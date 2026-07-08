Nữ thần Kpop luôn tự nhận là "hot girl", 46 tuổi body nét căng không chê nổi

Nhìn hình ảnh của nữ nghệ sĩ này ở tuổi 46 khiến nhiều người khó tin.

Là một trong những biểu tượng của thế hệ thần tượng Kpop đầu tiên, Bada chưa bao giờ để tên tuổi mình rơi khỏi sự chú ý của công chúng. Mới đây, cựu thành viên S.E.S tiếp tục khiến mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram với concept mùa hè đầy táo bạo. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, nữ ca sĩ sinh năm 1980 còn khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi 46 nhờ vóc dáng săn chắc cùng diện mạo gần như không thay đổi sau gần ba thập kỷ hoạt động.

Nhan sắc trẻ trung đến ngỡ ngàng ở tuổi 46 của Bada.

Trong bộ ảnh mới, Bada lựa chọn outfit đậm chất mùa hè với áo ba lỗ ôm sát kết hợp quần shorts ngắn khoe vóc dáng cân đối và quyến rũ. Kiểu tóc xõa cùng layout makeup tự nhiên càng giúp tổng thể thêm năng động, hiện đại. Nếu không biết tuổi thật, nhiều người nhận xét rất khó tin đây là một nghệ sĩ đã ra mắt từ cuối thập niên 1990. Cô còn tự tin gọi bản thân là "hot girl" để thể hiện thông điệp tích cực, không xem tuổi tác là giới hạn.

Bada không hề chênh lệch tuổi tác dù chụp cùng đàn em kém 14 tuổi.

Đối với người hâm mộ Kpop lâu năm, màn "lột xác" này của Bada không quá bất ngờ. Cô là thành viên của S.E.S – nhóm nhạc nữ được SM Entertainment thành lập năm 1997, cùng với Eugene và Shoo. Với hàng loạt bản hit như I'm Your Girl , Dreams Come True hay Love , S.E.S được xem là một trong những nhóm nhạc nữ đặt nền móng cho sự phát triển của Kpop hiện đại và mở đường cho nhiều thế hệ idol sau này.

Dù đã hơn 25 năm kể từ ngày debut, Bada vẫn duy trì sự nghiệp âm nhạc, thường xuyên biểu diễn, tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động trên mạng xã hội. Điều khiến công chúng ngạc nhiên là phong cách thời trang và visual của cô vẫn không hề tạo cảm giác "lệch thế hệ" khi đứng cạnh các idol Gen 3 hay Gen 4. Nhiều khán giả nhận xét Bada vẫn bắt kịp xu hướng với cách phối đồ trẻ trung, mái tóc hiện đại và thần thái tự tin, không hề thua kém đàn em.

Tuy nhiên, nhan sắc "không tuổi" của Bada cũng nhiều lần trở thành chủ đề tranh luận. Thời gian gần đây, một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn nữ ca sĩ sử dụng quá nhiều filter hoặc can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Thay vì im lặng, Bada đã trực tiếp lên tiếng trên Instagram bằng cách đăng tải một bức ảnh gần như không sử dụng hiệu ứng làm đẹp.

Trong bài đăng, cô viết đầy hài hước: "Hôm nay, không filter quá đà, tôi sẽ đối đầu bằng chính bản thân mình." Phản ứng thẳng thắn của Bada tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Không cố gắng phủ nhận hay giải thích quá nhiều, nữ ca sĩ lựa chọn xuất hiện với hình ảnh tự nhiên nhất và để khán giả tự đưa ra đánh giá. Với Bada, điều quan trọng dường như không nằm ở việc thuyết phục tất cả mọi người tin vào vẻ ngoài của mình, mà là quyền được quyết định cách bản thân xuất hiện trước công chúng.

Ở tuổi 46, Bada không chỉ là biểu tượng của thế hệ Kpop đầu tiên mà còn trở thành minh chứng rằng tuổi tác không nhất thiết phải đi kèm với những giới hạn về phong cách hay ngoại hình. Từ hình ảnh "Hot Girl Summer" đầy năng lượng đến cách đối diện với những tranh cãi về nhan sắc, nữ ca sĩ đang cho thấy sức hút của một nghệ sĩ không chỉ đến từ diện mạo trẻ trung, mà còn nằm ở sự tự tin và tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân.

Không chỉ gây chú ý bởi gương mặt trẻ trung, body của Bada ở tuổi 46 cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nữ idol ghi điểm với vòng eo săn chắc cùng cơ bụng nổi rãnh nhẹ đầy khỏe khoắn, đôi chân thon dài, cánh tay gọn gàng và tỷ lệ cơ thể cân đối càng giúp tổng thể trông năng động, tràn đầy sức sống. Thay vì theo đuổi vóc dáng mảnh mai, Bada sở hữu hình thể "fit" với các nhóm cơ được siết gọn vừa phải, tạo cảm giác khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cho thấy lối sống năng động và quá trình duy trì luyện tập đều đặn suốt nhiều năm.

Ở tuổi 46, body của Bada vẫn vô cùng săn chắc, khoẻ khoắn.

Ảnh: IGNV.