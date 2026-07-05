Vòng eo 59 của Thiên Ân, Kỳ Duyên lép vế thật rồi!

Ống kính cam thường ghi lại chân thực vòng eo của Thiên Ân.

Vốn được biết đến là một trong những nàng hậu sở hữu vóc dáng nổi bật của Vbiz, Thiên Ân mới đây tiếp tục khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi xuất hiện với vòng eo nhỏ đến khó tin. Trong khoảnh khắc đứng cạnh Kỳ Duyên – mỹ nhân nổi tiếng nhiều năm với vòng eo săn chắc chỉ khoảng 59-60cm, Thiên Ân vẫn tạo cảm giác thon gọn hơn hẳn.

Tỷ lệ cơ thể cân đối cùng phần eo mỏng dính khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, thậm chí còn đặt ra nghi vấn vòng eo của nàng hậu chỉ rơi vào khoảng 56cm. Dù đây chỉ là con số được cư dân mạng ước đoán qua hình ảnh, không thể phủ nhận Thiên Ân đang sở hữu một trong những vòng eo ấn tượng nhất Vbiz. Kết hợp cùng khung xương đẹp, đôi chân dài và body săn chắc, mỹ nhân sinh năm 2000 dễ dàng trở thành tâm điểm trong mọi khung hình.

Kỳ Duyên và Thiên Ân xuất hiện cùng nhau tại 1 sự kiện mới đây. (Nguồn: Threads)

Xuất hiện trong set đồ mang phong cách sporty gồm áo crop top ôm sát và quần suông cạp trễ, Thiên Ân hút mọi tâm điểm ánh nhìn nhờ vóc dáng nổi bật với vòng eo "10 điểm không có nhưng". Thiết kế dáng áo ngắn giúp người đẹp sinh năm 2000 khoe trọn vòng eo nhỏ đến mức gây ngỡ ngàng, như chỉ gói gọn trong một vòng tay. Khoảng hở giữa gấu áo và cạp quần vừa đủ càng nhấn mạnh tỷ lệ cơ thể cân đối, tạo hiệu ứng "eo con kiến" nổi bật ngay cả qua góc quay cam thường.

So với vòng eo Kỳ Duyên thuộc hàng cực phẩm Vbiz như Kỳ Duyên, Thiên Ân vẫn gây ấn tượng mạnh bởi cơ bụng phẳng lì của cô. Chính tỷ lệ "vai vừa – eo siêu nhỏ – hông nở nhẹ" đã giúp vóc dáng của nàng hậu trở nên cuốn hút và nổi bật trong từng khung hình ngay cả khi chỉ diện trang phục casual.

Vòng eo nhỏ xíu của Thiên Ân nổi bật ngay cả qua ống kính cam thường.

Trước đó không lâu, Đoàn Thiên Ân cũng từng khiến cộng đồng mạng thích thú khi xuất hiện trong một thiết kế ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể và hài hước đăng tải bài viết hỏi người hâm mộ đoán số đo vòng eo của mình. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự cảm thán với vóc dáng mảnh mai, thanh thoát hiện tại của nàng hậu. Sau đó, Thiên Ân tiết lộ số đo hiện tại là 59cm , thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, duy trì chế độ ăn uống khoa học và rèn luyện đều đặn trong thời gian dài.

Thiên Ân với mẫu váy cổ yếm ôm sát, khoe trọn vòng eo "con kiến" siêu nhỏ.

Thiên Ân tiết lộ vòng eo hiện tại khoảng 59cm.

Không chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc, Thiên Ân lựa chọn lối sống lành mạnh và duy trì sự kỷ luật trong thời gian dài để giữ vóc dáng. Nàng hậu xem việc tập luyện là một phần không thể thiếu trong lịch trình hằng ngày, kết hợp giữa gym, các bài tập siết cơ và cardio nhằm duy trì tỷ lệ mỡ thấp nhưng vẫn đảm bảo cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Những động tác như squat, plank, hip thrust hay deadlift được cô thực hiện với cường độ vừa phải để làm nổi bật vòng eo, đồng thời giúp phần hông và đôi chân thêm cân đối.

Bên cạnh đó, Thiên Ân còn yêu thích yoga và các bài tập giãn cơ để cải thiện sự dẻo dai và phục hồi sau những ngày làm việc cường độ cao. Về chế độ ăn, cô ưu tiên thực đơn giàu protein, rau xanh, trái cây cùng các nguồn tinh bột tốt như khoai lang, yến mạch hay gạo lứt, hạn chế đồ chiên rán và nước ngọt nhưng không kiêng khem cực đoan. Với Thiên Ân, giữ dáng không phải là ép cân mà là xây dựng những thói quen bền vững, cân bằng giữa tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi để duy trì một vóc dáng khỏe đẹp lâu dài. Người đẹp cũng thường cùng Kỳ Duyên luyện tập giữ vóc dáng khoẻ mạnh, thon gọn và quyến rũ.

Thiên Ân tập luyện chăm chỉ để giữ dáng.

Ảnh: IGNV, Threads, TikTok.