Giai thoại huy hoàng mà Lisa (BLACKPINK) không thể quay lại

Dù đang tỏa sáng ở Louis Vuitton, kỷ nguyên Celine của Lisa vẫn là một hành trình rực rỡ gây tiếc nuối và đầy hoài niệm.

Tuần lễ thời trang nam 2026 vừa khép lại với những hàng ghế đầu chật kín ngôi sao, những màn xuất hiện được săn đón và vô số đoạn video viral mạng xã hội. Nhưng giữa tất cả những hình ảnh ấy, không ít người hâm mộ bất chợt nhắc lại một giai thoại đã lùi xa khi những con phố quanh show Celine từng chật cứng người chỉ để chờ Lisa bước xuống xe.

Đó là thời điểm mỗi lần em út BLACKPINK xuất hiện ở Paris Fashion Week đều kéo theo những đám đông khổng lồ, tiếng hò reo át cả nhạc nền, những hàng rào an ninh đen nghịt người và hàng triệu lượt xem cho chỉ một đoạn video vài chục giây. Người ta không đơn thuần đến xem một ngôi sao K-pop dự show thời trang, mà đến để chứng kiến một hiện tượng đến từ châu Á.

Lisa và đám đông tại show Celine SS20 năm 2019 (Nguồn: TikTok).

Hôm nay, Lisa vẫn là một trong những gương mặt quyền lực nhất làng mốt với Louis Vuitton. Nhưng nhìn lại từ khoảng cách của năm 2026, mới thấy điều tồn tại giữa cô và Celine không chỉ là một bản hợp đồng đại sứ thương hiệu mà còn là một kỷ nguyên đặc biệt gần như không thể lặp lại, được tạo nên bởi đúng người, đúng thời điểm và đúng tinh thần.

Nàng thơ và những lần đầu tiên

Lisa bước vào quỹ đạo của Celine từ cuối năm 2018, không lâu sau khi Hedi Slimane tiếp quản vị trí Giám đốc sáng tạo của nhà mốt Pháp. Dấu mốc thực sự đưa cô trở thành một phần trong câu chuyện của Celine diễn ra vào tháng 1/2019 khi Dazed Korea công bố trang bìa "NEW MUSE LISA". Đây là lần đầu tiên nhà mốt hơn 80 năm tuổi công khai gọi một cá nhân bằng danh xưng "nàng thơ".

Không lâu sau, Lisa lần lượt tạo "cú đúp" khi xuất hiện ở hàng ghế đầu show Celine Menswear SS20 vào tháng 6/2019 và show Womenswear SS20 diễn ra vào tháng 9 cùng năm, mối quan hệ giữa cô và thương hiệu thực sự bùng nổ bằng hiệu ứng lan toả khắp các phương tiện truyền thông đại chúng lúc bấy giờ.

Trong những full look của Celine, Lisa từng bước đi giữa hàng nghìn tiếng hò reo của người hâm mộ. Chỉ ít phút sau khi show bắt đầu, hashtag LALISAxCelinePFW leo thẳng lên top 1 trending toàn cầu hơn 20 quốc gia.

Ngày nay, việc idol K-pop thống trị mạng xã hội mỗi mùa Fashion Week đã trở nên quen thuộc. Nhưng ở thời điểm năm 2019 đây gần như là điều khá mới mẻ. Giới truyền thông quốc tế khi đó bắt đầu nhắc đến cái gọi là "quyền lực Hallyu" trong ngành thời trang xa xỉ, và Lisa chính là một trong những cái tên đầu tiên mở ra khái niệm ấy.

Ngay cả bộ trang phục cô mặc ở sân bay trước chuyến bay sang Paris cũng tạo nên cơn sốt. Chỉ trong vài giờ, những hình ảnh airport look của Lisa thu về gần một triệu lượt thảo luận trên X. Với cộng đồng K-pop, thời trang sân bay vốn luôn là thước đo quan trọng cho gu thẩm mỹ của nghệ sĩ. Nhưng với Lisa, nó đã vượt khỏi phạm vi một outfit đẹp để trở thành một sự kiện truyền thông đúng nghĩa.

Tháng 9/2020, Celine chính thức công bố Lisa là Global Brand Ambassador đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, đại diện đồng thời cho mảng thời trang may sẵn và phụ kiện. Chính Lisa từng chia sẻ rằng điều khiến cô trân trọng nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở việc được đồng hành cùng Hedi ngay từ những ngày đầu tiên. Không dừng lại ở đó, nữ idol còn là gương mặt đại diện riêng cho dòng Haute Parfumerie của Celine - dòng nước hoa cao cấp ra mắt 2019 mà Hedi coi là dự án mang đậm dấu ấn cá nhân nhất của anh.

Đến tháng 12/2021, Lisa được chọn xuất hiện trong Baie des Anges - bộ phim thời trang giới thiệu BST Spring Summer 2022, quay tại thành phố Nice nước Pháp. Đây được xem như runway debut chính thức của Lisa cho Celine, sánh vai cùng những gương mặt vốn được coi là muse ruột của Hedi như Kaia Gerber, Suzanne Lindon, Diana Silvers.

