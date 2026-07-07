Biểu tượng phi giới tính sinh năm 1995 này luôn biết cách gây ấn tượng với công chúng mỗi lần xuất hiện dù dạo phố hay trên thảm đỏ.

Sau gần 1 tháng phủ sóng bởi menswear, kinh đô thời trang Paris tiếp tục bước vào tuần lễ được xem là đỉnh cao của nghệ thuật may đo. Ngày đầu tiên của Haute Couture Fashion Week Thu/Đông 2026 khởi động với lịch trình dày đặc của Schiaparelli, Iris van Herpen và Dior, quy tụ gần như toàn bộ những cái tên quyền lực nhất của làng mốt lẫn Hollywood. Trong khi giới chuyên môn chờ xem GĐST Daniel Roseberry sẽ tiếp tục đẩy Schiaparelli đi xa đến đâu, thì khu vực front row cũng nhanh chóng trở thành "sàn diễn" thứ hai với sự xuất hiện của Bad Bunny, Dương Tử Quỳnh, Vera Wang và đặc biệt là Emma Corrin – cái tên chiếm sóng mạng xã hội chỉ với vài bức ảnh đầu tiên.

Tạo hình của Emma Corrin tại show Schiaparelli.

Emma Corrin xuất hiện trước show Schiaparelli Haute Couture trong một thiết kế mang đậm ngôn ngữ siêu thực đặc trưng của GĐST Daniel Roseberry. Chiếc áo khoác được tạo nên hoàn toàn từ những lớp lông vũ nhuộm chuyển sắc từ trắng, hồng phấn, vàng chanh đến xanh nhạt, gợi liên tưởng đến một sinh vật vô thực. Phần cổ áo dựng cao ôm lấy gương mặt, trong khi 4 chi tiết hình mỏ chim màu đen nhô ra ở ngực và lưng tạo nên điểm nhấn đầy kịch tính. Emma để hở hoàn toàn phần thân trên bên trong, kết hợp quần nhung đen ôm dáng và đôi sandal cao gót quai mảnh, khiến toàn bộ ánh nhìn tập trung vào cấu trúc điêu khắc của chiếc áo.

Bộ trang phục Emma lựa chọn thực chất là một thiết kế thuộc BST Haute Couture Xuân/Hè 2026 The Agony and the Ecstasy (tạm dịch: Nỗi thống khổ và sự thăng hoa), được GĐST Daniel Roseberry giới thiệu hồi đầu năm. Chiếc áo khoác nổi bật với hàng nghìn chi tiết lông vũ được xử lý thủ công theo kỹ thuật chuyển sắc sfumato, kết hợp bốn chi tiết mỏ chim điêu khắc 3D ở phần ngực và lưng và cổ áo dựng cao như đôi cánh ôm lấy khuôn mặt.

Đây cũng là một trong những thiết kế tiêu biểu cho ngôn ngữ sáng tạo của bộ sưu tập, nơi Roseberry khai thác hình tượng chim muông và các sinh vật huyền ảo bằng sự kết hợp giữa lông vũ tự nhiên và những chi tiết ảo thị giác chế tác từ lụa, resin và pha lê.

Thiết kế ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Người khen gọi đây là "một tác phẩm nghệ thuật biết chuyển động", trong khi một số netizen lại ví Emma như "một chú chim sặc sỡ" hay quá giống "nhân vật trong The Hunger Games". Thế nhưng, giữa vô số bình luận trái chiều, có một ý kiến được lặp lại nhiều nhất: nếu không phải Emma Corrin, rất khó để tưởng tượng ai có thể mặc bộ đồ này mà vẫn trông thuyết phục.

Biểu tượng phi giới tính là “quái kiệt thời trang" mới trên thảm đỏ

Thực tế, đây không phải lần đầu Emma Corrin gây tranh cãi vì thời trang. Hầu như mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang, ngôi sao sinh năm 1995 đều mang đến những tạo hình vượt khỏi chuẩn mực thông thường. Có bộ được ca ngợi là biểu tượng của thời trang đương đại, có bộ trở thành đề tài meme trên mạng xã hội, nhưng hiếm khi Emma bị xem là "an toàn".

Emma Corrin sinh năm 1995 tại Anh. Cô bắt đầu theo đuổi diễn xuất và nhanh chóng được chú ý với một số vai truyền hình trước khi vụt sáng toàn cầu nhờ hóa thân thành Công nương Diana trong mùa thứ tư của The Crown (2020). Vai diễn mang về cho Emma giải Quả cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở phim truyền hình chính kịch, đồng thời đưa tên tuổi cô trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Anh.

