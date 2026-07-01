Nữ thần sexy bậc nhất Hàn Quốc lại khiến dân tình khó tin, body U60 cỡ này thì ai làm lại

Không chỉ sở hữu vị thế vững chắc trong làng giải trí với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ cùng nhiều tác phẩm ghi dấu ấn, Kim Hye Soo còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp dường như bị thời gian bỏ quên. Ở ngưỡng tuổi U60, nữ diễn viên vẫn duy trì diện mạo trẻ trung, làn da khỏe khoắn cùng vóc dáng quyến rũ, săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Không chạy theo vẻ đẹp quá hoàn hảo, Kim Hye Soo ghi điểm bởi khí chất sang trọng, thần thái tự tin và nét cuốn hút của một người phụ nữ trưởng thành. Mới đây, những khoảnh khắc qua ống kính camera thường của minh tinh xứ Hàn tiếp tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, với visual rạng rỡ, body sexy xứng danh "nữ thần gợi cảm" đẹp nhất Hàn Quốc.

Trong khoảnh khắc đời thường, Kim Hye Soo khiến nhiều người trầm trồ với vóc dáng thon gọn cùng phong thái sang trọng, trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên lựa chọn set đồ của LOEWE mang vẻ thanh lịch nhưng không kém phần nữ tính với áo len tông sáng phối cùng chân váy bất đối xứng dáng dài, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế.

Thiết kế đơn giản nhưng khéo léo tôn lên đường nét cơ thể, đặc biệt là đôi chân thon dài vốn là một trong những “vũ khí visual” nổi bật của Kim Hye Soo. Dù không diện trang phục cắt xẻ táo bạo như đi event nhưng minh tinh xứ Hàn vẫn nổi bần bật nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân nuột nà cùng thần thái tự tin, quyến rũ.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, trẻ trung của nữ diễn viên.

Kiểu tóc ngang vai, ép thẳng giúp giao diện cô thêm phần "hack tuổi".

Mới đây, Kim Hye Soo tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi chia sẻ khoảnh khắc khoe vóc dáng săn chắc trong hồ bơi. Dù lựa chọn bộ đồ bơi kín đáo, nữ diễn viên vẫn khéo léo tôn lên đường nét cơ thể gợi cảm cùng vẻ ngoài khỏe khoắn ở tuổi U60.

Để duy trì được vóc dáng đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên đã duy trì thói quen tập luyện đều đặn, trong đó bơi lội là một trong những bộ môn cô yêu thích. Đây là hình thức vận động giúp cơ thể đốt cháy calo, tăng cường sức bền, đồng thời tác động lên nhiều nhóm cơ như vai, tay, bụng và chân. Bộ môn bơi lội đã giúp nữ diễn viên giữ được cơ thể săn chắc, linh hoạt và vẻ ngoài tràn đầy năng lượng qua nhiều năm.

Kim Hye Soo khoe vóc dáng quyến rũ, vòng eo siêu nhỏ đáng ngưỡng mộ.

Một năm trước, Kim Hye Soo từng khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại một buổi công chiếu phim, thậm chí chiếm trọn spotlight giữa dàn sao góp mặt nhờ diện mạo trẻ trung đến khó tin. Nữ diễn viên được ví như “ma cà rồng” của làng giải trí Hàn khi vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng nét căng khó tin ở độ tuổi U60. Combo áo sơ mi trắng buông hờ, quần short cạp cao ôm dáng giúp minh tinh xứ Hàn khoe khéo đôi chân dài cực phẩm, đường cong rõ nét.

Kim Hye Soo khiến truyền thông dậy sóng với gương mặt chẳng mấy khác biệt so với thời mới vào showbiz cách đây gần 4 thập kỷ.

Sinh năm 1970, Kim Hye Soo đã bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 1986 và nhanh chóng trở thành một gương mặt khác biệt của thế hệ mỹ nhân thời bấy giờ. Khi phần lớn các nữ diễn viên cùng thời theo đuổi hình tượng trong trẻo, thanh mảnh, Kim Hye Soo lại gây ấn tượng với vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ cùng vóc dáng nổi bật.

Không chỉ được nhớ đến như một “chị đại” tài năng của màn ảnh Hàn, Kim Hye Soo còn là biểu tượng thời trang với phong cách cá tính, hiện đại và trẻ trung. Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc "đóng băng" thời gian, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng đáng mơ ước.

Đặc biệt, ngoài những lần xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, phong cách đời thường của Kim Hye Soo cũng nhận được nhiều lời khen khi cô thường lựa chọn những bộ trang phục tối giản, hiện đại nhưng vẫn tôn lên khí chất riêng. Từ áo sơ mi, quần jeans đến những set đồ thanh lịch, nữ diễn viên luôn chứng minh tuổi tác không thể giới hạn gout thời trang hay sức hút của một biểu tượng sắc đẹp.