Vinh dự được xếp chung nhóm với những cái tên này cho thấy Lisa đã ở một tầng khác trong lòng tin của "thánh Hedi", một phần không thể thiếu trong thế giới thẩm mỹ mà anh xây dựng cho bức tranh sáng tạo của nhà mốt.

Cuộc chia tay bất ngờ

Hơn 4 năm hợp tác, tháng 7/2024, LVMH bất ngờ thông báo Lisa sẽ viết tiếp hành trình Đại sứ thương hiệu ở ngôi nhà di sản vốn đã đông người: Louis Vuitton. Vài tháng sau, vào đầu tháng 10/2024, Hedi Slimane cũng chính thức rời Celine sau thời gian dài đàm phán với tập đoàn.

Báo chí quốc tế khi đó đồng loạt đưa tin mối quan hệ giữa Hedi và ban lãnh đạo LVMH ngày càng căng thẳng. Một nguồn tin hành lang cho rằng những định hướng mới giữa giám đốc nghệ thuật kỳ cựu và tập đoàn đã không còn tìm được tiếng nói chung, trong đó bao gồm chiến lược liên quan đến Lisa.

Điều gây tiếc nuối hơn cả là dưới bóng Hedi Slimane và nữ rapper BLACKPINK, doanh thu của Celine đã tăng gần gấp đôi, chạm mốc khoảng 2,5 tỷ euro - từ một thương hiệu ít tiếng tăm trở lại đường đua xu hướng của thế hệ trẻ. Dẫu vậy, thị trường hàng xa xỉ lúc ấy cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, trong khi Celine xuất hiện những dấu hiệu bão hòa tại một số thị trường lớn như Trung Quốc.

Nếu phải tìm một lời giải thích hợp lý nhất cho việc Lisa chuyển sang Louis Vuitton, công chúng gần như hướng về một yếu tố khác: mối quan hệ từng có giữa Lisa và Frédéric Arnault. Việc nữ idol luân chuyển sang thương hiệu cốt lõi của tập đoàn được nhiều người nhìn nhận như một màn "thăng chức".

Hai ánh hào quang không cùng nhịp điệu

Gia nhập đại gia đình Louis Vuitton không khiến sức ảnh hưởng của Lisa giảm đi. Ngược lại, cô tiếp tục trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của nhà mốt Pháp với những mùa Paris Fashion Week được truyền thông săn đón. Hay kể cả việc bước vào thánh đường Met Gala cũng chỉ thực sự diễn ra với Lisa khi ở dưới trướng Louis Vuitton.

Những chương mới chói lọi này sẽ không thể được nhìn thấy khi mỹ nhân BLACKPINK đứng cùng phe với Hedi Slimane - người quyết "không đội trời chung" với bà trùm Vogue, Anna Wintour.

Tuy nhiên, tinh thần mà Louis Vuitton mang lại cho Lisa mang một nhịp đập khác biệt so với thời kỳ cô thuộc về thế giới của Celine. Đó có lẽ là lý do vì sao trong lòng những fan hâm mộ của bộ đôi này, sự tiếc nuối vô hình vẫn luôn hiện hữu bởi chất tinh quái, tinh thần dám phá vỡ mọi khuôn khổ và sự ngông cuồng đầy nghệ thuật mà Hedi Slimane từng khai phóng và trao cho Lisa ở Celine, dường như là một tần số độc nhất vô nhị mà không ngôi nhà thời trang nào khác có thể tái hiện lại lần hai.

Celine của Hedi Slimane là những giai điệu rock chic gai góc, những góc ảnh đen trắng và chất nổi loạn kiểu Parisienne bất cần. Lisa từng chia sẻ rằng cô đặc biệt yêu tinh thần ấy, bởi chỉ cần khoác lên mình những thiết kế của Celine cũng đủ để cảm thấy được là chính mình, không cần thêm quá nhiều phụ kiện hay lớp lang cầu kỳ.

Trong khi đó, Louis Vuitton dưới thế giới quan của Nicolas Ghesquière lại hướng về "quyền lực mềm", một vẻ đẹp nữ tính, sang trọng, giàu giá trị di sản. Lisa vẫn chinh phục tốt không khí này, nhưng ở phiên bản khác, trưởng thành và chuẩn mực hơn.

Năm 2026, Lisa sắp bước vào tuổi 30 vẫn đang viết tiếp hành trình của mình cùng một nhịp điệu vững chãi và ổn định, nhưng khó lòng lặp lại một kỷ nguyên trẻ đầy hào hứng như với Celine. Điều đó chỉ xuất hiện khi ba mảnh ghép hoàn hảo cùng hội tụ: Hedi Slimane ở đỉnh cao sáng tạo, làn sóng Hallyu ở giai đoạn đầu của cơn sóng càn quét địa hạt thời trang xa xỉ và Lisa cũng như BLACKPINK xuất hiện ở điểm chuyển giao từ thần tượng K-pop thành các biểu tượng thời trang toàn cầu.

Ảnh: Internet, Getty Images