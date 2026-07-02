Hội sành điệu săn lùng Dây Dịu Nhẹ từ La Vie để sống khỏe theo cách thật “điệu nghệ”

Mới đây, La Vie cho ra mắt Dây Dịu Nhẹ phiên bản giới hạn dành cho người trẻ. Với thiết kế gọn nhẹ và gam màu pastel trong trẻo, đây là fashion item vừa tiện dụng vừa thời trang, giúp bạn mang theo những vật dụng cần thiết, gắn thêm các charm yêu thích để thể hiện cá tính.

Biến tấu đa phong cách với fashion item Dây Dịu Nhẹ màu pastel

Không khó để nhận ra, phụ kiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cách người trẻ thể hiện cá tính và gu thời trang của mình. Chỉ một chiếc túi nhỏ, chiếc mũ hay sợi dây đeo có màu sắc thú vị cũng đủ tạo điểm nhấn cho outfit, đồng thời mang đến cảm giác mới mẻ cho những hoạt động thường ngày. Thấu hiểu điều đó, La Vie ra mắt Dây Dịu Nhẹ phiên bản giới hạn, được chăm chút cả về công năng lẫn diện mạo.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của Dây Dịu Nhẹ là bảng màu pastel được ưa chuộng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật. Những gam màu này có thể dễ dàng mix & match với nhiều phong cách, từ áo thun, sơ mi đơn giản đến outfit dạo phố phóng khoáng hay những layout nữ tính, ngọt ngào. Nhờ đó, chiếc dây có thể hòa hợp tự nhiên với trang phục mà vẫn giúp tổng thể thêm phần cá tính. Vậy nên, dù bạn là kiểu người lifestyle năng động hay chuộng vẻ ngoài rạng rỡ, Dây Dịu Nhẹ vẫn có thể linh hoạt biến tấu theo cách riêng bạn chọn.

Không dừng lại ở đó, Dây Dịu Nhẹ còn trở nên đa dụng khi sở hữu các chi tiết khóa nối cho phép người trẻ kết hợp chiếc dây với tai nghe, charm, quạt mini hoặc những món đồ yêu thích. Nhờ vậy, chiếc dây có thể cùng bạn xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc thường ngày, từ những buổi cà phê cùng hội bạn đến lúc học tập, làm việc hay di chuyển giữa lịch trình bận rộn.

Lời nhắc nhở tự nhiên cho một lối sống khỏe “dịu nhẹ”

Bên cạnh thiết kế hợp gu và khả năng biến tấu linh hoạt, Dây Dịu Nhẹ khi kết hợp cùng chai La Vie vị Dịu Nhẹ còn giúp người trẻ thuận tiện mang theo nước khoáng trong những hoạt động hằng ngày. Từ một món phụ kiện xinh xắn, chiếc dây trở thành lời nhắc nhẹ nhàng để mỗi người chú ý hơn đến việc bổ sung nước khoáng cho cơ thể.

Đó có thể là lúc vội rời nhà để kịp một buổi học sớm, khi chill cùng bạn bè sau giờ làm, vừa hoàn thành buổi tập hay đang di chuyển giữa loạt cuộc hẹn cuối tuần. Khi chai La Vie vị Dịu Nhẹ luôn ở ngay bên cạnh, người trẻ có thể dễ dàng bổ sung nước đúng lúc mà không cần mất thời gian lục tìm trong balo, loay hoay giữa lịch trình bận rộn hay vô tình để quên chai nước ở đâu đó.

Được biết, với vị Dịu Nhẹ dễ uống được 97% người dùng yêu thích (*) cùng 4 khoáng chất thiên nhiên, La Vie vị Dịu Nhẹ giúp việc bổ sung nước khoáng mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn. Qua đó, sản phẩm góp phần tái tạo tâm trí và cơ thể, giúp người trẻ luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Đây cũng chính là tinh thần của thông điệp “Khởi đầu dịu nhẹ tới lối sống khỏe” mà La Vie vị Dịu Nhẹ muốn lan tỏa. Bởi sống khỏe không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi thật lớn hay những khuôn mẫu khắt khe. Đôi khi, hành trình ấy có thể khởi đầu từ một thói quen nhỏ, gần gũi và dễ dàng duy trì đều đặn mỗi ngày.

Có thể thấy, với Dây Dịu Nhẹ phiên bản giới hạn, La Vie vị Dịu Nhẹ đã đưa thói quen uống nước khoáng bổ sung khoáng chất đến gần người trẻ bằng một trải nghiệm thời trang “điệu nghệ” đầy cảm hứng. Từ một món phụ kiện hợp gu, người trẻ giờ đây đã có thể bắt đầu hành trình sống khỏe theo cách nhẹ nhàng, linh hoạt và mang đậm dấu ấn riêng.

La Vie là thương hiệu uy tín đã đồng hành cùng đời sống của người tiêu dùng Việt Nam suốt hơn 34 năm. La Vie vị Dịu Nhẹ với tinh túy từ nguồn khoáng thiên nhiên quý hiếm được sản xuất với công nghệ hiện đại không chỉ mang đến sự thanh mát, vị dịu nhẹ dễ uống được 97% người dùng yêu thích (*), mà còn cung cấp các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho cơ thể, đồng hành cùng người tiêu dùng hướng tới lối sống khỏe mạnh và bền vững. (*) Dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường thực hiện bằng trắc nghiệm cảm quan trên 253 khách hàng tại TP.HCM trong tháng 7 năm 2025 bởi công ty nghiên cứu thị trường IPSOS.



