu won, với lý do ê-kíp đi kèm yêu cầu tới 40 triệu won cho mỗi ngày quay. Chỉ cần 4 buổi ghi hình trong năm, chi phí dành cho đội ngũ làm đẹp gần như đã ăn mòn toàn bộ ngân sách dành cho người mẫu quảng cáo.

Theo Dispatch, sự phân hóa thu nhập trong chính ngành hậu trường đang ngày càng trở nên rõ rệt. Trong khi những tên tuổi đứng đầu dễ dàng thu về hàng chục triệu won chỉ sau vài giờ làm việc, mức lương cơ bản của các trợ lý stylist mới vào nghề hiện chỉ khoảng 2 triệu won mỗi tháng, tạo nên khoảng cách thu nhập quá lớn ngay trong cùng một team.

Dispatch kết luận rằng mức cát-xê ngày càng cao của giới hair - makeup - stylist không chỉ đến từ tay nghề, mà còn được củng cố bởi mối quan hệ gắn bó gần như độc quyền giữa nghệ sĩ và ekip của họ. Trong một thị trường khép kín như vậy, quyền lựa chọn của các nhãn hàng ngày càng bị thu hẹp.

Ảnh: Dispatch, IGNV