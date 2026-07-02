Thanh Thủy khóc vài giây, cả Kim Ji Won lẫn Kim Tae Hee được gọi tên

Nhan sắc trong veo, mong manh của nàng hậu "đốn gục" cộng đồng mạng.

Kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Thanh Thủy liên tục cho thấy sự biến hóa trong phong cách, không ngại thử sức với nhiều hình tượng từ ngọt ngào, nữ tính đến sắc sảo, thời thượng. Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 24, nàng hậu chia sẻ bộ ảnh mới được thực hiện theo phong cách tối giản với tông màu đen trắng. Không sử dụng trang phục hay bối cảnh cầu kỳ, bộ hình tập trung hoàn toàn vào đường nét gương mặt, ánh mắt và thần thái của Miss International 2024. Chính sự tiết chế này lại càng làm nổi bật visual thanh tú cùng khí chất cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 2002. Loạt ảnh nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen từ công chúng, thậm chí, không ít khán giả còn so sánh Thanh Thủy với nhiều minh tinh Hàn Quốc nổi tiếng như Kim Ji Won hay Kim Tae Hee nhờ nhan sắc trong veo cùng khí chất nhẹ nhàng.

Đoạn video hậu trường hút hơn 2,3 triệu lượt xem của Thanh Thủy. (Nguồn: TikTok)

Thanh Thủy gây ấn tượng với visual ngọt ngào, không tì vết dù zoom cận mặt. Lớp makeup được tiết chế tối đa, gần như chỉ tập trung làm đều màu da và tôn lên những đường nét vốn có, giúp làn da trắng mịn càng thêm căng bóng dưới ánh sáng tự nhiên. Đôi mắt long lanh, ươn ướt kết hợp cùng hàng mi cong mềm tạo nên cảm giác mong manh, giàu cảm xúc, trong khi sống mũi thanh thoát và bờ môi hồng đầy đặn mang đến tổng thể hài hòa, ngọt ngào. Những lọn tóc buông lơi trước gương mặt không chỉ tăng vẻ tự nhiên mà còn tạo hiệu ứng điện ảnh, khiến từng góc nghiêng của nàng hậu trở nên cuốn hút hơn. Chỉ với 1 chiếc sơ mi trắng đơn giản, Thanh Thủy vẫn chinh phục người xem bằng thần thái dịu dàng cùng vẻ đẹp tinh khôi, thanh khiết, gợi liên tưởng đến những nữ chính Hàn Quốc trong các thước phim tình cảm.

Vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng của Thanh Thủy.

Đường nét trong veo cùng làn da trắng mịn của nàng hậu ghi điểm dù không cần đến những lớp makeup cầu kỳ.

Thanh Thủy khoe trọn ngũ quan sắc bén trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 24.

Netizen so sánh Thanh Thủy với loạt minh tinh đình đám xứ Hàn như Kim Ji Won, Kim Tae Hee hay Jeon Ji Hyun. Bên cạnh đó, dân tình cũng mong nàng hậu sẽ tham gia vào lĩnh vực phim ảnh vì khóc quá đẹp.

Thời gian gần đây, nhan sắc của Thanh Thủy ngày càng bùng nổ, sắc sảo và trưởng thành hơn so với thời điểm mới đăng quang. Nếu trước đây nàng hậu thường gắn liền với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo thì hiện tại, cô thường xuyên xuất hiện với những layout quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng, cuốn hút. Song song với sự thay đổi về visual, Thanh Thủy cũng dần ưu ái các thiết kế ôm sát, trang phục tôn trọn đường cong, khéo léo khoe vóc dáng chuẩn chỉnh với vòng eo siêu nhỏ, đôi chân dài miên man và tỷ lệ cơ thể chuẩn từng centimet. Sự kết hợp giữa nhan sắc thăng hạng, thần thái tự tin cùng body ngày càng xuất sắc giúp người đẹp sinh năm 2002 trở thành một trong những nàng hậu sở hữu diện mạo xuất sắc nhất hiện tại.

Nhan sắc Thanh Thủy ngày càng thăng hạng, quyến rũ.

Ảnh: FBNV, TikTok.