Màn hoá thân thành công nương Diana của Emma Corrin đã mang về cho cô chiến thắng giải thưởng Quả Cầu Vàng.

Sau thành công của The Crown, Emma tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án đáng chú ý như My Policeman, Lady Chatterley's Lover, A Murder at the End of the World, đồng thời góp mặt trong bom tấn Deadpool & Wolverine với vai phản diện Cassandra Nova. Cuối năm 2024, Emma tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Nosferatu, bộ phim nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.

Trên thảm đỏ, thay vì xây dựng hình ảnh thanh lịch, an toàn như nhiều ngôi sao Hollywood, Emma liên tục thử nghiệm những thiết kế avant-garde, phi giới tính và giàu tính nghệ thuật, trở thành khách mời được các nhà mốt như Schiaparelli, Miu Miu, Loewe hay Prada đặc biệt yêu thích. Đây cũng là lý do mỗi lần Emma xuất hiện tại thảm đỏ hay hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang đều gần như chắc chắn tạo nên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Cô liên tục xuất hiện trong trang phục Miu Miu, Saint Laurent hay những thiết kế mang tính điêu khắc của Loewe và JW Anderson dưới thời NTK Jonathan Anderson. Từ corset, váy phom cứng cho đến các silhouette siêu thực đã góp phần đưa Emma trở thành gương mặt quen thuộc trên danh sách "Best Dressed" của nhiều tạp chí thời trang quốc tế.

Schiaparelli

Loewe

Saint Laurent.

Miu Miu

Schiaparelli

Một trong những bước ngoặt lớn nhất trong hành trình thời trang của Emma đến vào năm 2023, khi cô quyết định cạo sát mái tóc để phục vụ vai diễn. Thay vì che giấu diện mạo mới, Emma biến chính mái đầu cạo trở thành điểm nhấn trong phong cách cá nhân. Những bộ suit may đo, áo khoác vai rộng, sơ mi cài kín cổ hay cà vạt bản nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều trên thảm đỏ, tạo nên hình ảnh vừa sắc lạnh vừa thanh lịch.

Sự thay đổi này cũng giúp Emma trở thành gương mặt được các nhà thiết kế yêu thích, bởi cô có khả năng mang đến một góc nhìn mới cho những thiết kế vốn thường được gắn với menswear.

Tour quảng bá Nosferatu cuối năm 2024 được xem là một trong những giai đoạn thời trang ấn tượng nhất của Emma Corrin. Thay vì lựa chọn những bộ váy dạ hội an toàn, họ cùng stylist Harry Lambert xây dựng hình ảnh lấy cảm hứng từ thế giới gothic của bộ phim, liên tục xuất hiện trong các thiết kế của Alexander McQueen, Miu Miu, Schiaparelli và Dilara Fındıkoğlu. Mỗi lần bước lên thảm đỏ đều mang một tạo hình khác nhau, từ lãng mạn, u tối đến siêu thực, biến press tour thành một "fashion campaign" đúng nghĩa và nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 gây sốt với chiếc váy xuyên thấu của McQueen trong press tour quảng bá bộ phim.

Và tiếp tục gây chú ý với những tạo hình đặc biệt cùng loạt thương hiệu đình đám như Miu Miu...

Saint Laurent

... hay Dilara Fındıkoğlu.

Chính sự linh hoạt giữa hai thái cực mềm mại và mạnh mẽ, nam tính và nữ tính khiến mỗi lần xuất hiện của Emma đều mang đến cảm giác mới mẻ. Thời trang với cô không phải là việc lựa chọn đứng về một phía, mà là tự do dịch chuyển giữa mọi ranh giới.

Nàng thơ Miu Miu

Trong số những nhà mốt đã góp phần định hình hình ảnh của Emma Corrin, Miu Miu có lẽ là cái tên gắn bó sâu sắc nhất. Từ front row, các campaign quảng bá đến sàn runway, Emma gần như trở thành gương mặt quen thuộc của thương hiệu Ý trong vài năm trở lại đây. Giới mộ điệu thậm chí xem cô là một trong những "Miu Miu girls" tiêu biểu của thế hệ mới và là hình mẫu phụ nữ mà Miuccia Prada luôn theo đuổi: thông minh, khác biệt, không tuân theo những chuẩn mực về vẻ đẹp hay giới tính.

Emma Corrin là đại sứ toàn cầu của Miu Miu từ năm 2020.

Diễn viên sinh năm 1995 nhiều lần xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của nhà mốt Ý này.

