Xôn xao tin mỹ nhân ma cà rồng trúng mánh lớn khi đi ăn cưới Taylor Swift

Nhiều nguồn tin cho biết Avril Lavigne là người nổi tiếng đầu tiên trúng đồ hiệu ở đám cưới Taylor.

Siêu đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce vừa diễn ra vào cuối tuần qua tại Madison Square Garden (New York) đã thiết lập nên những tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho khái niệm "xa xỉ". Thay vì nhận quà từ khách mời, cặp đôi quyền lực này lại biến ngày vui của mình thành một lễ hội trao quà xịn chưa từng có. Giữa dàn khách mời siêu sao, Avril Lavigne - cô bạn thân lâu năm của cô dâu đang trở thành cái tên chiếm trọn sự ghen tị của truyền thông quốc tế khi được đưa tin là người trúng giải thưởng khủng mang về.

"Ma cà rồng" Avril Lavigne được cho là khách mời nổi tiếng đầu tiên trúng quà xịn của vợ chồng Taylor Swift.

Sau khi khiến giới mộ điệu toàn cầu choáng ngợp trước thông tin Taylor Swift diện chiếc váy cưới bridal couture được thiết kế riêng bởi Jonathan Anderson của Dior, cặp đôi tiếp tục chứng minh độ chịu chơi vô tiền khoáng hậu tại bữa tiệc đãi khách. Với quy mô khoảng 1.000 khách mời quy tụ những cái tên quyền lực nhất giới giải trí như Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper..., Taylor và Travis đã tuyên bố không nhận bất kỳ quà cưới hay tiền mừng nào.

Đám cưới của Taylor Swift ngoài tiền còn có vô số ảnh minh hoạ và ảnh chế do sự bí ẩn tuyệt đối kích thích sự sáng tạo của netizen.

Ngược lại, họ chuẩn bị sẵn một loạt trò chơi tương tác như đánh golf mini, skee-ball và ném vòng bóng bầu dục để khách mời thi tài giành giải thưởng. Danh sách quà tặng khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải choáng váng: các quý ông có cơ hội rinh về những chiếc túi chơi golf cao cấp, đồng hồ Cartier đắt đỏ, và thậm chí là một chiếc xe cổ Chevrolet Chevelle đời 1970 gắn liền với buổi hẹn hò đầu tiên của cặp đôi. Đối với các khách mời nữ, phần thưởng được khao khát nhất chính là những chiếc túi Saddle bag của Dior hoặc những thiết kế túi Chanel cổ điển.

Chiếc Chevrolet Chevelle có tên cặp đôi.

Ngay sau đêm tiệc, mạng xã hội đã một phen xôn xao khi một bức ảnh chụp chiếc túi Chanel 25 Handbag bằng chất liệu da bê màu đen bóng bẩy kèm theo phiếu trúng thưởng từ đám cưới được lan truyền. Nhiều nguồn tin khẳng định đây chính là chiến lợi phẩm do Avril Lavigne đăng tải để khoe vận may của mình.

Tuy nhiên, theo xác minh thực tế, bức ảnh gây bão này không phải do giọng ca Complicated chia sẻ, mà thực chất thuộc về một khách mời khác là Jackie Tranquill. Dẫu vậy, các trang tin quốc tế, đều đồng loạt xác nhận rằng Avril Lavigne chính là vị khách mời siêu sao đầu tiên ghi tên mình vào danh sách trúng thưởng một chiếc túi Chanel xa xỉ tại đám cưới.

Chanel 25 Handbag là dòng túi được săn đón của Chanel từ khi ra mắt hơn 1 năm qua nhờ phom dáng hiện đại và sự sắc sảo trong từng đường nét. Thiết kế với 4 kích thước phổ biến bao gồm Mini, Small, Medium và Large với mức giá khởi điểm từ 190 triệu đến hơn 210 triệu đồng tùy phiên bản.

Bức ảnh xác nhận trúng chiếc túi Chanel của 1 khách mời nhưng không phải Avril Lavigne.

Chiến thắng này của Avril Lavigne khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì mối nhân duyên đặc biệt giữa cô và Taylor Swift. Được mệnh danh là "công chúa ma cà rồng" của làng nhạc thế giới nhờ nhan sắc "lão hóa ngược" bất chấp thời gian ở tuổi 41, Avril Lavigne đã duy trì một tình bạn vô cùng tinh tế và bền chặt với Taylor suốt hơn 10 năm qua.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ năm 2015, khi Avril xuất hiện với tư cách khách mời bất ngờ trong tour diễn 1989 World Tour của Taylor. Kể từ đó, cả hai luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Đến tháng 8/2025, khi Taylor tuyên bố đính hôn với Travis Kelce trên Instagram, Avril cũng là một trong những ngôi sao đầu tiên chia sẻ lại bức ảnh và gửi lời chúc phúc nồng nhiệt đến cặp đôi.

Bước sang năm 2026, từ một người bạn thân thiết chứng kiến chặng đường hạnh phúc của Taylor, Avril Lavigne nay lại trở thành vị khách may mắn nhất bước ra từ siêu đám cưới tại Madison Square Garden với món quà kỷ niệm không thể đẳng cấp hơn.