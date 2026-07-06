Bài tập giảm mỡ đùi trong 10 phút đang gây sốt tại Hàn Quốc: Cư dân mạng khen "đùi thon thấy rõ", mỡ đùi trong giảm đáng kể

Chuỗi động tác tập trung vào việc kích hoạt và tăng cường nhóm cơ đùi trong, giúp vùng đùi săn chắc hơn, từ đó tạo hiệu ứng đôi chân thon gọn hơn về mặt thị giác. Nhiều người tập chia sẻ: "Kiên trì 2 tuần, đùi thực sự nhỏ đi!"

Nhiều người cảm thấy tự ti vì phần mỡ ở mặt trong đùi khiến đôi chân trông to hơn khi mặc quần short hay váy ngắn. Nếu bạn cũng gặp tình trạng này, hãy thử bộ bài tập giảm mỡ đùi trong 10 phút đang được chia sẻ rầm rộ tại Hàn Quốc.





Lưu ý: Nếu trong quá trình tập bạn cảm thấy vùng thắt lưng bị căng hoặc đau, hãy đặt một con lăn foam roller dưới vùng xương cùng (ngay phía trên xương cụt) để nâng đỡ lưng dưới, giúp tập thoải mái và an toàn hơn.





Bài tập 1: Tư thế ếch (Frog Stretch)

Bắt đầu với tư thế ếch, hạ thấp người và hơi dồn trọng tâm về phía trước. Hai tay chống xuống sàn, sau đó từ từ di chuyển sang bên trái và giữ trong 30 giây . Tiếp tục di chuyển sang bên phải và giữ thêm 30 giây .





Bài tập 2: Nằm ngửa mở - khép chân

Nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân lên cao rồi thực hiện động tác mở và khép chân liên tục trong 1 phút . Khi tập, hãy tập trung dùng lực từ cơ đùi trong . Có thể đặt hai tay dưới mông để cố định cơ thể, tránh lắc lư làm giảm hiệu quả của bài tập.





Bài tập 3: Đá chân kiểu kéo cắt (Scissor Legs)

Tiếp tục nằm ngửa và giữ hai chân duỗi thẳng. Thực hiện động tác bắt chéo hai chân như hình chiếc kéo, sau đó mở hai chân thành hình chữ V rồi lại khép chéo. Lặp lại liên tục trong 1 phút .





Bài tập 4: Vẽ vòng tròn bằng chân

Vẫn giữ tư thế nằm ngửa, mở hai chân thành hình chữ V rồi dùng hai chân vẽ những vòng tròn trên không trong 1 phút . Lưu ý, lực cần tập trung ở đùi trong , không phải đầu gối hay bắp chân. Hai tay vẫn có thể đặt dưới mông để giữ cơ thể ổn định.





Bài tập 5: Nâng chân kết hợp nhún nhẹ

Giữ nguyên tư thế hai chân mở hình chữ V, sau đó mở hai chân sang hai bên hết mức có thể và thực hiện những nhịp nhún nhẹ liên tục trong 1 phút . Bạn sẽ cảm nhận rõ vùng cơ đùi trong đang hoạt động.





Bài tập 6 & 7: Nằm nghiêng nâng chân trong

Nằm nghiêng sang một bên. Đặt chân trên gác qua phía trước chân dưới, giữ chân dưới duỗi thẳng và nâng lên liên tục trong 1 phút . Sau đó đổi bên và thực hiện thêm 1 phút . Trong suốt quá trình tập, hãy chú ý dùng lực từ đùi trong , không phải phần thân trên.





Bài tập 8: Tư thế Em bé hạnh phúc (Happy Baby Pose)

Kết thúc buổi tập bằng động tác thư giãn.Co hai chân về phía ngực, dùng hai tay nắm lấy bàn chân. Giữ lưng và thắt lưng áp sát sàn, sau đó nhẹ nhàng lắc người sang trái và phải trong 1 phút để giúp cơ bắp được thả lỏng và kéo giãn sau khi vận động.