Điều khiến Emma phù hợp với Miu Miu không nằm ở ngoại hình, mà ở tinh thần. Trong khi nhiều "Miu Miu girls" mang vẻ ngây thơ pha nổi loạn, Emma lại đem đến một nguồn năng lượng có phần lạnh lùng, lập dị và đầy tính trí thức. Những chiếc cardigan oversized, chân váy siêu ngắn, áo polo, sơ mi, tất cao cổ hay nội y đính pha lê – những món đồ tưởng chừng khó mặc – đều trở nên thuyết phục khi xuất hiện trên Emma. Chính sự giao thoa giữa nét cổ điển kiểu Anh và tư duy thời trang phi giới tính đã khiến cô trở thành "nàng thơ" đặc biệt của Miu Miu.

Nếu Jennie được coi là "Chanel sống" thì chắc cũng không quá khi gọi Emma Corrin là "Human Miu Miu".

Mối quan hệ ấy được thể hiện rõ nhất tại show Miu Miu Thu/Đông 2023, khi Emma đảm nhận vị trí kết màn trong tạo hình gồm cardigan màu be, quần brief đính pha lê, tất cao cổ và giày cao gót. Không chỉ trở thành một trong những hình ảnh lan truyền mạnh nhất mùa Fashion Week năm đó, màn xuất hiện này còn được xem như lời khẳng định vị thế của Emma trong "gia đình Miu Miu" – nơi quy tụ những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn đến thời trang đương đại như Sydney Sweeney, Gigi Hadid, Amelia Gray, Jang Wonyoung...

Emma xuất hiện trên sàn runway của Miu Miu.

Không dừng lại ở sàn diễn, Emma còn nhiều lần lựa chọn Miu Miu cho các sự kiện lớn như Liên hoan phim Venice, Toronto hay các buổi công chiếu phim. Thay vì những bộ váy couture cầu kỳ, cô thường xuất hiện trong các thiết kế mang tinh thần schoolgirl được biến tấu với phom dáng hiện đại: váy đính pha lê, áo khoác may đo, sơ mi oversized hay những bộ suit mang hơi hướng menswear.

Qua Emma Corrin, Miu Miu không chỉ bán một bộ quần áo, mà còn truyền tải hình ảnh của một thế hệ trẻ tự do, tò mò và sẵn sàng phá bỏ mọi khuôn mẫu.

Street style: Đơn giản nhưng không tầm thường

Nếu trên thảm đỏ Emma Corrin không ngại thử nghiệm những thiết kế couture táo bạo, thì ngoài đời thường, phong cách của cô lại tiết chế hơn đáng kể. Street style của mỹ nhân sinh năm 1995 mang đậm tinh thần London với bảng màu trung tính gồm đen, xám, nâu, navy hay be, ưu tiên những món đồ kinh điển như trench coat, blazer oversized, áo len cổ tròn, quần jeans ống suông hay quần âu may đo. Thay vì chạy theo xu hướng, Emma tập trung vào phom dáng, chất liệu và cách phối đồ, tạo nên hình ảnh tối giản nhưng vẫn có cá tính riêng.

Ảnh street style của Emma thường xuyên xuất hiện trên các chuyên trang thời trang nhờ khả năng kết hợp linh hoạt giữa menswear và womenswear. Cô không ngần ngại diện sơ mi oversized, áo bomber, áo khoác da, cà vạt, mũ lưỡi trai hay giày loafer, rồi cân bằng tổng thể bằng những phụ kiện tinh tế như kính gọng kim loại, túi xách cỡ nhỏ hoặc sneaker cổ điển. Chính cách phối đồ tưởng chừng đơn giản ấy lại tạo nên một hình ảnh rất "effortless" – không phô trương nhưng vẫn đủ khác biệt để được giới mộ điệu chú ý.

Dù vậy, Emma vẫn khéo léo đưa những dấu ấn của các nhà mốt yêu thích vào trang phục thường ngày. Những chiếc túi Miu Miu, áo khoác Prada, giày Loewe hay phụ kiện Schiaparelli thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh đời thường, nhưng được phối theo cách gần gũi thay vì mang tính trình diễn. Có lẽ cũng vì thế mà Emma Corrin được xem là một trong số ít ngôi sao có khoảng cách rất nhỏ giữa thời trang trên sàn diễn và phong cách ngoài đời.

Dù xuất hiện trên thảm đỏ hay chỉ đơn giản là dạo phố, cô vẫn giữ được tinh thần tự do, phi giới tính và không ngừng thử nghiệm, những yếu tố đã trở thành dấu ấn riêng trong hành trình thời trang của mình.

Ảnh: Miu Miu, Schiaparelli, Vogue, Instagram, Getty Images