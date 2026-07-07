Phải gọi Han So Hee là mỹ nhân mặc váy ngủ đẹp nhất thế gian

Thả dáng trong thiết kế lụa mỏng manh, Han So Hee chiếm trọn spotlight tại show Dior Haute Couture.

Chỉ hai ngày sau đám cưới thế kỷ của Taylor Swift với chiếc váy cưới được xác nhận do Jonathan Anderson thiết kế, Dior thừa thắng xông lên thống lĩnh truyền thông tại Paris Haute Couture Week ngày đầu tiên. Giữa hàng ghế đầu quy tụ dàn siêu sao quốc tế, đại sứ Han So Hee một lần nữa trở thành tâm điểm với diện mạo lãng mạn đến nghẹt thở.

Bước vào show diễn trình làng bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026-2027, Dior đang nắm giữ vị thế thượng tôn cùng hiệu ứng truyền thông bùng nổ khắp các nền tảng mạng xã hội. Đây là bộ sưu tập couture thứ hai được mong đợi từ Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson.

Sức nóng từ siêu đám cưới cuối tuần qua biến hàng ghế đầu của nhà mốt Pháp thành cuộc đổ bộ của dàn khách mời quyền lực bậc nhất: từ nam thần Mingyu (Seventeen), "thiên tài trượt tuyết" Eileen Gu, minh tinh Thái Lan Kimmy Kimberley, cho đến "it-girl" nước Mỹ Sabrina Carpenter và vợ chồng Priyanka Chopra - Nick Jonas.

Không sánh đôi nhưng rất xứng đôi, Mingyu (SEVENTEEN) và Han So Hee tại show Dior Couture FW27.

Giữa một rừng phong cách xa hoa, tầng tầng lớp lớp corset và váy phồng tại Paris, Han So Hee chọn cho mình một lối đi riêng phóng khoáng và lôi cuốn. Nữ diễn viên ngay lập tức lọt vào ống kính truyền thông quốc tế với chiếc váy lụa satin màu hồng pastel dáng hai dây mỏng manh, gợi liên tưởng đến những thiết kế slip dress (váy ngủ) gợi cảm.

Trong thế giới thời trang, lụa satin vốn là một chất liệu "nguy hiểm". Độ rủ tự nhiên và bề mặt bóng nhẹ của nó rất dễ tố cáo những khuyết điểm hình thể hoặc tạo cảm giác suông đuột, thiếu chỉn chu nếu người mặc không có một khung xương vai và tỷ lệ cơ thể chuẩn mực.

Thế nhưng, thiết kế thuộc bộ sưu tập Cruise 2027 này đã được xử lý vô cùng cao tay. Phom dáng suông lướt nhẹ theo đường cong được điểm xuyết khéo léo bằng các chi tiết hoa thêu thủ công nổi phối lông vũ dọc phần ngực và hông.

Những cụm hoa 3D này đóng vai trò như các điểm nhấn kiến trúc, vừa tạo độ bắt sáng, vừa phá vỡ sự đơn điệu của thớ vải lụa trơn, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa nét quyến rũ tự nhiên và sự tinh tế chuẩn mực. Sắc hồng pastel kén da cũng được làn da trắng phát sáng của mỹ nhân xứ Hàn "hấp thụ" trọn vẹn, biến tổng thể look đồ trở nên sang trọng một cách tuyệt đối.

Màn xuất hiện lần này một lần nữa chứng minh lý do vì sao Dior lại khao khát và cưng chiều Han So Hee đến vậy. Nếu như BLACKPINK Jisoo là hiện thân của một Công chúa Dior chuẩn mực, thanh lịch, hoàng gia, gắn liền với những phom dáng cổ điển và dòng túi Lady Dior, thì Han So Hee lại là một quý cô nổi loạn đầy hoang dại, mang tinh thần effortless chic.

Kể từ khi danh phận Đại sứ được thiết lập, Han So Hee chưa bao giờ gò bó mình vào những bộ cánh "ngoan hiền". Cô mang sự ma mị, chút nổi loạn ngầm của một nghệ sĩ cá tính vào các thiết kế duy mỹ của nhà mốt Pháp. Ngay cả khi diện một thiết kế ngập tràn sắc hồng và hoa thêu lãng mạn như lần này, Han So Hee vẫn không bị sến.

Sự phóng khoáng vốn có của phom dáng slip dress phối hợp hoàn hảo với bờ vai trần và thần thái có chút bất cần, "lười biếng" đặc trưng của Han So Hee, tạo nên một định nghĩa mới về sự quyến rũ của người phụ nữ Dior hiện đại.

Thả dáng dưới chân cầu thang cổ của bảo tàng Musée Rodin - không gian tổ chức thường niên của show Dior Couture, Han So Hee khéo léo kết hợp trang phục cùng chiếc túi Dior Cigale tông trắng thanh lịch. Chiếc túi với phom dáng hình học sắc sảo như một nét mực dứt khoát, kéo lại sự đứng dáng cho tổng thể bộ trang phục mềm mại.

Layout trang điểm trong trẻo, nhấn vào làn da căng bóng tự nhiên và đôi môi ửng hồng càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất lãng mạn đặc trưng của nhà mốt Pháp. Sự xuất hiện lần này của mỹ nhân xứ Hàn khẳng định tư duy thời trang sắc sảo, biến một thiết kế mang hơi hướng phóng khoáng trở nên sang trọng và cuốn hút đến lạ kỳ.

Ảnh: Instagram